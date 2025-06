Del Duca Print e Durst, partner dal 2007

Con l’installazione di due nuove Durst P5 350 HS, Del Duca Print ha rinnovato il proprio parco macchine, rafforzando un legame quasi ventennale con il produttore altoatesino. Una scelta strategica che coniuga qualità, produttività e versatilità per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Attive dallo scorso agosto, le nuove stampanti hanno già impattato in modo significativo sull’efficienza di tutta la filiera, riducendo drasticamente i tempi di produzione e innalzando gli standard qualitativi.

La storia di Del Duca Print

Fondata nel 1992 da Francesco Del Duca come service per la stampa digitale in piccolo e grande formato, Del Duca Print si è inizialmente rivolta ai professionisti delle arti grafiche, specializzandosi nella produzione di banner, cartelline, forex stampati, biglietti da visita e altri materiali promozionali. Negli ultimi cinque anni ha intrapreso un significativo processo di trasformazione, puntando su clienti strutturati, in particolare nel mondo del retail e della GDO. Parallelamente, l’offerta si è progressivamente ampliata, includendo insegne luminose, ledwall ed elementi di interior design, integrati in un servizio completo: dalla progettazione all’allestimento degli spazi.

In quest’ottica si inserisce anche l’apertura, due anni fa, di una filiale di tecnico-commerciale a Monza di Del Duca Print, che diventata punto di riferimento per il Nord Italia. Oltre a uno showroom dedicato ai materiali, è stata sviluppata una rete di cinque agenti supportata da un network di allestitori attivi su tutto il territorio nazionale. Qui ha sede anche il Del Duca Innovation Hub, la divisione che si occupa della progettazione di soluzioni creative e personalizzate per il mondo retail.

Quando l’innovazione incontra la tradizione: la nascita e la crescita della partnership

Alla guida di Del Duca Print oggi c’è Sebastiano Del Duca, Amministratore Unico, che ha saputo coniugare la solidità della tradizione con una forte propensione all’innovazione. “Abbiamo investito nelle due P5 350 HS per compiere un vero salto di qualità”, racconta. “Con una sola macchina siamo in grado di produrre fino a 2.000 mq al giorno, con eccellenti livelli qualitativi. Il tempo di stampa per pannello è passato da oltre dieci minuti a meno di tre, riducendo la necessità di lavorare su due turni”.

Il rapporto con Durst, iniziato nel 2007 con la prima installazione nel Sud Italia, è cresciuto fino a diventare una partnership tecnologica consolidata. Prima dell’ultimo investimento, il parco macchine di Del Duca Print vedeva schierati cinque sistemi Durst: due P10, una Rho 750, una Rho 320 e una Rho 512R LED da cinque metri. La visita al Customer Experience Center di Bressanone ha rappresentato la svolta.

“Abbiamo capito che due nuove P5 350 HS avrebbero potuto sostituire otto o nove sistemi di vecchia generazione. Abbiamo quindi dismesso quattro precedenti unità e avviato un’importante fase di rinnovamento”, prosegue Sebastiano Del Duca.

Le due P5 sono state configurate per rispondere a esigenze differenti: una, dotata di carico e scarico automatico, è dedicata alla produzione intensiva di pannelli e cartotecnica; l’altra, attrezzata per stampa con bianco, vernice e modalità roll-to-roll, consente lavorazioni ad alto valore aggiunto. Questa flessibilità ha permesso all’azienda di espandersi in settori come la cosmetica e la produzione di espositori durevoli e non durevoli, dove velocità e qualità sono elementi determinanti.

“La possibilità di stampare su materiali come plexiglass, legno e Dibond, abbinata alla nobilitazione con vernice, ci ha aperto nuove opportunità. Siamo entrati in mercati prima inaccessibili, con margini più interessanti e una visibilità superiore”, sottolinea Sebastiano Del Duca. “Con Durst esiste una fiducia reciproca che va ben oltre il rapporto fornitore-cliente. Condividiamo la stessa visione, gli stessi obiettivi e standard qualitativi”.

A confermare il valore di questa collaborazione è Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst, aggiunge: “Conosciamo bene la realtà di Del Duca Print e siamo orgogliosi di accompagnarne l’evoluzione. Le due nuove P5 350 HS rappresentano la scelta ideale per chi punta su velocità, flessibilità e precisione, in linea con la visione strategica di Sebastiano”.

La sede produttiva di Marigliano (NA), con 5.000 mq e 50 collaboratori, resta il cuore pulsante di Del Duca Print. Ma la presenza nazionale è oggi rafforzata da una piattaforma e-commerce e dall’Innovation Hub di Monza. Il prossimo obiettivo è trasformare proprio la sede brianzola in un secondo polo produttivo, dedicato alla prototipazione e alla stampa just-in-time, per cui è in valutazione l’introduzione della nuova Durst P5 X. Il modello ibrido sarà dedicato a campionature e lavorazioni espresse, per rispondere reattivamente alle esigenze dei clienti.