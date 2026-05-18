Digital Signage: il Terminal 3 di Francoforte si trasforma con LG

LG Electronics (LG) firma un nuovo traguardo nel panorama dell’innovazione aeroportuale internazionale con il completamento dell’installazione dei propri display professionali nel nuovo Terminal 3 dell’Aeroporto di Francoforte, inaugurato a fine aprile.

Un intervento di grande impatto che integra spettacolari soluzioni LED di grande formato per il digital signage e imponenti display da 98 pollici, trasformando gli spazi in ambienti visivi immersivi e ad alta definizione. Con questo progetto, LG rafforza la propria leadership globale nel settore dei display per aeroporti, consolidando la presenza nei più importanti hub mondiali attraverso tecnologie all’avanguardia capaci di ridefinire l’esperienza dei passeggeri.

Le soluzioni di digital signage di LG accolgono ora i passeggeri del Terminal 3 dell’aeroporto di Francoforte, il più trafficato della Germania e uno dei principali hub europei. Nell’esclusiva area shopping “Market Place”, dedicata ai duty-free premium, i display LG di grande formato – distribuiti su una superficie di circa 115 metri quadrati – trasformano lo spazio in un’esperienza visiva immersiva e ad alto impatto.

Più che una semplice fornitura tecnologica, il progetto testimonia il crescente riconoscimento internazionale delle soluzioni display professionali LG, sempre più scelte per affidabilità, performance e capacità di valorizzare ambienti infrastrutturali complessi e ad alta affluenza.

Sicurezza e affidabilità per le applicazioni in ambito aeroportuale

Uno degli aspetti distintivi dell’installazione è il livello di sicurezza. Le soluzioni digital signage LED LG integrano componenti utilizzati in ambienti safety-critical, come gli impianti industriali, e sono progettate per contribuire a rallentare la propagazione del fuoco in caso di incendio, senza richiedere ulteriori interventi strutturali.

I sistemi sono conformi allo standard europeo antincendio VdS 6024 per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oltre che alle direttive CE Low Voltage Directive (CE-LVD) e CE Electromagnetic Compatibility (CE-EMC), un insieme di garanzie che assicura piena rispondenza ai più rigorosi requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, anche negli ambienti più complessi e ad alta affluenza.

Grazie alle ampie dimensioni e all’elevato angolo di visione, il signage LED LG garantisce una perfetta leggibilità delle informazioni da quasi ogni punto dell’area. Le soluzioni LG assicurano inoltre immagini di alta qualità e supportano un’ampia gamma di contenuti, dai messaggi informativi per i viaggiatori ai video pubblicitari e ai contenuti promozionali dedicati alle destinazioni locali, assicurando comunicazioni sempre coinvolgenti ed efficaci.

L’installazione garantisce anche l’affidabilità operativa richiesta dagli ambienti aeroportuali, dove continuità di funzionamento e durata nel tempo sono elementi fondamentali. LG continuerà infatti a investire nello sviluppo dei propri prodotti e in servizi di manutenzione dedicati per assicurare prestazioni costanti e affidabili.

Una presenza sempre più forte nei progetti di ampia scala

Grazie a tecnologie all’avanguardia e a una consolidata esperienza nella gestione di progetti complessi su larga scala, LG si è aggiudicata numerosi contratti per la fornitura di soluzioni display professionali nei principali aeroporti internazionali, tra cui Germania, Italia e Ungheria, oltre che in Corea del Sud, Stati Uniti, Argentina, Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Con una visione orientata al futuro, LG mira a rafforzare ulteriormente la propria leadership nel mercato dei display professionali, incluso il settore aeroportuale, sviluppando soluzioni sempre più personalizzate per installazione, gestione e manutenzione, capaci di rispondere alle esigenze specifiche di ogni infrastruttura.

L’innovazione continua è al centro della strategia aziendale: dall’introduzione di LG MAGNIT, la soluzione signage ultra high-definition che ridefinisce gli standard di visione al potenziamento delle funzionalità di sicurezza dei display professionali. In quest’ottica, lo scorso anno LG ha esteso il sistema proprietario di sicurezza LG Shield anche ai modelli signage standard UH5Q e UH7Q, offrendo livelli ancora più elevati di protezione e affidabilità.