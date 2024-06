Eindhoven migliora la sicurezza pubblica grazie a Genetec

Eindhoven, quinta città dei Paesi Bassi per dimensioni, è un hub moderno dove la tecnologia da sempre gioca un ruolo estremamente importante, prova ne è la presenza di aziende del calibro di Philips e NXP Semiconductors. Da tempo, per migliorare la sicurezza pubblica della città, le autorità locali avevano la necessità di aggiornare la rete di 35 telecamere di videosorveglianza sotto la responsabilità del Dipartimento di Polizia di Eindhoven.

Dopo aver centralizzato la gestione della rete sull’Enforcement Department è emerso che le riprese provenienti dai dispositivi andava a impattare in modo significativo sull’impegno degli operatori, dunque, era necessario dotarsi di una nuova piattaforma intelligente in grado di agevolare le operazioni e garantire una gestione più fluida.

Soluzione Genetec adottata dalle autorità di Eindhoven

Le autorità di Eindhoven già da tempo avevano adottato la piattaforma di sicurezza unificata Genetec Security Center per gestire la rete esistente di telecamere e che consente di avere la flessibilità necessaria per poter aggiungere nuove funzionalità, moduli, o per integrare sistemi di terze parti.

Dopo aver preso in esame diverse soluzioni sul mercato, è stato deciso di implementare Genetec Clearance, il sistema specifico per la gestione delle prove digitali che consente di migliorare la modalità in cui prove video strategiche vengono richieste e condivise con le autorità di polizia durante le indagini. Velocità, affidabilità e privacy sono state le componenti chiave che hanno portato alla decisione di adottare Genetec Clearance.

Trattandosi di un software basato su cloud è stato possibile integrare Clearance rapidamente con i sistemi già presenti nella gestione della città di Eindhoven, affinché tutte le richieste di riprese potessero essere centralizzate e gestite in un unico hub.

Risultati

Oggi, Genetec Clearance consente alle autorità di Eindhoven di reagire e individuare, condividendole, se necessario, riprese video con la polizia in modo semplice e sicuro. Con qualunque dispositivo dotato di browser è possibile rivedere i video, inoltre, i più recenti standard di crittografia per la privacy dei dati garantiscono che ciò avvenga in modo sicuro. Grazie a questa soluzione, viene generata automaticamente una traccia che permette di verificare chi ha accesso, a quali filmati e quando, con periodi automatizzati di archiviazione che garantiscono piena conformità delle policy.

Secondo Tom Plompen, Team Leader City of Eindhoven, Genetec Clearance ha rivoluzionato il modo in cui ora polizia e autorità cittadine si interfacciano: “L’adozione di questa nuova piattaforma, estremamente semplice da utilizzare, ci ha permesso di risparmiare un’enorme quantità di tempo, aumentando qualità ed efficienza della collaborazione con la Polizia Nazionale”.