Feerum monitora e automatizza i processi con Eaton

L’automatizzazione dei processi è ormai una regola nelle aziende moderne. La tecnologia affianca l’uomo aiutandolo nei lavori più pericolosi o monotoni, non solo, aiuta ad efficientare il consumo energetico. Tra le aziende specializzate nella gestione intelligente dell’energia c’è Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, che ha supportato Feerum, società polacca che opera nella lavorazione dei cereali, nello sviluppo di un sistema innovativo e completamente automatizzato per l’essiccazione e lo stoccaggio dei cereali, in grado di adattarsi ad applicazioni in luoghi e ambienti variegati.

L’implementazione del nuovo sistema aveva come principali obiettivi l’introduzione del monitoraggio ininterrotto dei processi, per garantire la massima disponibilità e l’identificazione preventiva delle problematiche, oltre alla riduzione dei tempi di installazione e di messa in servizio.

L’esigenza di Feerum

Feerum è una società che opera con sede a Chojnów, in Polonia, che si occupa della produzione di essiccatoi per cereali, nastri trasportatori e carrelli elevatori, con attività che spaziano dal trasporto, alle operazioni di pulizia, asciugatura e stoccaggio.

Da anni, Feerum utilizza principalmente componenti e soluzioni fornite da Eaton per le applicazioni di comando motori, per la realizzazione dei quadri di protezione dei circuiti e per la creazione dei sistemi di automazione. Per garantire un’affidabilità ottimale del sistema, i 150 motori Feerum richiedevano però l’implementazione di sistemi di controllo, protezione tramite DOL, soft starter e azionamenti. In particolare, l’azienda aveva la necessità di introdurre il monitoraggio ininterrotto dei processi e di dotarsi di stazioni operative centralizzate e da remoto. Ulteriori richieste erano legate alla possibilità di impostare il sistema in modalità sia manuale che automatica, trasmettere centralmente i dati di processazione al sistema SCADA basato su LabView e ridurre le tempistiche per la messa in servizio dell’impianto.

Le soluzioni proposte da Eaton

Eaton ha risposto alle esigenze di Feerum offrendo il sistema di cablaggio intelligente SmartWire-DT, che permette di ridurre notevolmente i tempi di installazione e messa in servizio, in combinazione con i dispositivi di controllo HMI/PLC per il monitoraggio continuo.

I dispositivi intelligenti di Eaton, come convertitori di frequenza o avviatori elettronici per motori EMS con rilevamento di corrente integrato, vengono collegati tramite il sistema SmartWire-DT, garantendo risparmio di tempo durante l’installazione del quadro di automazione ed eliminazione della connessione fuori dal quadro nei pressi dei silos. In questo modo, lo sforzo necessario per il cablaggio viene contenuto, e si riducono anche le possibilità di errori.

Il sistema di cablaggio intelligente è poi combinato con il pannello di controllo HMI/PLC delle serie XV100 e XV300 tramite l’interfaccia SmartWire-DT integrata, eliminando la necessità di dispositivi multipli, nonché i relativi costi di installazione e manutenzione. Questo sistema di controllo di ultima generazione permette a Feerum un coordinamento ottimale di tutti i singoli impianti.

I risultati ottenuti da Feerum

Le soluzioni di automazione Eaton offrono a Feerum nuove funzionalità, come il raffreddamento dei cereali nei silos principali e la possibilità di stoccare in sicurezza quantità elevate di cereali; in parallelo, il sistema di cablaggio SmartWire-DT, oltre alla riduzione dei tempi di installazione e messa in servizio, offre strutture semplificate e una facile gestione e protezione dell’impianto da eventuali manomissioni.

Inoltre, la trasparenza dei dati fornita dal sistema di automazione permette all’azienda di avere accesso a informazioni relative all’efficienza energetica della macchina e dell’impianto. Di conseguenza, si riduce la necessità di intervento di specialisti altamente qualificati per l’integrazione delle unità all’interno del quadro di automazione. Infine, il sistema di connessione e comunicazione senza interruzioni per l’automazione industriale di Eaton diminuisce i tempi di inattività, semplificando l’ottimizzazione dei processi e facilitando l’uso efficiente, intelligente e consapevole delle risorse.

Dichiarazioni

“Da diversi anni abbiamo scoperto che Eaton è un partner e un fornitore affidabile nel mondo dell’ingegneria elettrica, dell’ingegneria di azionamento e dell’automazione”, spiega Daniel Janusz, CEO e Amministratore Delegato di Feerum. “I prodotti e i sistemi di Eaton ci offrono un alto livello di flessibilità, compatibilità, efficienza e sicurezza. Peraltro, sono sempre all’avanguardia e possiedono i certificati richiesti”.