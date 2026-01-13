Fujitsu migliora la gestione dell’inventario e abilita la trasformazione AI-driven grazie alla Process Intelligence di Celonis

Celonis, specialista globale nella Process Intelligence e key enabler dell’Enterprise AI, sta accelerando la business transformation di Fujitsu e di altre importanti organizzazioni globali grazie alla sua piattaforma.

La Process Intelligence Platform di Celonis collega sistemi, team e processi lungo l’intera supply chain della consociata di Fujitsu, FSAS Technologies, offrendo visibilità completa sui livelli di inventario e fornendo raccomandazioni potenziate dall’AI su quando ordinare, riallocare o sospendere l’acquisto di nuovi materiali.

Grazie a Celonis, FSAS Technologies ha ottenuto:

● una riduzione del 20% delle scorte in eccesso;

● una riduzione del 50% degli ordini di inventario nei primi sei mesi dopo l’implementazione.

Queste ottimizzazioni dell’inventario hanno generato risparmi di diversi milioni di dollari per FSAS Technologies, ma il colosso tecnologico globale non intende fermarsi qui. Celonis sta infatti lavorando con Fujitsu per estendere l’utilizzo della Process Intelligence ad altri processi.

“Con Celonis siamo riusciti a ridurre i costi fornendo ai nostri team i dati e il contesto necessari per prendere decisioni più rapide e più intelligenti” ha dichiarato Kazushi Koga, Corporate Executive Officer, SEVP e Head of Platform di Fujitsu. “Stiamo scalando l’intelligenza artificiale a livello enterprise, grazie a tecnologie trasformative come quelle offerte da Celonis. Questo sta cambiando non solo il modo in cui gestiamo Fujitsu, ma anche il modo in cui supportiamo i nostri clienti nel raggiungere livelli di efficienza senza precedenti”.

“Molte aziende faticano ad adottare l’AI perché da soli modelli e agenti non sono in grado di comprendere come funziona realmente il business” ha commentato Bastian Nominacher, co-CEO e co-founder di Celonis. “Fujitsu dimostra cosa serve davvero per sbloccare tutto il potenziale dell’Enterprise AI. Integrando l’AI alla Process Intelligence, Fujitsu può attivare automaticamente le azioni giuste per migliorare continuamente il funzionamento del proprio business, definendo un nuovo standard per le operazioni globali complesse in termini di velocità, affidabilità e fiducia”.

Celonis aiuta aziende come Fujitsu a realizzare una trasformazione guidata dall’AI, mostrando dove implementare soluzioni intelligenti, fornendo all’AI il contesto necessario e garantendo che questa operi in sinergia con tutte le altre attività svolte all’interno di un’organizzazione. Inoltre, in qualità di partner di fiducia di Celonis, Fujitsu collabora con i propri IT customer service in tutto il mondo per accelerare la loro business transformation grazie alla Process Intelligence. Combinando le capacità di digital transformation di Fujitsu con la piattaforma Celonis, i clienti possono ottenere soluzioni su misura in grado di ottimizzare i processi e generare valore significativo.