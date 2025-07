HDC-F5500V: la nuova telecamera Sony dallo standard cinematografico

L’importante incontro di pugilato disputato al Wembley Stadium, che ha visto Usyk diventare due volte campione dei pesi massimi dopo aver battuto Dubois, non solo ha attirato i fan per il suo spettacolo sportivo, ma ha anche segnato il primo utilizzo in diretta mondiale della nuova telecamera HDC-F5500V di Sony. La telecamera “Serial Number 1“, fornita dal rivenditore professionale Top-Teks alla società di noleggio Livewhire, è stata utilizzata per catturare immagini cinematografiche ricche di emozioni per la produzione dell’evento da parte di DAZN.

La HDC-F5500V, una telecamera di produzione live di nuova generazione, incorpora un singolo sensore CMOS con otturatore globale Super 35 mm e introduce la funzionalità di filtro ND variabile, offrendo un controllo creativo aggiuntivo agli operatori di trasmissione.

Sony HDC-F5500V: un nuovo standard cinematografico per raccontare lo sport

La HDC-F5500V si basa sulla piattaforma HDC-F5500 di Sony, ampiamente adottata nei mercati dell’intrattenimento e della produzione live. Questa telecamera di produzione live di nuova generazione incorpora un singolo sensore CMOS con otturatore globale Super 35 mm e introduce la funzionalità di filtro ND variabile, offrendo agli operatori televisivi un maggiore controllo creativo. Dopo che l’operatore ha impostato il limite di apertura, il guadagno e il VND emuleranno l’apertura e la chiusura del diaframma al di fuori di tale limite. Il filtro ND variabile garantisce quindi un maggiore controllo sull’esposizione, consentendo di catturare immagini cinematografiche con una profondità di campo ridotta e avvicinando ancora di più il pubblico alle emozioni dello sport, della musica e di altri eventi dal vivo.

Livewhire, una rinomata società di noleggio britannica, ha fornito l’HDC-F5500V, insieme ad altre apparecchiature Sony, per la produzione. Top-Teks ha facilitato la consegna iniziale e ha collaborato con Sony per il supporto tecnico iniziale.

Un lancio collaborativo

Per questa produzione televisiva commissionata da DAZN, Livewhire ha indicato che l’HDC-F5500V è stato utilizzato per le riprese d’ingresso di grande impatto, dove la qualità cinematografica dell’immagine può essere valorizzata al meglio. Oltre al nuovo modello, Livewire ha anche aggiornato tre telecamere Sony HDC-F5500 esistenti alla nuova configurazione “V”, garantendo maggiore flessibilità e uniformità all’intero parco macchine.

“La HDC-F5500V di Sony è una pietra miliare importante per le telecamere di sistema”, ha affermato Mike Thomas, Amministratore Delegato, Top-Teks. “Stiamo assistendo a un uso sempre più diffuso della Super 35 mm HDC-F5500 negli eventi dal vivo in cui è richiesta una sensazione più cinematografica; la versione V offre controlli dell’esposizione che sono normalmente specifici della linea Cinema di Sony, rendendo la produzione molto più soddisfacente con una telecamera di sistema piuttosto che con una cinepresa con attacco in fibra”.

“La profondità di campo ridotta isola i soggetti in modo spettacolare: quando i pugili salgono sul ring, vuoi che tutti gli occhi siano puntati su di loro. L’HDC-F5500V offre un’intensità cinematografica che esalta l’atmosfera. Vedere l’HDC-F5500V utilizzata in uno degli eventi più importanti e seguiti dell’anno dimostra quanto questi prodotti siano affidabili”, ha aggiunto Daryl Bidewell, Vision Supervisor.