Hortifrut esplora l’agricoltura 4.0 con il WiFi 6

La trasformazione digitale coinvolge anche il settore dell’agricoltura. Hortifrut, realtà mondiale operante nella produzione di bacche, ha collaborato con Cambium Networks e Codipro, distributore e system integrator specializzato in networking, per avventurarsi in un territorio inesplorato, implementando il Wi-Fi 6 per ridefinire il panorama dell’agricoltura connessa. Questo viaggio innovativo mirava a inaugurare l’era dell’agricoltura 4.0, con il chiaro obiettivo di creare una solida rete Wi-Fi 6 che non solo copra la vasta azienda agricola, ma che monitorizzi e connetta vari sistemi IoT e reti di sensori, cruciali per la gestione agricola.

Le esigenze di Hortifrut

Nell’implementazione della tecnologia Wi-Fi 6 in tutta la sua vasta area agricola, Hortifrut ha dovuto affrontare diverse sfide: in primo luogo, garantire una copertura Wi-Fi costante e affidabile ovunque si è rivelato un ostacolo significativo, che ha richiesto una pianificazione meticolosa e un posizionamento strategico degli access point per evitare la degradazione del segnale su lunghe distanze. Inoltre, il progetto richiedeva l’integrazione e il monitoraggio senza soluzione di continuità di diversi sistemi IoT e reti di sensori, presentando complessità nella gestione e nel coordinamento efficace di più flussi di dati.

L’adozione del Wi-Fi 6 mirava a risolvere le problematiche relative all’efficienza e alle prestazioni, puntando a velocità più elevate, a migliori prestazioni dei dispositivi e a una maggiore efficienza energetica per ottimizzare le operazioni agricole. Grazie a soluzioni innovative e partnership strategiche, Hortifrut ha affrontato con successo queste sfide, aprendo la strada a un futuro più connesso ed efficiente in agricoltura.

I risultati della collaborazione

L’implementazione del Wi-Fi 6 presso Hortifrut ha dato risultati notevoli. Dodici punti di emissione del segnale posizionati strategicamente e collegati a un access point Cambium Networks ePMP3000 hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire una connettività costante e affidabile in tutta l’azienda agricola. Questa installazione non solo ha permesso una connettività senza precedenti, ma ha anche esemplificato la tecnologia all’avanguardia utilizzata nel progetto. Sfruttando moduli subscriber Force 300-13L e un AP esterno XV2-2T, dotato di antenne ad alta efficienza, la rete ha fornito velocità eccezionali e una copertura ottimale. Il progetto costituisce una vera pietra miliare, pionieristica nell’uso del Wi-Fi 6 in agricoltura, segnando un cambiamento epocale negli standard di prestazione e di efficienza energetica del settore.

La collaborazione tra Hortifrut, Codipro e Cambium Networks non solo ha affrontato le sfide immediate, ma ha posto le basi per un futuro più connesso ed efficiente in agricoltura. Sulla base di questo successo, Hortifrut prevede ulteriori progressi nella connettività agricola. I piani includono l’espansione della copertura WiFi 6, l’integrazione di un maggior numero di sistemi IoT e l’esplorazione di tecnologie emergenti per migliorare la gestione complessiva dell’azienda agricola.

I Prodotti utilizzati da Hortifrut

Dodici moduli subscriber Force 300-13L

AP esterno XV2-2T con antenne ad alta efficienza

Access Point ePMP3000

Tecnologia WiFi 6 per una maggiore velocità ed efficienza

Dichiarazioni

“L’ultimo progetto di Hortifrut rafforza la nostra collaborazione, portando la connettività Wi-Fi 6 in un ambiente complesso, segnando una pietra miliare nell’agricoltura connessa“, dichiara José Luis Benítez, Manager di Codipro.

“La perfetta combinazione tra le apparecchiature punto-multipunto di Cambium e la potenza dei nostri access point Wi-Fi 6 per esterni offre la massima copertura ed efficienza, stabilendo nuovi standard nell’agricoltura connessa“, aggiunge Maurice Dini, Direttore Vendite IBERIARegionale di Cambium Networks.