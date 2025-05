In-Domus connette più di mille studenti al Wi-Fi 6 di Omada

Omada, il brand di TP-Link dedicato alle soluzioni di rete per il mondo professionale, è stato scelto per l’implementazione del progetto di rete Wi-Fi 6 all’interno delle residenze universitarie di In-Domus a Milano. L’intervento ha coinvolto i tre campus Milano Internazionale, Milano Monneret e Milano Olympia, offrendo a oltre 1.000 studenti una connettività stabile, sicura e integrata, perfettamente in linea con le esigenze digitali della vita universitaria contemporanea.

La sfida tecnologica di In-Domus: garantire performance elevate in ambienti complessi

L’aumento dell’utilizzo di dispositivi digitali e il cambiamento delle abitudini di connessione hanno spinto In-Domus a dotarsi di una rete all’avanguardia, progettata per offrire prestazioni elevate e continuità anche in contesti ad alta densità. Le criticità principali erano concentrate nelle aree comuni, nelle aule studio e nelle zone private, dove la domanda di banda è continua e distribuita su una vasta superficie. Per rispondere a queste sfide, la rete doveva essere al tempo stesso potente, affidabile e facilmente gestibile da remoto.

La soluzione: una rete scalabile e centralizzata con tecnologia Omada SDN e gestione MSP

Per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun campus, In-Domus si è affidata alla consulenza del Managed Service Provider Empsol, Silver Partner Omada. Il progetto si è concretizzato attraverso l’implementazione di tre infrastrutture distinte ma con management centralizzato, ciascuna progettata per garantire massima efficienza operativa e pronta ad accogliere futuri ampliamenti. In ciascuno dei 3 campus è stata realizzata un’infrastruttura cablata tramite gli Switch Managed L2+ Omada ed una copertura Wi-Fi veloce e stabile grazie agli Access Point Wi-Fi 6 Omada EAP620 HD e EAP683 UR, garantendo un notevole miglioramento delle performance di rete, una maggiore sicurezza e semplicità di gestione.

Gestione centralizzata e funzionalità avanzate per un controllo completo

Tutte le reti sono gestite in modalità centralizzata attraverso il controller Full-Cloud Omada, che consente una supervisione completa e semplificata dell’intero sistema. La piattaforma permette il monitoraggio in tempo reale, interventi da remoto, configurazioni rapide e aggiornamenti firmware automatizzati, riducendo sensibilmente il carico di lavoro del team IT interno. L’adozione di tecnologie come lo Zero Touch Provisioning e la gestione MSP ha contribuito ad aumentare l’efficienza operativa e a creare un’infrastruttura dinamica e pronta ad affrontare evoluzioni tecnologiche e le nuove esigenze abitative di In-Domus.

Risultati concreti registrati da In-Domus: qualità del servizio migliorata e studenti più soddisfatti

Grazie alla nuova infrastruttura, In-Domus ha registrato un netto miglioramento della qualità del servizio in tutte le proprie sedi. Gli studenti possono ora contare su una connessione veloce, fluida e stabile, sia per attività accademiche sia per l’intrattenimento, anche durante le ore di maggiore utilizzo. L’esperienza utente si è significativamente arricchita, mentre la gestione della rete si è semplificata grazie al controllo unificato e agli strumenti di automazione. Questo intervento ha permesso a In-Domus di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di riferimento nel panorama italiano delle residenze universitarie, offrendo un ambiente digitale moderno, performante e pronto a supportare le sfide del futuro.