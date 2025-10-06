Intred si aggiudica il Bando Scuola 2: più fibra ottica nelle scuole di Varese

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver completato l’attivazione della connessione in fibra ottica dedicata in oltre 90 scuole della provincia di Varese grazie alle attività previste dal cosiddetto Bando Scuola 2. Promosso e finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia, il progetto punta a connettere oltre 1.200 scuole rimaste escluse dal precedente Bando. Queste attivazioni si aggiungono alle 280 scuole già collegate nel territorio provinciale nell’ambito del Bando Scuola 1.

Intred riduce il digital divide nelle scuole della provincia di Varese

Il progetto di portare la connessione di oltre 5.000 scuole in Lombardia da parte dell’operatore è reso possibile grazie all‘aggiudicazione dei Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. Nel dettaglio, il “Bando Scuola 2” che Intred si è aggiudicata nel 2022, rappresenta la naturale prosecuzione del “Bando Scuole Connesse 1” e mira a garantire la banda ultralarga anche agli istituti scolastici rimasti esclusi nella prima fase. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di interventi previsti dal PNRR, finalizzato a ridurre il divario digitale e a rafforzare l’infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

Con il Bando 1, Intred ha già completato il collegamento del 100% delle scuole previste nella Provincia di Varese, garantendo un supporto essenziale per un’istruzione moderna e di qualità. Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, risultano connesse oltre 39 scuole nel capoluogo provinciale, 37 a Busto Arsizio e 29 a Gallarate. La fibra ottica dedicata alle scuole rappresenta un fattore chiave per ridurre digital divide, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali in tutte le fasce d’età e garantendo pari opportunità di accesso all’apprendimento.

Dichiarazioni

Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver portato la banda ultra-larga a oltre 370 scuole della provincia di Varese. Dal 2010 Intred, come operatore regionale, lavora per estendere la propria rete e rendere disponibile la connettività ultraveloce in tutta la Lombardia. Siamo convinti che un ’infrastruttura di rete altamente performante sia fondamentale per favorire lo sviluppo digitale di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni locali. Con questo progetto confermiamo inoltre il ruolo centrale di Intred nel territorio di Varese, dove supportiamo anche diverse realtà sportive. La connessione delle scuole rappresenta per noi una missione strategica, che affrontiamo con serietà e impegno, perché crediamo sia fondamentale offrire a studenti e studentesse strumenti educativi avanzati e al passo coi tempi, per ridurre il digital divide e per costruire la scuola del domani”.