Kyocera Document Solutions supporta Acqua Foundation in Tanzania

Kyocera Document Solutions Italia, azienda attiva a livello mondiale nel settore delle soluzioni documentali, è orgogliosa di annunciare la partnership strategica con Acqua Foundation, un’associazione filantropica senza scopo di lucro per la conservazione e la governance dell’acqua a livello globale. Questa collaborazione è incentrata sul sostegno di un progetto vitale in Tanzania: assicurare l’accesso all’acqua pulita e migliorare in modo duraturo le condizioni igienico-sanitarie per 600 bambini e 12 insegnanti della Kawe Primary School.

L’obiettivo è duplice: fornire acqua potabile in maniera continuativa e garantire una migliore cura igienica, favorendo così la permanenza e il coinvolgimento scolastico degli studenti più vulnerabili. Il progetto, realizzato in loco dal partner operativo WeWorld (Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri), prevede come azione prioritaria un sistema di raccolta e stoccaggio dell’acqua e la costruzione di un blocco di sei bagni provvisto di rubinetti per l’acqua potabile e inclusivo per le ragazze e le bambine della scuola, garantendo loro un luogo sicuro, dignitoso e riservato, essenziale per la loro salute e igiene.

La Kawe Primary School opera con un rapporto toilette-studenti di 1:67, ben al di sotto degli standard raccomandati, e l’accesso all’acqua non è sempre garantito. La scarsa conoscenza delle corrette pratiche igieniche e il tabù legato alla gestione dell’igiene intima, unito alla mancanza di strutture adeguate, contribuiscono infatti a un alto tasso di assenteismo scolastico.

Obiettivo sostenibilità

Il supporto Kyocera si inserisce perfettamente nel piano di sostenibilità del Gruppo, per il quale l’uso responsabile delle risorse è centrale, e nella missione di Acqua Foundation di accrescere la consapevolezza sulla risorsa idrica.

Per Kyocera, la sostenibilità non è solo ottimizzazione interna, ma anche responsabilità globale. Un impegno che va oltre l’innovazione tecnologica: significa finanziare progetti che abbiano un impatto diretto sul benessere e sull’uguaglianza. Garantire acqua pulita nelle scuole non è solo una questione di salute, ma di equità. Significa offrire a ogni bambino l’opportunità di crescere, imparare e costruire un futuro migliore, in un luogo sicuro e accogliente.

In Tanzania si stima che la maggior parte della popolazione non disponga di strutture igieniche adeguate e quasi la metà non abbia accesso a fonti sicure di acqua potabile. Questo contesto genera infezioni gastrointestinali che restano tra le principali cause di mortalità infantile, con il Paese che spende circa il 70% del proprio budget sanitario per curare malattie prevenibili e legate alla mancanza di servizi igienici e acqua pulita. Per questo motivo, investire in infrastrutture scolastiche è un investimento diretto contro le disuguaglianze e l’abbandono scolastico che rafforza l’istruzione, un pilastro fondamentale per lo sviluppo del Paese.

I vantaggi della collaborazione con Kyocera

La realizzazione di questo progetto rappresenta quindi un passo cruciale per garantire a tutti gli studenti un ambiente più sano e sicuro. L’accesso all’acqua potabile e a strutture igienico-sanitarie adeguate non solo migliorerà le condizioni di salute e il benessere dei bambini e delle bambine, ma contribuirà anche a ridurre le disuguaglianze, promuovendo una maggiore partecipazione scolastica. Investire in queste infrastrutture significa contribuire alla costruzione di una comunità più equa e consapevole, in cui il diritto all’istruzione e alla salute possa essere una realtà accessibile a tutti.