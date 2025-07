Lido di Jesolo: connettività senza compromessi al servizio del turismo

Situata sulla costa adriatica italiana, Jesolo Lido è una delle principali mete del turismo estivo, accogliendo ogni anno oltre 5,5 milioni di visitatori. Sebbene la popolazione residente si aggiri intorno ai 25.000 abitanti nella bassa stagione, la città si trasforma ogni estate, sostenuta da 400 hotel, 15.000 appartamenti in affitto e 7 grandi campeggi. Il vivace lungomare e la scena dell’intrattenimento richiedono un’infrastruttura affidabile—soprattutto in termini di connettività digitale—per permettere a turisti e operatori di prosperare.

Nonostante le sue ambizioni digitali e i servizi moderni, l’infrastruttura di rete del lungomare di Jesolo era diventata obsoleta e inaffidabile. I turisti e le attività locali lamentavano sempre più spesso interruzioni frequenti del Wi-Fi, connessioni instabili e copertura insufficiente lungo i 15+ km di costa. Un’indagine condotta a inizio 2023 da Terralink, partner di Cambium Networks, ha rivelato che oltre il 70% degli access point era guasto o privo della necessaria manutenzione. Peggio ancora, la rete non disponeva di un sistema di gestione centralizzato, rendendo impossibili le attività di diagnosi e ottimizzazione. “Durante l’alta stagione le lamentele erano all’ordine del giorno: gli ospiti non riuscivano nemmeno a controllare le email o condividere le vacanze sui social,” ha dichiarato un rappresentante di Federconsorzi, il consorzio che gestisce gli stabilimenti balneari di Jesolo. Con l’estate alle porte, il Comune di Jesolo aveva bisogno urgentemente di una soluzione scalabile e robusta.

Il Comune, in coordinamento con Federconsorzi, ha incaricato Terralink di rinnovare completamente l’infrastruttura wireless. La soluzione doveva essere resistente agli agenti atmosferici, capace di gestire un’elevata densità di utenti e rapidamente implementabile. La risposta è arrivata da Cambium Networks.

Le soluzioni chiave implementate:

– Access Point Outdoor Wi-Fi 6 Cambium Networks XV2-23T: progettati per ambienti ad alta densità e resistenti alle intemperie, supportano fino a 256 utenti simultanei per AP, possono essere montati su palo integrato per un’installazione semplificata. Sono alimentati tramite Power over Ethernet (PoE) e convertitori in fibra ottica.

– Piattaforma di gestione cloud Cambium Networks cnMaestro: gestione unificata in cloud e on-premises, monitoraggio in tempo reale, diagnosi e provisioning automatizzato, abilita policy intelligenti e controllo degli accessi guest.

“La piattaforma cnMaestro ha reso facilissimo gestire oltre 150 access point con un’unica interfaccia. Configurazione, aggiornamenti e monitoraggio continuo sono ora semplificati,” ha commentato Riccardo Baggio di Terralink.

Il risultato

La trasformazione della rete si è svolta nell’arco di tre mesi, da maggio ad agosto 2024, includendo:

• Oltre 150 access point installati

• Montati direttamente su pali luce esistenti lungo il lungomare

• Installazione di pannelli di alimentazione con supporto PoE e fibra

L’impatto è stato immediato e misurabile:

• Connessioni Wi-Fi uniche passate da 6.000 a oltre 1.000.000

• Nessuna interruzione significativa nei weekend estivi di picco

• Miglioramento delle valutazioni turistiche e dell’interazione online

Jesolo ora offre un’esperienza Wi-Fi stabile e ad alta velocità, perfettamente in linea con le esigenze del turismo e dell’ospitalità moderna, con l’aumento della soddisfazione degli ospiti e recensioni positive sulle piattaforme di prenotazione, una maggiore efficienza operativa per gli operatori degli stabilimenti e nuove opportunità di guadagno digitale, tra cui hotspot per ospiti e piani per videosorveglianza integrata.

La nuova rete non solo ha risolto i problemi esistenti, ma ha anche posizionato Jesolo come una smart beach pronta per il futuro.

“L’installazione ha soddisfatto sia i bagnanti che i gestori degli stabilimenti, che oggi dispongono di una rete stabile e veloce,” ha dichiarato Luca Berti, Coordinatore Tecnico di Federconsorzi.

ONE Network

La trasformazione di Jesolo è stata resa possibile da ONE Network di Cambium—un’architettura intelligente e unificata che integra Wi-Fi, switching e sicurezza in un unico framework. Dal controllo centralizzato delle policy all’analisi delle cause tramite IA, ONE Network permette agli amministratori di ottimizzare le prestazioni e intervenire rapidamente, tutto da una singola dashboard.