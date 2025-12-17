Lo storico Kasteel Croy si reinventa con la connettività Cambium

Il castello di Croy è situato nella provincia olandese del Brabante settentrionale, vicino al villaggio di Aarle-Rixtel che fa parte del comune di Laarbeek. Le parti più antiche del castello furono probabilmente costruite nel XV secolo. Dopo 18 mesi di restauro, il Kasteel Croy era pronto per riaprire come centro commerciale e prestigiosa sede per eventi. Ma nonostante il fascino della location, mancava una infrastruttura digitale. Le spesse mura di pietra del castello e le caratteristiche architettoniche protette creavano un ambiente difficile per le implementazioni wireless convenzionali. Alcuni spazi, come le torri, non offrivano alcuna possibilità di montare hardware senza violare gli standard di conservazione. Inoltre, la sede richiedeva un accesso segmentato alla rete per inquilini, funzioni aziendali, matrimoni e altri eventi.

Per implementare una soluzione efficace è stata interpellata Mezenberg Techniek, un’azienda olandese specializzata in connettività che fornisce infrastrutture dati avanzate e servizi di telefonia mobile e fissa.

Mezenberg Techniek ha lavorato a stretto contatto con il team di ristrutturazione fin dall’inizio, progettando una rete che si adattasse alla struttura unica dell’edificio e ai futuri casi d’uso.

La scelta è caduta sulle tecnologie Cambium Networks, in particolare sugli access point della serie XV2 e sugli switch EX in varie configurazioni. La gestione complessiva avviene attraverso la piattaforma cnMaestroX basata su cloud.

Il progetto al Kasteel Croy



L’intero progetto è stato completato in sei settimane. Laddove il montaggio tradizionale non era fattibile, come nelle torri del castello con pareti in vetro, Mezenberg Techniek ha posizionato in modo creativo gli AP sul pavimento in legno per garantire la potenza del segnale senza interferenze.

La rete fornisce una copertura Wi-Fi completa in tutto il Kasteel Croy, dalle stanze con pareti in pietra alle sale per eventi modernizzate. Il potente hardware e l’automazione intelligente di Cambium garantiscono la connessione di ogni metro quadrato.

Grazie a cnMaestro X, gli amministratori possono segmentare la rete per gli inquilini e i clienti degli eventi, garantendo una connettività senza interruzioni, sicura e privata per ogni gruppo.

“Abbiamo progettato una rete sicura e flessibile, perfettamente adatta sia per uso aziendale che per eventi. Le placche a muro con PoE (Power over Ethernet) di Cambium sono state particolarmente utili poiché in alcune posizioni avevamo un solo punto di cablaggio” ha dichiarato Carl van de Rijt, di Mezenberg Techniek.

“Il risultato complessivo dell’implementazione è eccezionale. Non abbiamo un reparto IT interno, quindi avere un partner che offre un servizio completo e una rete che funziona alla perfezione fa davvero la differenza” ha sottolineato il Gestore della sede, Fondazione Hoop, Geloof en Liefde.