Mediq ottimizza l’efficienza nell’evasione degli ordini con ZetesMedea Voice

Mediq, tra i principali fornitori di servizi sanitari a livello europeo, ha implementato la soluzione per il magazzino ZetesMedea che integra la più recente tecnologia vocale senza addestramento e ad alte prestazioni. L’implementazione ha permesso a Mediq di ottimizzare drasticamente i processi di picking, velocizzando l’evasione degli ordini dei clienti e riducendo al contempo i tempi necessari per l’onboarding di nuovi dipendenti.

Mediq fornisce attrezzature mediche per il comparto sanitario danese. Il vasto magazzino gestisce 20.000 prodotti esclusivi e fino a 1.500 ordini giornalieri. L’attività segue ritmi irregolari che risentono di diversi fattori, sottoponendo i processi a forti pressioni che obbligano l’azienda a evadere grandi volumi di ordini a fronte di scadenze di consegna ravvicinate. Per mantenere elevati livelli di servizio e di affidabilità è essenziale che le consegne siano puntuali e complete.

Oltre i sistemi e i processi legacy

Avvicinandosi alla scadenza del contratto con il suo fornitore, Mediq ha colto l’occasione per superare le limitazioni imposte dalla soluzione di picking esistente. L’imminente ritiro del supporto alla soluzione esistente li ha spinti a cercare una nuova soluzione in grado di meglio soddisfare

le loro esigenze di oggi e di domani. Mediq si è rivolta a Zetes per consulenza e assistenza e ha optato per la sua soluzione ZetesMedea Voice di ultima generazione.

Parola d’ordine semplificazione

Col passaggio da un processo di picking basato su una gestione ordini obsoleta e con dispositivi ingombranti, a ZetesMedea Voice, il personale del magazzino può ora ricevere facilmente le istruzioni di picking in tempo reale tramite le cuffie. Ora il personale può lavorare in modo efficiente e a mani libere. Il sistema fornisce istruzioni vocali chiare e dettagliate, assicurando che gli ordini vengano preparati ed elaborati in modo rapido e accurato.

Poiché la soluzione non richiede addestramento, l’onboarding di nuovi dipendenti risulta rapido

e gli operatori possono essere operativi in pochi minuti. ZetesMedea semplifica il consolidamento

dei processi di picking, permettendo a Mediq di ottimizzare l’uso della forza lavoro e di ridurre

al minimo i tempi richiesti per gli spostamenti tra le varie posizioni di picking.

Ottimizzando i percorsi di picking e riducendo i tempi necessari per gli spostamenti tra gli scaffali, ZetesMedea Voice ha migliorato la produttività, assicurando al contempo tempi di evasione degli ordini più rapidi. Altro vantaggio non trascurabile di ZetesMedea Voice è la possibilità di eseguire altri processi di magazzino con lo stesso dispositivo, ad esempio ricevimento merci, prelievo, staging ecc. Ciò riduce drasticamente l’investimento tecnologico complessivo per l’utente.

“Con ZetesMedea,

le nostre richieste di una maggiore disponibilità e di onboarding e supporto più rapidi per gli utilizzatori sono state pienamente soddisfatte” commenta Ulf Ståhl, IT Manager presso Mediq A/S.