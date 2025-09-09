Modula accelera la trasformazione digitale con Atlantic e Salesforce

Modula, azienda specializzata nella produzione di magazzini verticali automatici, presente a livello globale con tre stabilimenti produttivi (Italia, Stati Uniti e Cina), dodici filiali commerciali, oltre 1.100 dipendenti e un fatturato annuo di circa 300 milioni di euro, accelera la trasformazione digitalegrazie ad Atlantic Technologies , società di consulenza ICT parte del Gruppo Engineering, e a Salesforce. Per supportare la crescita e l’innovazione, l’azienda ha puntato sulla creazione di un ecosistema multicloud integrato, in cui i processi di marketing, vendita e assistenza convergono per offrire una customer experience potenziata dai dati e pronta per l’intelligenza artificiale.

Cuore del progetto è la piattaforma Customer 360 di Salesforce che, implementata con il supporto strategico di Atlantic Technologies, ha consentito di aumentare l’efficienza operativa, migliorare la tracciabilità del customer journey e rafforzare le interazioni con i clienti. La prima fase del progetto ha coinvolto le sedi produttive di Italia e Stati Uniti, con il progetto già completato nel nostro Paese e in fase avanzata in Nord America. Il rollout globale è previsto nei prossimi mesi e coinvolgerà le filiali commerciali del Gruppo e la sede produttiva cinese.

Parlando di risultati, vanno sottolineati i progressi riscontrati da Modula riguardo alla tracciabilità del customer journey, miglioramenti che già hanno determinato dei benefici lato sales. Grazie a una migliore fruibilità dei dati, reportistica e dashboard risultano molto più agevoli; un miglioramento qualitativo che rende il processo di tracciamento dei lead più accurato e dunque più utile in un’ottica di sviluppo del business.

Inoltre, grazie a una roadmap strutturata verso l’adozione dell’Intelligenza Artificiale, Modula sta già progettando i primi use case basati su Agentforce. Due i progetti pilota in partenza: uno nell’area customer service e uno in ambito sales, per rendere i processi sempre più proattivi, intelligenti e capaci di anticipare i bisogni del cliente.

“La collaborazione con Atlantic Technologies su questo progetto internazionale di implementazione delle soluzioni Salesforce ha rappresentato un passo fondamentale nel percorso di evoluzione digitale di Modula. Abbiamo ottenuto una gestione più efficace e integrata del customer journey, dalla generazione dei lead alla mappatura delle opportunità fino alle vendite. Questa partnership sta generando benefici tangibili sui processi e contribuisce attivamente a sostenere la crescita di Modula su scala globale. Abbiamo posto basi solide per un futuro dove dati e intelligenza artificiale saranno fattori chiave per il nostro successo, che ci consentiranno di rafforzare la relazione con i clienti e il nostro posizionamento sui mercati internazionali.” – ha dichiarato Massimiliano Gigli, Market Operations Director e CEO di Modula.