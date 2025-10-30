Museo Lamborghini: la connettività è firmata Cambium

Il Museo Ferruccio Lamborghini racconta la vita di Ferruccio attraverso le sue creazioni meccaniche e un vasto archivio fotografico di famiglia. Questo spazio, ideato e progettato dall’imprenditore Tonino Lamborghini per celebrare la figura del padre, è stato inaugurato nel 2014.

Nei 9000 mq del Museo è racchiusa tutta la produzione industriale di Ferruccio, dal primo trattore Carioca, con cui diede vita alla sua prima azienda nel 1947, a tutti i modelli più importanti degli anni ‘50, ‘60 e ‘70.

Il Museo ha fondamentalmente 2 tipologie di utilizzo, la prima è per i normali visitatori/utenti, la seconda è come location per eventi aziendali di piccole, medie e grandi dimensioni, ospitando evento da 50 a 600 persone. Le infrastrutture erano datate per cui la direzione del museo ha deciso di aggiornare e potenziare la rete Wi-Fi del Museo, con l’obbiettivo di fornire una connettività adeguata alle esigenze dei visitatori e dei clienti. Proprio in occasione di un evento organizzato per Cambium Networks, si è proceduto all’ammodernamento dell’infrastruttura.

Le soluzioni Cambium Networks adottate sono :



– XE3-4, access point Wi-Fi 6/6E 4×4/2×2 tri-radio progettato da per offrire prestazioni e valore a prova di futuro per la creazione di reti di prossima generazione. Wi-Fi 6 offre connessioni di rete wireless più veloci ed efficienti rispetto alle tecnologie Wi-Fi della generazione precedente. Wi-Fi 6E estende la capacità del Wi-Fi nella banda 6 GHz, più che triplicando lo spettro wireless disponibile.

– XE5-8, access point Wi-Fi 6/6E 8×8/4×4 a cinque radio progettato per offrire prestazioni ad alta densità. L’XE5-8 offre la massima densità Wi-Fi 6 soluzione nel settore. Il supporto Wi-Fi 6E estende la capacità di Wi-Fi nella banda 6 GHz, più che triplicando la connessione wireless spettro disponibile. Con le radio definite dal software ad alta velocità, l’XE5-8 consente una transizione senza interruzioni al Wi-Fi 6E con possibilità di passare facilmente da dual-band a tri-band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) quando sono disponibili client a 6 GHz sufficienti.

– Switch MX-EX2028P, piattaforma di commutazione di nuova generazione che offre gestione nel cloud, ad alte prestazioni e ricca di funzionalità. La piattaforma cnMatrix permette l’implementazione zero-touch degli switch che semplifica le operazioni, consente l’automazione, riduce gli errori e i tempi di inattività della rete. La banda disponibile è così passata da 100mb a 1 gb.

“L’esperienza d’uso ha fatto un importante salto di qualità, sia lato utente generico del museo che per gli ospiti degli eventi, dove si concentrano sino a 200 ospiti tutti in una unica area senza che si riscontrino criticità. Non possiamo che dirci soddisfatti dell’implementazione delle soluzioni Cambium, che hanno pienamente soddisfatto le nostre aspettative” ha sottolineato Davide Clarizia, Event & Sales Manager del Museo.