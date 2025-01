Nexans ottimizza processi e gestione del magazzino con RS Italia

Negli ultimi anni le aziende di tutto il mondo hanno subito una radicale trasformazione dei processi interni, dettata dall’avvento di nuove tecnologie nate per semplificare il lavoro degli operatori. Tra i player che affiancano le imprese in questo percorso innovativo c’è RS Italia, marchio commerciale di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e soluzioni in ambito MRO (Maintenance, Repair, Operation) per clienti industriali, annuncia che l’azienda Nexans ha potuto semplificare i processi d’acquisto e ottimizzare la gestione del magazzino grazie alle soluzioni: RS Punch Out, RS ScanStock e RS VendStock.

Presente in Italia con tre stabilimenti di produzione e quattro uffici commerciali, Nexans produce cavi ad alta flessibilità e accessori per reti elettriche, rivolti in particolare ai settori ferroviario, automazione, eolico, automotive e medicale. La sede centrale di Pioltello, fondata nel 1.965, conta oggi circa 200 dipendenti in un’area di 50.000 m², con ulteriori 28.000 m² di officina. Lo stabilimento produce 4.000 tipi diversi di cavi in 215 linee di lavorazione, per un totale annuo di circa 75.000 km di cavi.

Per rispondere alla crescente complessità dei processi e alle necessità di ottimizzazione della gestione dei materiali, Nexans ha deciso di implementare varie soluzioni proposte da RS Italia, tra cui RS Punch Out, RS ScanStock e RS VendStock.

Le soluzioni RS Italia adottate da Nexans

L’integrazione della piattaforma RS Punch Out ha permesso a Nexans di ottimizzare i processi di approvvigionamento, collegando direttamente il proprio sistema di e-procurement con il catalogo di RS Italia.

Grazie a questa soluzione, i dipendenti di Nexans possono cercare, selezionare e inviare ordini senza l’inserimento manuale dei dati, riducendo così il rischio di errori e migliorando l’efficienza operativa. Inoltre, il sistema permette di scegliere esclusivamente prodotti pre-approvati e conformi alle politiche aziendali.

Tra i principali benefici di questa soluzione spiccano la riduzione del tempo necessario per la gestione degli ordini, l’integrazione automatica dei cataloghi e la possibilità di tracciare ogni acquisto con maggiore trasparenza e precisione. In questo modo, il processo di approvvigionamento è diventato più veloce, controllato e in linea con le esigenze aziendali di Nexans.

A tal proposito, Nora El Hadeuf, Site Purchasing Leader di Nexans, dichiara: “L’aver integrato RS Punch Out all’interno del nostro ciclo di approvvigionamento ha portato un doppio vantaggio: da un lato, ha semplifica il mio lavoro, perché non devo più inserire manualmente gli ordini, dall’altro, permette ai dipendenti di gestire in autonomia l’acquisto di materiale elettrico o DPI. Questo non solo velocizza il processo, ma garantisce anche una maggiore trasparenza e controllo grazie all’approvazione automatica degli ordini“​.

Un altro strumento che ha fatto la differenza in Nexans è RS ScanStock, una soluzione kanban a scaffale aperto, che ha permesso di ottimizzare la gestione dei ricambi, come spiega Maurizio Zanoni, Responsabile della Manutenzione del sito di Pioltello: “Abbiamo adottato RS ScanStock perché si sposava perfettamente con il nostro sistema di gestione dei ricambi. Questo ci ha consentito di ridurre il numero di fornitori e concentrarci su ciò che è realmente necessario, tagliando i costi superflui e migliorando il controllo continuo sui ricambi. Grazie a questo strumento abbiamo ridotto del 30% il tempo dedicato alla gestione del magazzino, con un accesso sempre garantito ai ricambi essenziali“​.

In particolare, RS ScanStock è un sistema kanban a scaffale aperto che ottimizza la gestione e il ripristino dei livelli di approvvigionamento di prodotti a basso valore e ad alta rotazione di magazzino.

Dopo una valutazione preliminare dei prodotti adatti al modello kanban, RS si occupa del controllo periodico delle scorte e della gestione degli ordini, risparmiando tempo e risorse interne, ottimizzando i processi ed evitando sprechi e fermi di produzione per carenza di materiale. Questa soluzione è ideale per la gestione di scorte di prodotti per l’automazione industriale, come connettori, interruttori, relè e morsettiere.

Infine, anche aver installato la vending machine industriale RS VendStock ha semplificato ulteriormente la gestione interna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di Nexans, come racconta Nora El Hadeuf: “Prima di implementare RS VendStock eravamo soliti acquistare i nostri DPI da più di una decina di fornitori differenti, di conseguenza, la gestione degli ordini era complessa e l’errore umano era dietro l’angolo. Ma con la vending machine di RS Italia tutto si è automatizzato. Non solo ha snellito il lavoro del reparto acquisti, ma ha anche migliorato la sicurezza per i dipendenti. Tutto è più gestibile e immediato, senza dover gestire migliaia di ordini manuali”.

RS VendStock è, infatti, un sistema di vending machine basato su tecnologia IoT che permette di gestire in sicurezza tutti quegli articoli che richiedono tracciabilità e garanzia di disponibilità. Si tratta di un sistema innovativo e automatico che, tramite distributori digitali industriali, consente di tenere prodotti e strumenti in prossimità delle aree produttive, consentendone un uso immediato agli operatori ma con perfetto monitoraggio degli accessi e dei consumi, grazie al prelievo con tessera magnetica. Grazie all’utilizzo di RS VendStock, è possibile riscontrare importanti benefici a livello di disponibilità e approvvigionamento. Infatti, questa soluzione assicura una drastica riduzione dei tempi di attesa dei tecnici di produzione, la disponibilità di articoli 24/7 e un controllo totale sulle spese, sulle scorte e sui costi di approvvigionamento.

“Per un’azienda delle dimensioni di Nexans, era fondamentale scegliere un partner capace di rispondere efficacemente alle nostre esigenze. RS Italia si è dimostrata una scelta ideale, grazie al suo servizio completo e al supporto locale impeccabile, che fin dall’inizio è sempre stato tempestivo“, afferma Nora El Hadeuf.

“Abbiamo scelto RS per la loro competenza, velocità di esecuzione e l’abilità nel proporre soluzioni alternative. Il loro supporto consulenziale ci ha spesso permesso di ottimizzare le nostre operazioni”, le fa eco Maurizio Zanoni.

Infine, Marco Beltramo, Sales Director di RS Italia, commenta così i risultati ottenuti: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire soluzioni che non solo rispondessero alle esigenze immediate dei nostri clienti, ma che potessero anche migliorare i loro processi a lungo termine. Collaborare con un’azienda come Nexans ci ha permesso di dimostrare come la tecnologia e le soluzioni innovative possano realmente fare la differenza nella gestione dell’approvvigionamento e del magazzino. Siamo orgogliosi di aver contribuito a ottimizzare le loro operazioni, garantendo efficienza e controllo”.