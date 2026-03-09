Omada by TP-Link connette gli oltre 800 studenti del Centro Salesiano di Arese

Omada, il brand di TP-Link dedicato alle soluzioni di rete per il mondo professionale, è stato selezionato per la realizzazione di un importante progetto di aggiornamento tecnologico presso il Centro Salesiano di Arese, storico istituto lombardo dedicato alla formazione e all’accoglienza, che si estende su un’area di oltre 90.000 metri quadrati. L’intervento ha riguardato l’implementazione di una moderna infrastruttura Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6 progettata per supportare le crescenti esigenze della didattica digitale, offrendo agli oltre 800 studenti, distribuiti in 30 aule completamente digitalizzate, una connessione estremamente stabile, sicura e performante.

La doppia sfida tecnologica: gestire un elevato numero di dispositivi e garantire un accesso sicuro anche agli ospiti

Il Centro Salesiano di Arese è un polo educativo di grande rilievo nella provincia di Milano, che ospita aule, laboratori, sale convegni, impianti sportivi e foresterie. La sfida tecnologica consisteva nel garantire una rete capace di supportare giornalmente un’alta densità di apparati connessi contemporaneamente, garantendo massima velocità e sicurezza sia agli studenti che al personale scolastico. Inoltre, era necessario offrire una rete guest in grado di supportare attività come lo streaming, la navigazione web e l’utilizzo di piattaforme educative dedicata a visitatori, personale esterno e ospiti della foresteria.

La soluzione: una rete estesa e scalabile

Per soddisfare le esigenze di trasformazione digitale, la struttura si è affidata alla consulenza di Tender srl, Partner Omada che si occupa di trasformazione digitale a 360°. Grazie al tool di site survey messo a disposizione da Omada, è stato possibile progettare in modo dettagliato la topografia dell’infrastruttura, analizzando e mappando oltre 80 ambienti. Il progetto si è concretizzato attraverso l’implementazione di un network che vede lo switch di aggregazione SX3016F collegato, con dorsali in fibra ottica, a 16 switch PoE SG2428P distribuiti nei vari edifici che compongono il Centro. La copertura wireless è garantita da oltre 80 access point, sia indoor che outdoor, comprendenti i modelli indoor EAP660 HD Wi-Fi 6 e EAP780 Wi-Fi 7, che assicurano connessione continua e stabile nelle aree interne, e l’access point EAP625-Outdoor HD che permette una copertura Wi-Fi anche nei campi sportivi e nelle aree comuni esterne. L’intera rete è gestita centralmente tramite l’Omada Controller OC300 che consente il monitoraggio, la configurazione e l’ottimizzazione in tempo reale.

Risultati concreti: una copertura stabile e capillare, indispensabile per la didattica quotidiana

Grazie alla nuova infrastruttura Omada, il Centro di Formazione Professionale ha compiuto un passo decisivo verso la modernizzazione completa del proprio ambiente digitale. È ora possibile monitorare e gestire tutti gli ambienti e più di un migliaio di dispositivi in modo semplice, rapido e affidabile, garantendo interventi tempestivi in caso di criticità e una connettività stabile, sicura e performante in tutte le aree della struttura. Mattia Malesan, formatore referente informatico e dell’area digitale presso il Centro Salesiano di Arese, commenta “Gli studenti beneficiano ora di un accesso alla rete veloce e continuo, indispensabile per la didattica digitale quotidiana. Allo stesso tempo, personale e ospiti hanno a disposizione una connessione affidabile che supporta attività amministrative, gestionali e ricreative.” Il risultato ottenuto unisce tecnologia avanzata e continuità del servizio, dimostrando come un approccio capillare possa valorizzare anche strutture con superfici così elevate, con soluzioni pronte a evolvere nel tempo in risposta alle future esigenze.