Rainforest Distribution rivoluziona la pianificazione della propria supply chain con Manhattan Associates

Rainforest Distribution, distributore full-service di prodotti alimentari e bevande, ha scelto la soluzione Manhattan Active Supply Chain Planning (SCP) per unificare le funzioni di supply chain, trasformare i processi di pianificazione end-to-end, migliorare i livelli di servizio e supportare la crescita dell’azienda. Il progetto porterà maggiore agilità grazie a una pianificazione integrata, previsioni più accurate supportate da insight basati sull’intelligenza artificiale e un allineamento più efficace tra sistemi di pianificazione ed esecuzione.

Rainforest Distribution ha scelto Manhattan Active Supply Chain Planning per modernizzare i processi demand planning, forecasting e riapprovvigionamento su un’unica piattaforma cloud-native. Abbandonando strumenti legacy frammentati in favore di una sola soluzione di pianificazione, Rainforest potrà contare su visibilità in tempo reale e bilanciare in modo continuo livelli di servizio, costi e capacità sull’intera rete, rispondendo più rapidamente alle variazioni della domanda.

“Con la continua crescita del nostro business, la complessità della supply chain è aumentata in modo esponenziale”, ha dichiarato Alexander Ridings, CEO di Rainforest Distribution. “Avevamo bisogno di una soluzione di pianificazione moderna, capace di sostenere questa crescita, offrire ai team una vista unica e affidabile su domanda e scorte e aiutarci a servire i clienti con maggiore continuità. Manhattan Active Supply Chain Planning ci mette a disposizione la piattaforma unificata e intelligente che cercavamo per allineare pianificazione, operations e obiettivi strategici di crescita”.

“Rainforest Distribution opera in un contesto in cui agilità, accuratezza e rapidità di risposta sono determinanti. Siamo lieti di affiancarli in questo percorso di trasformazione, per aiutarli a raggiungere nuovi livelli di efficienza e costruire una supply chain più resiliente e data-driven”, ha commentato Stewart Gantt, Executive Vice President, Global Services di Manhattan Associates.

Manhattan Active Supply Chain Planning allinea pianificazione ed esecuzione su una strategia condivisa, aiutando le organizzazioni a superare i silos operativi e favorendo decisioni coordinate a livello enterprise. Basata su Manhattan Active Platform, cloud-native e a microservizi, la soluzione è progettata per adattarsi in tempo reale ai cambiamenti di domanda, forza lavoro, ordini e capacità, allineando la pianificazione con l’esecuzione nelle attività di distribuzione e trasporto.