Tortilla, da poco sbarcato in Francia, ha scelto Sony

Tortilla, ristorante messicano fast-food, desiderava migliorare l’attrattiva e la modernità dell’immagine del proprio marchio, centralizzando al contempo la gestione dei suoi schermi dalle sedi centrali nel Regno Unito e in Francia. Gli schermi dovevano essere perfettamente integrati nel concetto di ristorante messicano. Il gruppo, supportato da Smart Prospective, specialista in soluzioni di digital signage, ha scelto i display professionali FW-43BZ30L di Sony.

Un’ambiziosa trasformazione digitale per Tortilla

Tortilla sta modernizzando radicalmente il proprio punto vendita. L’operazione prevede l’impiego di 300 display Sony FW-43BZ30L Professional come pannelli digitali per i menu. Questi display, accompagnati dal software di distribuzione dei contenuti Smart Prospective, consentono l’aggiornamento in tempo reale dei contenuti visualizzati e la gestione centralizzata. Ciò consente un risparmio di tempo senza precedenti: i contenuti possono essere controllati in tempo reale con pochi clic.

Dal punto di vista tecnico, i display professionali di Sony sono dotati di tecnologia antiriflesso di colore nero intenso. Dietro le quinte, questo offre una qualità di visualizzazione e una leggibilità incomparabili, integrandosi perfettamente con l’universo Tortilla.

“Grazie all’eccezionale qualità dell’immagine dei nostri nuovi schermi, possiamo catturare l’attenzione dei nostri clienti immediatamente all’arrivo. La possibilità di personalizzare in tempo reale i nostri menu per le promozioni o le offerte speciali ci offre una flessibilità senza pari. Infine, la centralizzazione e la semplificazione della gestione delle nostre comunicazioni visive ci ha permesso di ridurre significativamente i costi operativi e il tempo dedicato a queste attività” spiega Megan, responsabile marketing di Tortilla.

Eccellenza tecnologica e ambientale

Progettati per le aziende, con una facile personalizzazione e condivisione dei contenuti, i display professionali FW-43BZ30L rendono tutte le comunicazioni visive di maggiore impatto in ambienti retail o aziendali. La qualità delle immagini 4K HDR è completata da opzioni di personalizzazione flessibili. La maggiore affidabilità del modello offre un’operatività 24/7 per gli ambienti commerciali più esigenti. Il suo design elegante e minimalista conferisce uno stile impeccabile a qualsiasi ambiente aziendale e offre una configurazione multischermo semplificata per i display di grandi dimensioni. Con BRAVIA, lo sviluppo sostenibile è sempre presente. Eco-responsabile, il modello FW-43BZ30L ha ottenuto il marchio EPEAT* Bronze in 23 paesi.

“L’integrazione dei display Sony con l’esperienza di Smart Prospective ha permesso al Gruppo TORTILLA di modernizzare il proprio concetto di ristorazione e la segnaletica in loco, migliorare l’esperienza dei clienti e aumentare l’efficienza operativa. Questa collaborazione illustra l’importanza dell’innovazione tecnologica per soddisfare le aspettative dei consumatori e ottimizzare i processi interni. Noi di Sony siamo orgogliosi di poter contribuire agli sviluppi tecnologici delle aziende e di aver potuto supportare TORTILLA nella sua transizione”, afferma Joule Akoum, Retail Business Development Manager di Sony Europe.

* Il marchio EPEAT è il primo marchio ecologico al mondo per i prodotti elettronici. Il marchio EPEAT combina criteri di sostenibilità rigorosi e completi con un monitoraggio continuo da parte di una terza parte indipendente per tutti i prodotti elencati nel suo registro online. Il marchio EPEAT Bronze indica che i prodotti soddisfano un’ampia gamma di criteri rigorosi, rendendoli una scelta di acquisto più sostenibile.