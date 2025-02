WABCOWÜRTH: diagnostica veicoli più affidabile con Getac

WABCOWÜRTH Workshop Services, una joint venture tra il Gruppo Würth e la Divisione Sistemi di Controllo per Veicoli Commerciali del Gruppo ZF, utilizza i notebook rugged S410 di Getac per aumentare l’efficienza dei propri sistemi di diagnostica multibrand per veicoli commerciali in tutta Europa. I potenti notebook rugged di Getac sono stati scelti per la loro elevata resistenza, facilità d’uso ed eccellente connettività. Si adattano facilmente a una vasta gamma di requisiti UE, tanto che, dall’inizio del 2024, sono già in uso con successo diverse migliaia di dispositivi: in ambienti di officina difficili, all’aperto, in condizioni meteorologiche avverse e in molte altre situazioni sfidanti.

Le esigenze di WABCOWÜRTH

WABCOWÜRTH è specializzata in soluzioni di diagnostica multibrand per veicoli commerciali. I suoi sistemi di diagnostica W.EASY, composti da hardware e software, devono resistere in modo affidabile alle difficili condizioni di lavoro quotidiane nelle officine specializzate: alte o basse temperature, durante i test all’aperto, in qualsiasi condizione meteorologica o quando vengono utilizzati con le mani sporche. Non vengono impiegati solo su docking station o carrelli speciali, ma anche semplicemente appoggiati su superfici sporche.

La soluzione robusta di un altro produttore in uso fino a quel momento non soddisfaceva più completamente i requisiti di funzionalità e flessibilità richiesti, motivo per cui WABCOWÜRTH ha deciso, dopo un’accurata analisi, di scegliere un nuovo fornitore.

“Il pacchetto complessivo che combina costo, prestazioni, valore, qualità e design e l’eccellente comunicazione con Getac ci ha convinto“, ha dichiarato Patrick Koch, Product Manager Diagnostic presso WABCOWÜRTH.

Manutenzione efficiente: i vantaggi del programma Getac Self-Maintainer

Un ulteriore punto di forza è il programma Getac Self-Maintainer: i ricambi possono essere reperiti rapidamente e le piccole riparazioni possono essere eseguite in modo semplice e veloce. I tempi di inattività dei dispositivi vengono ridotti al minimo.

Un altro fattore determinante per WABCOWÜRTH è stato l’alto livello della connettività: i notebook Getac S410 comunicano in modo stabile con l’interfaccia diagnostica tramite WLAN e Bluetooth, anche su lunghe distanze. Questo è importante per l’uso all’aperto.

I notebook S410 hanno dimostrato il loro valore: sono potenti, facili da usare, con un display costantemente leggibile anche in outdoor e assicurano un’alta affidabilità anche in ambienti difficili come le officine oppure in esterno.

“I dispositivi funzionano perfettamente e in modo affidabile, a oggi non abbiamo ricevuto alcun reclamo. Meglio di così non potrebbe andare“, spiega Patrick Koch.

La stretta collaborazione con Getac e il suo platinum partner PWA Electronic, attraverso il quale WABCOWÜRTH acquista i suoi dispositivi, rende possibili soluzioni personalizzate di alto livello.

Eric Yeh, Managing Director of Getac Technology, ha dichiarato: “Siamo lieti del successo nell’implementazione dei nostri notebook rugged Getac S410 presso WABCOWÜRTH – un‘ulteriore prova del nostro impegno non solo nel fornire soluzioni informatiche rugged all’avanguardia, ma anche capacità di servizio ottimale, intelligente e focalizzato sul cliente“.

Di conseguenza, la decisione di WABCOWÜRTH a favore del notebook Getac S410 è stata fondamentale nell’aiutare a far fronte alle elevate esigenze delle difficili condizioni di lavoro in un mercato europeo competitivo. Gli S410 stanno aiutano l’azienda ad aumentare l’efficienza delle proprie soluzioni diagnostiche e a garantire una fidelizzazione dei clienti.

WABCOWÜRTH sta già pianificando ulteriori progetti con Getac e PWA Electronic, che potrebbero includere l’uso di dispositivi con significative innovazioni tecnologiche.