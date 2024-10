Wireless Broadband Gigabit per l’isola di Walney installata a tempo di record

Walney Island è un’isola di fronte alla costa dell’Inghilterra, all’estremità occidentale della baia di Morecambe, nel Mare d’Irlanda. Cambium Networks , attraverso una partnership con il provider specializzato Voneus ha collegato più di 4.700 abitazioni a Walney Island con la banda larga ultraveloce, realizzando così la più grande rete Terragraph d’Europa. Voneus ha completato il roll-out della sua pluripremiata rete Gigabit Wireless Broadband in sole 12 settimane, rendendola l’implementazione più rapida al mondo.

La rete è in grado di fornire velocità fino a 1 gigabit e Voneus collegherà altre 1.000 case entro la fine di ottobre.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno del Westmorland and Furness Council, che ha utilizzato alcuni pali dell’illuminazione per distribuire la rete, sfruttando la robusta tecnologia a onde millimetriche di Cambium per trasportare il segnale da un punto all’altro, con un minimo di infrastrutture di nuova costruzione.

Pat McPhilimey, responsabile di Voneus per la costruzione e la manutenzione di reti wireless, ha dichiarato: “Mi sento incredibilmente orgoglioso di aver partecipato a questa distribuzione di banda larga ultraveloce che ha davvero cambiato le carte in tavola a Walney Island. Collegare così tanti clienti a un ritmo così incredibile significa che la nostra banda larga sta già aiutando, sostenendo e cambiando la vita di persone che lavorano da casa, famiglie, gruppi comunitari e bambini delle scuole”.

Dan McCarthy, Regional Sales Manager di Cambium Networks per il Regno Unito, l’Irlanda e i Paesi Nordici, ha dichiarato: “Walney Island ha sperimentato il più rapido rollout in termini di case collegate mai visto prima. Ora disponibile per oltre 10.000 residenti, Voneus ha implementato la più grande rete Cambium cnWave al mondo”.

Voneus sta lavorando a stretto contatto con la comunità dell’isola di Walney e finora ha sostenuto gruppi comunitari come il Walney FC, la scuola di Walney, il Roundhouse Café, il Walney ARLFC e ha fornito connessioni a banda larga gratuite al North Scale Community Centre e al Walney Community Centre su Central Drive.

Les McLeese del Walney Community Centre ha dichiarato: “Come centro giovanile e comunitario è importante offrire il miglior supporto possibile ai nostri utenti. In un’epoca in cui tutto diventa digitale e online, contiamo molto su un accesso Wi-Fi costante e affidabile.”

Voneus ha vinto il premio Best Gigabit Wireless Project UK WISPA per la sua rete di Walney Island. Il riconoscimento è stato assegnato per l’uso innovativo della tecnologia di rete mesh Terragraph e dei collegamenti PTP a onde millimetriche, che ha permesso di superare le sfide legate alla linea di vista e all’infrastruttura in modo lungimirante.