RS Italia, sostenibilità come leva strategica per la filiera

    In occasione dell’evento di RS Italia “Il Futuro è Sostenibile: più valore nella filiera, più attrattività per i clienti”, BitMat ha incontrato Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia, per approfondire il percorso di sostenibilità dell’azienda e il suo ruolo sempre più strategico all’interno delle supply chain industriali.
    Durante l’intervista si è parlato del riconoscimento Platinum EcoVadis, che colloca RS Italia nel top 1% delle aziende più sostenibili a livello globale, e della presentazione del nuovo Rapporto di Sostenibilità 2024/2025, fondato sui quattro pilastri chiave: sostenibilità, persone, giovani e responsabilità.
    Rottoli ha inoltre spiegato come il ruolo del distributore stia evolvendo da semplice fornitore a partner strategico per la decarbonizzazione delle supply chain, supportando concretamente i clienti nel raggiungimento degli obiettivi ESG.
    Ampio spazio è stato dedicato infine all’importanza della collaborazione tra aziende, con il coinvolgimento di partner come Schneider Electric e Adare Pharma Solutions, per costruire un ecosistema capace di generare valore condiviso e accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile.
    Scopri di più in questa videointervista a Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia!
