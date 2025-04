Bonus Casa ed Ecobonus: alcuni chiarimenti da Sacchi Elettroforniture

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata il 31 dicembre 2024 in Gazzetta Ufficiale, ha aggiornato Bonus Casa ed Ecobonus, con nuove aliquote e scadenze per gli interventi di riqualificazione edilizia ed efficienza energetica.

Cosa cambia ora? Sacchi Elettroforniture, in qualità di distributore di materiale elettrico e rinnovabili, chiarisce le modifiche, le scadenze e i massimali delle detrazioni fiscali che coinvolgono il settore elettrico, per gli interventi effettuati nell’anno corrente e nel prossimo biennio, evidenziando come il quadro normativo europeo stia sempre più orientandosi verso l’utilizzo di tecnologie basate sull’energia elettrica e sulle fonti rinnovabili, disincentivando progressivamente l’uso di combustibili fossili.

Quali lavori rientrano nel Bonus Casa ed Ecobonus?

Per il Bonus Casa, con un massimale di spesa pari a € 96.000, i principali interventi elettrici incentivabili sono:

Impianti fotovoltaici, compresi eventuali sistemi di accumulo (questi ultimi anche se installati su impianti esistenti);

Rifacimento impianto elettrico;

Impianti atti a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi (es. impianti antifurto, antintrusione e videosorveglianza);

Climatizzatori e impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC).

La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni) è fruibile in 10 rate annuali di pari importo.

Per l’Ecobonus, la detrazione fiscale per interventi finalizzati al risparmio energetico è sempre fruibile in 10 rate annuali di pari importo. Il massimale di spesa varia in funzione del tipo di intervento effettuato. I principali interventi elettrici che rientrano in questo bonus sono:

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore o impianti ibridi, eventualmente accompagnati da contestuale installazione di Sistemi di termoregolazione evoluti;

Sostituzione integrale o parziale di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;

Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS);

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione ACS o climatizzazione.

In linea con la Direttiva Europea Case Green, sono esclusi gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate da combustibili fossili, confermando la volontà di incentivare soluzioni basate su energia elettrica e rinnovabili.

Quali sono le aliquote e le scadenze?

Le scadenze e le aliquote di detrazione sono state unificate per entrambi i Bonus Casa ed Ecobonus. A seconda dell’anno e della tipologia di immobile, le detrazioni variano dal 50% al 30%:

50% per interventi svolti nel 2025 su immobili adibiti ad abitazione principale;

36% per interventi svolti nel 2025 su immobili non adibiti ad abitazione principale;

36% per interventi svolti nel biennio 2026-2027 su immobili adibiti ad abitazione principale;

30% per interventi svolti nel biennio 2026-2027 su immobili non adibiti ad abitazione principale.

Un’opportunità per investire nella transizione energetica

“Le misure comprese nel Bonus Casa ed Ecobonus sono fondamentali, poiché i comparti residenziale e trasporti sono, contemporaneamente, i maggiori contributori di gas serra e i settori con le migliori prospettive di efficientamento. L’elettrificazione dei consumi dipende in particolare dalle pompe di calore e dai veicoli elettrici, mentre il fotovoltaico è lo strumento che rende sostenibili questi investimenti”, dichiara Ivano Ierardi, Category Manager Rinnovabili di Sacchi. “La revisione normativa per i prossimi tre anni offre maggiore stabilità e trasparenza, incentivando i cittadini a rinnovare il proprio patrimonio immobiliare con soluzioni innovative e sostenibili. Inoltre, il calo dei prezzi di molti prodotti rende ancora più vantaggioso investire in tecnologie per la transizione energetica.”

In questo contesto, Sacchi Elettroforniture definisce le migliori categorie di prodotti e tecnologie per l’ottimizzazione dei consumi energetici, supportando privati e aziende nella transizione verso sistemi più sostenibili ed efficienti.

Tra le principali soluzioni proposte dall’azienda rientrano gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo elettrochimico, che consentono di massimizzare l’autoconsumo e ridurre la dipendenza dalla rete elettrica; le pompe di calore full-electric e ibride, ideali per garantire il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti con un elevato rendimento energetico; le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, fondamentali per la diffusione della mobilità sostenibile e l’evoluzione delle smart city; i climatizzatori e i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), progettati per migliorare il comfort abitativo e la qualità dell’aria indoor; e infine, le soluzioni di domotica e termoregolazione evoluta, che permettono una gestione smart e automatizzata dei consumi.

“In un panorama sempre più orientato verso soluzioni green, investire in tecnologie smart e sistemi digitali integrati non è solo una scelta strategica, ma una necessità per rimanere competitivi e rispondere alle esigenze di sostenibilità e innovazione”, conclude Ivano Ierardi.