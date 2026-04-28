Componenti elettronici: scegliere i giusti partner è più importante che mai

Nel mondo del fixed wireless broadband si parla spesso di velocità di trasmissione, form factor, prezzi e piani di sviluppo delle funzionalità: tutti questi aspetti sono il risultato delle competenze interne dell’azienda, ma dipendono anche delle caratteristiche dei componenti critici. Questi ultimi vengono raramente discussi e sono spesso trascurati, ma dovrebbero invece essere esaminati con attenzione dagli operatori di rete, che dovrebbero avere una visione a lungo termine delle proprie reti.



Quanto è solida la strategia relativa ai chip alla base del prodotto?

Quando un vendor sceglie un produttore di System-on-a-Chip (SoC), si impegna a utilizzare le caratteristiche e i vantaggi di quel SoC e ad aderire alla sua roadmap futura: si tratta di una decisione tecnica e commerciale di cruciale importanza. Un SoC ha determinate proprietà, che definiranno le caratteristiche e le funzioni che possono essere abilitate su uno specifico componente hardware. Altrettanto critica è la roadmap, perché, quando si scrive il software, questo è inevitabilmente specifico per il SoC, il che significa che senza una solida roadmap sull’hardware non è possibile scrivere software futuro. Una solida roadmap del componente consente l’evoluzione degli standard, che a sua volta consente una migrazione graduale ed economica, la fidelizzazione dei clienti e la continuità operativa. Dà ai service provider e agli acquirenti aziendali la certezza che ciò che implementano oggi sarà ancora rilevante domani.

Cambium utilizza piattaforme basate su QCA (Qualitative Comparative Analysis) per la nostra linea di prodotti ePMP. I chip attuali sono ricchi di funzionalità e la loro roadmap è dettagliata e sicura. Questi investimenti nel software migreranno facilmente ai chip futuri e la retrocompatibilità è assicurata. Scelte errate porterebbero a prodotti basati su chip di fornitori che stanno uscendo dal mercato: non c’è un futuro per quei componenti e, sebbene ciò possa essere fattibile nel breve termine, con l’aumento delle velocità e della concorrenza di mercato, il futuro a lungo termine della rete è destinato a un “rip-and-replace” (rimuovi e sostituisci).

Quando una roadmap SoC termina, le conseguenze tendono a manifestarsi ovunque:



• Riduzione dell’innovazione nei prodotti di sistema

• Riduzione della velocità di introduzione delle funzionalità a causa della mancanza di supporto

• Miglioramenti degli standard non più garantiti

• Il supporto è orientato alla manutenzione

• L’orizzonte di ritorno sugli investimenti deve essere significativamente ridotto

Sebbene nessun fornitore di sistemi mentirebbe apertamente, chi si trova ad affrontare questo problema tende a segnalarlo con un minor numero di aggiornamenti della piattaforma, roadmap meno visibili, una pianificazione della prossima generazione limitata e un divario crescente tra le esigenze del mercato e le funzionalità fornite. Quando ciò accade, un cliente accorto dovrebbe chiedersi il perché e cercare di capire se il vincolo è dovuto al SoC.

Nell’ecosistema del fixed wireless broadband tutto questo è fondamentale a causa dell’interazione tra il SoC e le funzionalità. È quasi impossibile cambiare fornitore di SoC senza una completa riscrittura del software, che richiede tempo e risorse significative. Con l’aumentare della concorrenza, l’ultima cosa che un operatore di rete dovrebbe desiderare è un fornitore con un problema di silicio e un prodotto senza futuro. La capacità di sfruttare gli standard futuri e i continui miglioramenti a livello di piattaforma può avere un impatto diretto sulla stabilità della rete, sull’esperienza del cliente e sul costo totale di proprietà.

Occorre porsi queste domande semplici ma fondamentali:

“Dove sta andando questa piattaforma?”

“Come sarà la prossima generazione?”

“Quale chip viene utilizzato e qual è il loro piano per l’evoluzione dello standard?”

Le risposte saranno rivelatrici e saranno fondamentali per il vostro business futuro.

Il miglior ROI si ottiene puntando su ecosistemi in crescita, partner con una solida presenza sul mercato e piattaforme con un futuro chiaro. Scegliere il partner SoC giusto significa garantire la fiducia nel ciclo di vita del prodotto. Nel settore wireless un prodotto è a prova di futuro quanto la strategia relativa ai chip che lo supporta. Scegliere una piattaforma con una roadmap solida crea opportunità, sceglierne una con un orizzonte limitato creerà pericolosi vincoli.

Di Morgan Kurk, CEO di Cambium Networks