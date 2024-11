Cybersecurity nei casinò online italiani: quanto sono sicuri i tuoi dati?

Ogni volta che inseriamo i nostri dati online, il rischio che vengano rubati dai criminali del web è reale. Anche se si fa un gran parlare di privacy, il problema è che gli attacchi cyber sono sempre più potenti e richiedono misure di sicurezza a contrasto altrettanto efficaci da parte dei siti che raccolgono informazioni.

Uno dei settori più interessanti per gli hacker è quello dei casinò online, dato che la loro crescente popolarità ha portato all’iscrizione di milioni di utenti in tutto il mondo. Di conseguenza, il bacino di dati a cui attingere farebbe gola anche ai criminali più pigri. Se piattaforme del calibro di Casinò online Dolfwin adottano tutte le tecnologie più avanzate e sofisticate per proteggere i dati dei loro utenti, in altri casi le misure adottate dai casinò sono troppo deboli.

Quali sono quindi le tecnologie più resistenti che ogni sito di gambling dovrebbe adottare e perché non tutti i siti si allineano a determinati standard?

La cybersicurezza nei casinò online italiani

Quando, ogni giorno, passano milioni di transazioni attraverso il sito di un casinò online, la sicurezza diventa cruciale sia per i giocatori che per la stessa piattaforma di gioco, che può veder compromessa in poco tempo la propria reputazione. A maggior ragione, considerando che il numero dei cyber attacchi in Italia è in costante crescita. Ci sono però degli strumenti in grado di bloccare eventuali minacce, e noi li andiamo a scoprire.

I sistemi di criptazione

I sistemi di criptazione, come suggerisce il nome, hanno l’obiettivo di criptare le informazioni sensibili rendendole illeggibili a soggetti non autorizzati. Si crea quindi una sorta di canale di scambio che è accessibile solo all’utente e al casinò.

I principali sistemi di criptazione che vengono usati nei casinò online sono due:

➢ Il Secure Sockey Layer (SSL)

➢ Il Transport Layer Security (TLS)

Si tratta di sistemi entrambi sicuri, anche se operano su piani leggermente differenti.

L’SSL si avvale di algoritmi crittografici che coprono i dati, garantendone l’integrità, oltre ad eseguire l’autenticazione dell’identità dei server. Il TSL offre un livello superiore di criptazione, che resiste anche in caso di compromissione della chiave privata del server.

L’autenticazione a due fattori

L’autenticazione a due fattori è uno degli strumenti di strumenti di sicurezza più diffusi nei casinò online e che mira a proteggere l’account degli utenti. Ogni volta che il player effettua l’accesso, gli viene richiesto di inserire il codice che riceve tramite email e tramite SMS. In questo modo, è più difficile per gli hacker entrare negli account.

Nel caso il sito si accorga di tentativi di manomissione, il giocatore viene immediatamente avvisato e invitato a cambiare subito le proprie password.

I firewall

Un altro strumento utilizzato dalle piattaforme di gambling più sicure è quello di firewall, un sistema che mette in sicurezza la propria rete separandola dalle reti esterne che vengono configurate come rischiose. Il rischio, in caso di attacco, non è solo nei confronti dei giocatori, che potrebbero veder compromesso il loro account, ma anche per lo stesso server del casinò, che viene quindi protetto anche dagli attacchi denominati DDOS (Distributed Denial of Service).

Sistemi antifrode

I sistemi antifrode sono un’altra arma importante nell’arsenale di un sito di casinò. Questo strumento è stato potenziato ancora di più negli ultimi anni grazie all’intelligenza artificiale, che riesce a rilevare con maggior precisione comportamenti sospetti e a comunicarli al team competente.

Anche in questo caso, l’obiettivo è quello di evitare l’infiltrazione di hacker che hanno come unico scopo rubare dati sensibili – quindi anche finanziari – degli utenti

Non dimentichiamo però che gli stessi utenti hanno un ruolo attivo nella prevenzione degli attacchi: cambiare regolarmente le password, attivare la protezione a due fattori e non comunicare mai i dati di accesso a terzi sono le regole base per un gioco sicuro anche dal punto di vista informatico.