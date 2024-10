D-Link AQUILA PRO AI premiato agli FSA 2024

D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, annuncia con orgoglio che D-Link AQUILA PRO AI si è aggiudicata il prestigioso titolo di Best AI Innovative Product of the Year ai CISO 50 & Future Security Awards (FSA) 2024. Il premio, organizzato da JBR in collaborazione con CPI Media Group e tahawultech.com, riconosce le aziende e le figure più lungimiranti che guidano l’innovazione in questi settori critici. La serie AQUILA PRO AI di D-Link è stata premiata per le avanzate capacità AI-driven, tra cui l’AI Wi-Fi Optimizer, l’AI Mesh Optimizer e l’AI Traffic Optimizer, che garantiscono performance Wi-Fi smart, affidabili e di qualità superiore. L’M30 AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh, l’M60 AX6000 Wi-Fi 6 Smart Mesh Router e l’E30 AX3000 Wi-Fi 6 Mesh Range Extender sono esempi dell’approccio pionieristico di D-Link nell’integrare l’intelligenza artificiale nel networking, che unisce controlli intuitivi con potenti funzionalità per garantire agli utenti un’esperienza fluida e senza interruzioni.

AQUILA PRO AI rappresenta il futuro del networking intelligente, progettato per migliorare le performance di rete offrendo al contempo una solida protezione attraverso la crittografia WPA3 e la certificazione di cybersecurity ETSI EN 303 645 contro le minacce informatiche in continua evoluzione. Questo riconoscimento ai CISO 50 & FSA sottolinea l’impegno costante di D-Link nel promuovere soluzioni di networking basate sull’intelligenza artificiale, in grado di assicurare una connettività più intelligente e protetta per le abitazioni moderne.

“Siamo entusiasti del risultato ottenuto da AQUILA PRO AI ai CISO 50 & Future Security Awards 2024. Questo riconoscimento conferma il nostro impegno nell’offrire soluzioni di rete avanzate e sicure -, è il commento di Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo. – In Italia, la richiesta di connettività affidabile e veloce è in forte crescita, e AQUILA PRO AI, con le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, rappresenta la risposta ideale per migliorare la qualità della vita e la sicurezza digitale dei nostri clienti”.

AQUILA PRO AI M30, M60 e E30 sono ora disponibili tramite la rete globale di distributori e rivenditori autorizzati di D-Link.