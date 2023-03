Digital signage: quale TV scegliere?

Uno degli obiettivi principali di una buona campagna pubblicitaria, è quello di fare in modo che il messaggio che si vuole trasmettere sia chiaro. Per raggiungere un elevato numero di potenziali clienti è inoltre necessario creare contenuti belli da vedere, coinvolgenti e moderni. Grazie al digital signage è possibile realizzare pubblicità che rispondono alle caratteristiche che abbiamo illustrato e per fare ciò, un grande aiuto vi può essere dato da una TV moderna e tecnologica.

Di cosa si tratta

Prima di dirvi quali prodotti è possibile comprare, vi illustriamo quali sono i principi che stanno alla base del digital signage. Si tratta di una tecnologia, conosciuta in Italia anche con il termine di segnaletica digitale, che si pone l’obiettivo di trasmettere dei contenuti mediante l’utilizzo di un software e di schermi.

Questo nuovo modo di fare pubblicità e di divulgare dei messaggi può contribuire a migliorare la vostra fama avvicinando nuovi potenziali clienti al vostro business. Grazie al digital signage è possibile:

Creare messaggi dinamici

Proiettare video

Riprodurre dialoghi e canzoni

Modificare a proprio piacimento e in base alle esigenze, i contenuti

Edit e trasmissione a portata di click

Per potere iniziare la propria campagna pubblicitaria, sfruttando questo strumento tecnologico di ultima generazione, non è necessario essere degli esperti di informatica.

Grazie all’utilizzo dei programmi di editing progettati dai software team, potrete iniziare in pochissimo tempo a progettare contenuti accattivanti e in grado di coinvolgere le persone facendo loro vivere un’esperienza unica orientandoli, quasi sicuramente, verso la scelta dei vostri prodotti.

Sempre più spesso infatti, questa tecnologia viene utilizzata per attirare le persone e non di rado le catene di retail collocano gli schermi nei pressi dei negozi al fine di incuriosire sempre di più i clienti.

Conoscere le proprie esigenze

Scegliere la giusta TV è molto importante. Certi display infatti sono adatti ad alcuni tipi di business mentre altri sposano meglio le caratteristiche di attività commerciali differenti. A seconda delle vostre necessità, potrete optare per tipi di schermi diversi.

Le principali caratteristiche che dovete prendere in considerazione sono le seguenti:

Budget

Dimensioni

Qualità dell’immagine

Qualità audio

Se siete i proprietari di un piccolo negozio e volete collocare il display nella vetrina, potrebbe essere poco utile installare una TV molto grande. Se invece volete avviare la vostra campagna pubblicitaria in degli spazi ampi, come una sala d’attesa di una stazione o all’esterno di un supermercato, allora vi servirà uno schermo grande e con specifiche caratteristiche.

Alcuni esempi di TV

TCL Class 5-Series 4K QLED DOLBY VISION HDR Smart Google TV

Con un prezzo, in Italia, che si aggira attorno ai €400 per il modello da 50 pollici, questo televisore rappresenta un giusto compromesso tra budget non elevato e buone caratteristiche tecniche. Se siete alla ricerca di una qualità dell’immagine elevata, grazie alla QLED technology, potrete trasmettere ottimi video e fotografie.

Questo TV offre un’ampia gamma di colori, un contrasto sorprendente e un qualità dell’auto elevata. L’apparecchio sembra quindi essere molto utile per coloro che hanno la necessità di trasmettere messaggi di marketing utilizzando filmati dinamici e interattivi.

Panasonic LX940 series

Questo modello prodotto dalla nota casa giapponese vanta numerose caratteristiche degne di nota:

Eccellente gamma di colori

Tecnologia Cinema Display Pro HDR

Retroilluminazione LED

Inoltre, dispone di una CPU di fascia alta che garantisce alte prestazioni e una resa assai competitiva. Lo schermo Panasonic sembra essere un’ottima scelta per coloro che vogliono utilizzarlo per fare pubblicità mediante la tecnologia del digital signage.

Sony BRAVIA BZ40H Series

Coloro che vogliono un display professionale, possono pensare di orientarsi su questo modello, realizzato con lo scopo di migliorare il lavoro di squadra e soprattutto lo scambio di informazioni.

Il design del Sony BRAVIA BZ40H è accattivante ed attira l’interesse delle persone che quasi sicuramente saranno incuriosite dall’osservare i video e le immagini che vengono in esso proiettate. Il budget, è superiore rispetto ai modelli classici e parte dai € 1300 per raggiungere i quasi € 3500 per le versioni più grandi.

Dal punto di vista tecnico, la luminosità dello schermo può raggiungere gli 850 nit e la risoluzione dei dettagli è molto precisa grazie alla tecnologia Full Array Local Dimming.

ViewSonic CDE5010

Questo modello dispone di uno schermo di 50 pollici che può essere facilmente collocato nelle aree dove ci sono numerosi potenziali clienti come le sale d’attesa degli ospedali o delle banche. Grazie alla risoluzione elevata (3840 x 2160) e agli altoparlanti molto potenti, i messaggi che vengono trasmessi risulteranno chiari e piacevoli da vedere.

Il suo prezzo si aggira attorno ai 1000€ e si tratta a tutti gli effetti di un display professionale che sfrutta la tecnologia Flicker-free e filtro luce blu per rendere l’esperienza sempre piacevole, anche quando potrebbe esserci della luce riflessa sulla superficie dello schermo e anche qualora questo dovesse essere sporco.

Schermi per tutte le tasche

Gli esempi riportati in questo articolo rappresentano solo alcuni dei monitor presenti in commercio. Il budget varia a seconda delle caratteristiche tecniche e delle dimensioni dello schermo.

Per avviare il proprio business e iniziare a trasmettere contenuti marketing mediante il digital signage, può andare bene qualsiasi tipo di monitor. L’investimento iniziale quindi può essere molto basso in quanto la quasi totalità delle software house è in grado di realizzare programmi che possono essere utilizzati anche su display poco moderni.

Conclusione

Il digital signage può rappresentare un’ottima strategia per avviare le proprie campagne pubblicitarie sfruttando una tecnologia all’avanguardia. Per poter sfruttare al meglio questo strumento innovativo è necessario scegliere i modelli di TV con le caratteristiche più idonee al tipo di contenuti che si vogliono trasmettere.

I modelli professionali, concepiti appositamente per essere utilizzati nel mondo del business, dispongono di peculiarità specifiche e utili a trasmettere contenuti pubblicitari che devono essere raggiunti da molte persone e in luoghi affollati.

Se, inizialmente, si vuole sperimentare la tecnologia, comprando modelli più economici, grazie all’utilizzo dei software appositi, si potranno comunque ottenere buoni risultati a patto di creare messaggi originali e convincenti.