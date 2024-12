HDD e SMR protagonisti dello storage 2025

Gli hard disk (HDD) continuano a rappresentare una tecnologia affidabile per l’archiviazione dei dati, offrendo soluzioni economiche e ad alta capacità per diversi settori come data center, videosorveglianza, gaming e cloud computing. Nonostante una temporanea tregua dovuta all’aumento dei prezzi degli SSD nel 2024 a causa della crescente domanda di infrastrutture in grado di gestire l’intelligenza artificiale, la competitività degli HDD dipende dalla capacità di fornire uno spazio di archiviazione sempre maggiore mantenendo i costi bassi.

I trend del 2025 individuati da Toshiba

Guardando al 2025, Toshiba Electronics Europe prevede una maggiore responsabilità ambientale, una più ampia adozione della tecnologia SMR così come una risposta migliore alla crescente domanda di IA e un miglioramento delle capacità degli HDD mantenendo i costi contenuti.

1. Responsabilità ambientale e riciclaggio degli HDD

Con la crescente dismissione delle prime infrastrutture cloud, anche il tema del riciclaggio degli HDD sta diventando cruciale. Nel corso della seconda metà dello scorso decennio, sono stati installati numerosi HDD in data center e infrastrutture cloud, molti dei quali sono ormai prossimi alla dismissione e, di conseguenza, si prevede un aumento significativo della quantità di HDD da riciclare nei prossimi anni.

Tuttavia, a differenza di altri dispositivi elettronici, gli hard disk sono relativamente facili da riciclare, dal momento che contengono solo due o tre metalli diversi. Mentre l’industria si coordina per migliorare le filiere di riciclaggio e ridurre l’impatto ambientale, i fornitori di servizi cloud si stanno preparando ad affrontare un afflusso significativo di materiali HDD da riciclare e si prevede che nei prossimi anni diventeranno parte integrante del processo.

2. Il futuro della tecnologia di archiviazione

La registrazione magnetica sovrapposta (SMR) è una tecnica di scrittura dei dati su un HDD in cui le tracce dei dati si sovrappongono parzialmente per aumentare la densità e la capacità di archiviazione complessiva per unità. Questa tecnologia è pronta a diffondersi, consentendo di memorizzare più dati nello stesso spazio fisico.

Toshiba ha recentemente introdotto HDD da 28TB basati su SMR, dimostrando che è possibile aumentare la capacità senza incidere significativamente sui consumi energetici. Nella prossima generazione di HDD basati su SMR, la capacità di memorizzazione aumenterà del 25% o più senza costi aggiuntivi, con un’efficienza energetica migliorata. Nel prossimo futuro, mentre la tecnologia SMR diventerà la scelta preferita per la maggior parte delle applicazioni con carichi di lavoro omogenei che richiedono un’archiviazione massiva di dati, la CMR continuerà a essere una soluzione specializzata per i server aziendali in cui sono presenti diversi tipi di carichi di lavoro.

3. Il ruolo dell’espansione dello storage per sostenere la crescita dell’AI

La richiesta di ampi set di dati per l’analisi dell’IA, dal settore automobilistico per la guida autonoma, alla produzione intelligente, alle città intelligenti e ad altri settori abilitati dall’IoT, ha portato a un’impennata della domanda di storage a livello aziendale.

Se negli anni ‘60 i ricercatori non avevano né i dati né lo spazio di archiviazione necessari, all’inizio degli anni ‘90, c’era abbastanza potenza di calcolo, ma non abbastanza dati e lo storage era molto costoso. Oggi, grazie allo storage aziendale connesso su larga scala e al cloud, il settore ha accesso a dati sufficienti per gli algoritmi e alla potenza di calcolo delle GPU. Poiché l’IA si basa sull’analisi dei dati su larga scala, il settore dello storage, compresi gli HDD, è essenziale per supportarne la crescita.

4. Miglioramento dell’ecosistema HDD

Nel recente passato si pensava che l’archiviazione su HDD fosse lenta e potesse essere utilizzata solo per il back-up. Tuttavia, negli ultimi due anni, il laboratorio europeo Toshiba ha dimostrato come sia possibile combinare più HDD per testarne il funzionamento e le prestazioni. Se si hanno centinaia di HDD nel sistema di archiviazione su larga scala, si hanno anche un miliardo circa di possibilità di configurazione diverse. La stretta collaborazione con i clienti e con altri produttori di componenti diventerà fondamentale per creare soluzioni di storage sempre più efficienti e performanti.

Videosorveglianza, gaming e multimedia: lo storage registrerà una crescita senza precedenti. Gli HDD saranno la scelta preferita

Secondo Toshiba, nel 2025 saranno principalmente tre i settori che avranno richiederanno di una capacità di archiviazione superiore: videosorveglianza, gaming e contenuti multimediali.

Dai sistemi relativamente economici per abitazioni private fino ai più costosi per infrastrutture su larga scala come le smart city, il mercato della videosorveglianza sta vivendo una crescita costante, grazie anche all’ingresso sul mercato di un numero crescente di produttori di videoregistratori digitali. Inoltre, tutti questi sistemi utilizzano forme di analisi abilitata dall’intelligenza artificiale ed è quindi necessario avere più dati a disposizione.

Allo stesso modo, nel mondo del gaming, l’adozione di HDD Enterprise ad alta capacità è sempre più diffusa, dal momento che necessitano di uno spazio di archiviazione locale considerevole. Gamer e creatori di contenuti multimediali stanno integrando HDD di classe Enterprise da 16TB, 18TB e 20TB rispettivamente nei PC personali e nelle workstation per la post-produzione per gestire l’enorme quantità di dati generata da videogiochi e video in formato 4K o 8K, che preferiscono archiviare localmente dal momento che il trasferimento al cloud richiederebbe troppo tempo.

Dichiarazioni

“Nel 2025 ci aspettiamo un miglioramento della capacità degli HDD a costi contenuti, una maggiore adozione della tecnologia SMR e un’attenzione particolare al corretto riciclaggio in linea con la crescente responsabilità ambientale dei player di settore. Inoltre, la crescente quantità di dati generata dall’intelligenza artificiale aumenterà la domanda di capacità di archiviazione e i settori che guideranno questa crescita saranno videosorveglianza, gaming e multimedia. Per rispondere a questa esigenza, è fondamentale un più stretto coinvolgimento di clienti e partner per creare un solido ecosistema di storage”, ha dichiarato Rainer W. Kaese, Senior Manager Business Development Storage Products, Toshiba Electronics Europe.