HDD Toshiba: perché gli hard disk restano strategici

A prima vista, gli hard disk sembrano cambiati ben poco negli ultimi decenni ed è proprio questo uno dei loro punti di forza. Dietro a un design esterno apparentemente invariato, infatti, gli HDD hanno continuato a evolversi profondamente al proprio interno, garantendo al tempo stesso compatibilità a lungo termine, sicurezza dell’investimento e costi contenuti per aziende, data center e provider cloud.

Un formato senza tempo

Originariamente adottato per consentire agli HDD di inserirsi negli stessi alloggiamenti dei floppy disk, il formato da 3.5 pollici si è affermato rapidamente come standard di settore e lo è rimasto fino a oggi. Mentre i drive da 2.5 pollici ad alte prestazioni – a 10.500 e 15.000 rpm – vengono progressivamente sostituiti dagli SSD a causa delle loro capacità relativamente ridotte, i drive da 3.5 pollici a 7.200 rpm con capacità superiori a 20TB continuano a registrare una domanda sostenuta e rappresentano la colonna portante delle infrastrutture di archiviazione in aziende, data center e ambienti cloud.

Un vantaggio competitivo fondamentale degli HDD è la loro piena compatibilità con i sistemi esistenti: a differenza degli SSD – disponibili in una varietà di formati come 2.5 pollici, M.2, U.2 e mSATA – gli hard disk attuali possono essere installati in qualsiasi momento nei sistemi già in uso, senza richiedere aggiornamenti dell’infrastruttura, semplicemente sostituendo le unità al termine del loro ciclo di vita o in funzione delle esigenze di espansione.

Interfacce retrocompatibili: la garanzia della continuità operativa

La retrocompatibilità delle interfacce SATA e SAS è un ulteriore elemento di valore: gli attuali HDD supportano SATA 3.3 a 6 Gbit/s e SAS 3.0 a 12 Gbit/s, ma mantengono la compatibilità con le precedenti generazioni di interfacce, garantendo la massima flessibilità di integrazione. Sebbene SAS 4.0 a 24 Gbit/s sia già disponibile, non viene impiegato per gli hard disk, il cui design meccanico non consente di sfruttare appieno la larghezza di banda disponibile.

Soluzioni innovative come i drive a doppio braccio di azionamento – che consentono l’accesso parallelo a diverse aree dei piatti per aumentare le velocità di lettura e scrittura – non hanno trovato ampia diffusione sul mercato, poiché l’obiettivo primario degli HDD rimane la capacità di archiviazione accessibile più che le prestazioni. In configurazione array, gli HDD sono comunque in grado di raggiungere throughput superiori a 15 GB/s e oltre 15.000 IOPS; dove necessario, è possibile integrare SSD come cache per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Compatibilità e costo per capacità: le priorità strategiche

L’obiettivo principale dei produttori di hard disk è l’incremento della capacità a costo invariato, preservando al contempo la compatibilità con i sistemi esistenti. Poiché l’adozione di nuovi formati richiederebbe la sostituzione delle infrastrutture di server e storage, vanificando il principale vantaggio competitivo degli HDD, l’unico approccio percorribile è aumentare la densità dei dati sui piatti, riducendone lo spessore e adottando tecnologie di registrazione magnetica avanzate.

Per continuare ad aumentare la capacità senza modificare il formato da 3.5 pollici, il settore sta puntando su nuove tecnologie di registrazione magnetica, tra queste:

– SMR (Shingled Magnetic Recording): utilizza tracce sovrapposte per aumentare la densità dei dati;

– MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording): sfrutta microonde per ridurre l’energia magnetica necessaria durante la scrittura;

– HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording): utilizza raggi laser per raggiungere densità ancora più elevate.

La tecnologia MAMR rappresenta oggi la soluzione più matura e, secondo gli esperti del settore, dovrebbe consentire lo sviluppo di HDD fino a 40TB nei prossimi anni. Successivamente, la tecnologia HAMR dovrebbe prendere il sopravvento, offrendo un potenziale maggiore e consentendo capacità ancora più elevate.

Nonostante la continua innovazione tecnologica, il principale obiettivo del settore HDD rimane invariato: aumentare la capacità mantenendo basso il costo per terabyte. Negli ultimi anni, la capacità degli HDD è cresciuta mediamente di circa 2TB all’anno a costi sostanzialmente costanti. Le future evoluzioni di MAMR e HAMR mirano a portare avanti questo trend, consentendo a data center, aziende e fornitori di servizi cloud di gestire la crescita esponenziale dei dati senza dover riprogettare le proprie infrastrutture.

“Gli HDD continuano a rappresentare il supporto di archiviazione più conveniente per i dati online”, spiega Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development di Toshiba Electronics Europe. “La combinazione di capacità elevata, compatibilità e convenienza economica continuerà a renderli una componente essenziale delle infrastrutture IT moderne”.