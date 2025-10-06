Il monitor al centro del lavoro ibrido

Nell’era del lavoro ibrido e della creatività “digital first”, il monitor non è più un semplice accessorio: è diventato il cuore della postazione. Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico, oggi circa 3,55 milioni di italiani lavorano da remoto, una realtà ormai consolidata che rende sempre più importante disporre di una postazione domestica ergonomica ed efficiente.

Non si tratta solo di visualizzare documenti: gli schermi moderni, sempre più ampi e ad alta risoluzione, consentono di lavorare con più applicazioni affiancate, facilitando il multitasking e riducendo i tempi morti. Parallelamente, la diffusione della tecnologia USB-C, ha reso possibile collegare portatile e periferiche con un solo cavo, semplificando la vita quotidiana in ufficio come a casa.

Ma non basta parlare di produttività: il monitor è anche uno strumento di benessere digitale. Nel 2024, secondo un rapporto Censis, il 90,1% degli italiani usa Internet, segnale di ampia esposizione quotidiana ai dispositivi digitali. L’uso prolungato degli schermi è associato a sintomi di affaticamento visivo (‘digital eye strain’) che interessano in media circa 7 persone su 10 secondo una meta-analisi pubblicata sul Journal of Optometry nel 2023. Per questo i produttori hanno reso standard tecnologie come la modalità Low Blue Light e lo schermo Flicker-Free, pensate per ridurre l’esposizione alla luce blu e lo sfarfallio, migliorando la qualità della vita di studenti, lavoratori e professionisti creativi.

In altre parole, investire in un buon monitor significa investire nella propria produttività e nella propria salute, trasformando la scrivania in una postazione smart capace di rispondere alle esigenze del lavoro contemporaneo: più efficiente, più connessa e più attenta al benessere.

I professionisti che lavorano in modalità ibrida cercano soluzioni che si adattino alla loro vita quotidiana, bilanciando produttività, creatività e benessere visivo. Ecco due opzioni di monitor che soddisfano queste diverse esigenze.

AOC CU34E4CW e AOC CU34E4CV – soluzioni funzionali ad alte prestazioni

Per chi cerca una soluzione funzionale e potenza della prestazioni per la propria postazione di lavoro, i monitor AOC CU34E4CW e AOC CU34E4CV offrono le basi essenziali. Questi modelli da 34 pollici garantiscono immagini straordinarie grazie alla frequenza di aggiornamento fluida di 120 Hz, all’hardware Anti Blue Light e all’HDR10, per una chiarezza vivida e il massimo comfort per gli occhi. AOC CU34E4CW e AOC CU34E4CV sono dotati della docking station PD da 90 W e dello Smart KVM per il controllo continuo dei dispositivi – oltre alla webcam integrata da 5MP per il modello AOC CU34E4CW, proponendo la soluzione completa per il multitasking moderno e per spazi di lavoro ibridi ed efficienti.

Philips Evnia 27M2N8500 – produttività e creatività

Per chi cerca di elevare la propria postazione di lavoro ibrida a un centro di produttività e creatività, il monitor Philips Evnia 27M2N8500 offre prestazioni di livello superiore. Pur essendo un prodotto di punta per il gaming, le sue caratteristiche tecniche si traducono in vantaggi diretti per l’ambiente professionale. Il pannello QD-OLED garantisce una qualità visiva eccezionale con colori vibranti e neri profondi, ideale per la grafica e la post-produzione. La risoluzione Quad HD e l’impressionante frequenza di aggiornamento di 360 Hz assicurano un’esperienza estremamente fluida che riduce l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni. Completano il quadro le funzionalità integrate LowBlue Mode e Flicker-free e una base ergonomica completamente regolabile, elementi essenziali per il benessere e il comfort in ogni giornata lavorativa.