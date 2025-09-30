IT nell’era dell’AI: da TD SYNNEX sei tendenze chiave

TD SYNNEX, distributore e solution aggregator globale per l’ecosistema IT, ha presentato la quarta edizione del Direction of Technology (DoT) Report, che illustra come la combinazione tra trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale, solide strutture di cybersecurity, forte specializzazione e talenti abilitati all’automazione possa stimolare la crescita nonostante le persistenti sfide macroeconomiche. L’edizione di quest’anno offre una visione del mercato IT più approfondita che mai, con una nuova struttura che fornisce dati dettagliati per regioni geografiche, tipologie di partner e settori tecnologici.

Basato sui feedback di oltre 1.400 IT solution provider e reseller in 40 Paesi, il report sottolinea come i modelli di business orientati ai servizi siano il motore del successo nell’era dell’AI, con gli ISV e le aziende di professional services che esprimono il maggiore ottimismo per il futuro. Quasi il 75% dei partner ritiene l’AI essenziale per il proprio sviluppo, considerandola sia una necessità competitiva, sia un catalizzatore per nuove offerte che integrano innovazione e competenze fondamentali. In combinazione con la crescente domanda di talenti qualificati, questi cambiamenti creano per i partner l’opportunità di ripensare i flussi di lavoro e i modelli operativi per generare efficienza e crescita in un futuro abilitato dall’AI.

Le tendenze 2025 del settore IT individuate da TD SYNNEX

Il report identifica sei tendenze globali fondamentali che plasmeranno il mercato IT nel 2025:

L’AI come fondamento della leadership di mercato – Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, i partner devono differenziarsi offrendo casi d’uso avanzati e di forte impatto, come la cybersecurity basata su AI (58,4%) o l’automazione guidata da AI (54,3%), individuati dai partner come soluzioni destinate ad avere un impatto significativo sul loro business.

– Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, i partner devono differenziarsi offrendo casi d’uso avanzati e di forte impatto, come la cybersecurity basata su AI (58,4%) o l’automazione guidata da AI (54,3%), individuati dai partner come soluzioni destinate ad avere un impatto significativo sul loro business. La cybersecurity è imprescindibile, ma resta un campo di battaglia – La sicurezza continua a rappresentare il prerequisito per entrare nell’ecosistema IT, con l’80% dei partner che offre almeno una soluzione di cybersecurity. È inoltre emersa come principale driver di crescita per le soluzioni endpoint negli ultimi due anni, e i partner stanno rafforzando i propri investimenti, indicando la sicurezza avanzata degli endpoint come la seconda priorità assoluta per le nuove offerte del prossimo anno. Tuttavia, le sfide restano centrali: i partner identificano come principali preoccupazioni le minacce emergenti quali gli attacchi basati su AI (49,2%) e i data breach (41,9%).

– La sicurezza continua a rappresentare il prerequisito per entrare nell’ecosistema IT, con l’80% dei partner che offre almeno una soluzione di cybersecurity. È inoltre emersa come principale driver di crescita per le soluzioni endpoint negli ultimi due anni, e i partner stanno rafforzando i propri investimenti, indicando la sicurezza avanzata degli endpoint come la seconda priorità assoluta per le nuove offerte del prossimo anno. Tuttavia, le sfide restano centrali: i partner identificano come principali preoccupazioni le minacce emergenti quali gli attacchi basati su AI (49,2%) e i data breach (41,9%). La specializzazione batte la scala – La competenza settoriale e la consulenza rappresentano il fattore n. 1 che i clienti finali ricercano in un partner, seguite a stretto giro da un servizio clienti di eccellenza. I partner si stanno già adattando a questa aspettativa di mercato: il 90% prevede di offrire servizi di supporto e manutenzione, l’88% di fornire soluzioni IT personalizzate e l’82% di ampliare i managed services nel prossimo anno.

– La competenza settoriale e la consulenza rappresentano il fattore n. 1 che i clienti finali ricercano in un partner, seguite a stretto giro da un servizio clienti di eccellenza. I partner si stanno già adattando a questa aspettativa di mercato: il 90% prevede di offrire servizi di supporto e manutenzione, l’88% di fornire soluzioni IT personalizzate e l’82% di ampliare i managed services nel prossimo anno. Modelli operativi ridisegnati per l’era dell’AI – Quasi il 70% dei leader segnala una carenza di talenti, che influisce direttamente su implementazioni di AI (43%), data & analytics (41%) e cybersecurity (39%). Questo evidenzia un cambiamento radicale a livello di settore nelle modalità di lavoro, e offre ai partner l’opportunità di ripensare i modelli operativi e i flussi di lavoro per aumentare l’efficienza in un futuro abilitato dall’AI.

– Quasi il 70% dei leader segnala una carenza di talenti, che influisce direttamente su implementazioni di AI (43%), data & analytics (41%) e cybersecurity (39%). Questo evidenzia un cambiamento radicale a livello di settore nelle modalità di lavoro, e offre ai partner l’opportunità di ripensare i modelli operativi e i flussi di lavoro per aumentare l’efficienza in un futuro abilitato dall’AI. Sfide macroeconomiche persistenti, ma la crescita resta possibile – Nonostante le difficoltà globali, le prospettive di crescita rimangono positive nella maggior parte delle regioni, con il 66% dei partner che riporta un aumento dei ricavi. Le aziende che combinano visione strategica e agilità operativa sono quelle meglio posizionate per crescere.

– Nonostante le difficoltà globali, le prospettive di crescita rimangono positive nella maggior parte delle regioni, con il 66% dei partner che riporta un aumento dei ricavi. Le aziende che combinano visione strategica e agilità operativa sono quelle meglio posizionate per crescere. I nuovi leader: Service-led e Future-ready – Gli ISV (120) e le aziende di Professional Services (110) emergono come leader della crescita di settore, come dimostra il Net Growth Index. Ciò grazie alla capacità di costruire portafogli bilanciati, con oltre la metà che integra competenze in forte crescita come artificial intelligence e data & analytics con le offerte core.

TD SYNNEX ha inoltre introdotto due nuovi indici – il Net Growth Index e il Net Optimism Index – per comprendere meglio le performance e il sentiment dei partner in base a geografie e tipologie, con la possibilità di monitorarne l’evoluzione nelle future edizioni del report. Entrambi utilizzano un punteggio base di 100: valori superiori a 100 indicano crescita o ottimismo, mentre valori inferiori a 100 riflettono stagnazione o pessimismo.

Dichiarazioni

“Mentre il settore IT affronta un cambiamento straordinario, i nostri partner si trovano di fronte a sfide in continua evoluzione, e TD SYNNEX è qui per aiutarli a trasformarle in opportunità”, ha dichiarato Patrick Zammit, CEO di TD SYNNEX. “Il DoT report di quest’anno dimostra che la leadership si conquista costruendo resilienza nelle tecnologie core, mentre si investe nelle tecnologie di nuova generazione, nei servizi e nella specializzazione. Strutturando il report intorno a prospettive regionali e modelli di business dei partner, abbiamo creato una lente più precisa per comprendere come generare valore in tutto l’ecosistema tecnologico globale”.

“Giunto al suo quarto anno, il Direction of Technology Report continua ad evolvere insieme al mercato che riflette”, ha dichiarato Jill Kermes, Corporate Vice President, Global Corporate Communications and Citizenship di TD SYNNEX. “Ogni edizione offre nuove prospettive e insight pratici per aiutare i nostri clienti a orientarsi nella complessità e a cogliere le opportunità. I risultati di quest’anno sottolineano che la prossima ondata di crescita dell’IT arriverà da chi saprà ripensare i modelli di business e valorizzare AI, servizi e specializzazione per definire ciò che verrà dopo”.