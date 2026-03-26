Le principali divinità della morte nei culti antichi

Il tema della morte rappresenta, fin dalle origini della civiltà, un argomento ineludibile e centrale nel panorama delle riflessioni umane, alimentando i più profondi e complessi dibattiti filosofici, teologici e scientifici. La sua inesorabilità, unita alla sua natura intrinsecamente misteriosa, l’ha sempre collocata al crocevia tra fascino e terrore, tra speranza e nichilismo.

Se l’uomo è per sua natura attratto da ciò che non può completamente comprendere, la morte assurge a mistero per eccellenza, l’enigma ultimo che sfida ogni tentativo di decifrazione razionale. La cessazione della vita non è solo un evento biologico, ma il momento di rottura con l’esperienza sensibile e la dimensione del noto.

A tal proposito, la letteratura ha offerto alcune tra le più incisive e durature definizioni di questo stato. William Shakespeare, attraverso le meditazioni del tormentato Principe Amleto (nel celebre monologo “Essere o non essere”), ha immortalato questa dualità emotiva e concettuale, definendo la morte come un…

… paese inesplorato dalla cui frontiera nessun viaggiatore fa ritorno, che confonde la volontà e ci fa sopportare i mali che abbiamo piuttosto che volare verso altri che non conosciamo.

Questa suggestiva metafora shakespeariana cristallizza perfettamente il contesto del mistero: la morte è l’unica “frontiera” che, una volta attraversata, recide ogni comunicazione con il mondo dei vivi. L’impossibilità di testimonianza da parte di chi è morto alimenta la speculazione e la creazione di mitologie, religioni e sistemi di credenze volti a colmare questo vuoto conoscitivo, al punto che le religioni politeiste, antiche e moderne, contemplano la presenza di una o più divinità legate al tema della morte.

Mitologia greca

Nella mitologia greca, le principali divinità legate alla morte e al suo regno sono Thanatos (la morte personificata), Ade (signore dell’oltretomba) e le divinità infernali associate. Thanatos, figlio della Notte, rappresenta il trapasso, mentre Ade governa il regno sotterraneo. Altre figure chiave includono Persefone, le Kere e Caronte.

Thanatos: La personificazione della morte naturale. Spesso raffigurato come un giovane alato con una torcia rovesciata, è il fratello gemello di Ipno (il sonno).

​​Ade: Re dell’oltretomba e fratello di Zeus, presiede il regno dei morti dove giungono le anime.

Mitologia Egizia

Nell’Antico Egitto, il tema della morte e dell’Aldilà (il Duat) non era meno strutturato e centrale, popolato da una ricca cosmogonia di figure divine. Questo pantheon di divinità, i cui misteri e rituali sono da sempre oggetto di fascino e studio, fornisce la cornice narrativa per molteplici rappresentazioni moderne. Le principali divinità legate alla morte e all’oltretomba erano Osiride, sovrano del regno dei morti e simbolo della rinascita, e Anubi, dio della mummificazione e guida delle anime nel loro viaggio. Altre figure chiave includevano Iside (magia protettiva), Nefti (lutto), Thot (scrivano e giudice) e Ammit, il “divoratore” di cuori indegni durante la cruciale cerimonia della psicostasia (la pesatura del cuore).

È proprio questo immaginario mistico, ricco di geroglifici, sarcofagi, dèi antropomorfi e la promessa di tesori nascosti tra le sabbie del tempo, che ha ispirato una delle più celebri e longeve creazioni nel mondo dell’intrattenimento digitale: la slot machine Book of Ra, disponibile online anche in versione gratuita. La slot machine Book of Ra attinge al fascino dell’Antico Egitto, in particolare al suo immaginario legato alla morte, ai faraoni e ai tesori nascosti. I simboli chiave della slot Book of Ra sono l’Esploratore (Wild), il Faraone e l’Amuleti. Il Book of Ra funge da Scatter e Wild, attivando Free Spins con un simbolo espandibile per potenziali vincite consistenti.

Mitologia dei popoli Aztechi e Inca

Le principali divinità della morte nei culti aztechi includono Mictlantecuhtli, dio degli inferi (Mictlan), sua moglie Mictecacihuatl, regina del mondo sotterraneo, e Xolotl, guardiano delle anime. Per gli Inca, figure centrali erano Supay, signore del mondo sotterraneo (Uku Pacha), e Mama Waka. Particolarmente interessante è la figura di Mictecacihuatl. Conosciuta come “Signora di Mictlan”, supervisionava le anime e le celebrazioni in loro onore, legandosi al moderno Día de Muertos.