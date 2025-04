Lenovo presenta le soluzioni storage AI-Ready

Lenovo ha annunciato il più grande rinnovamento dell’offerta di soluzioni storage nella storia dell’azienda presentando le nuove Lenovo Data Storage Solutions, progettate per preparare l’IT aziendale all’era dell’AI con maggiore efficienza, prestazioni e scalabilità. Il nuovo portfolio apre una nuova era per lo storage ottimizzato per l’AI accelerando la trasformazione del business con array di storage, software defined storage (SDI), recenti innovazioni in ambito AI e virtualizzazione garantendo flessibilità per gestire l’evoluzione rapida delle operazioni dati. Grazie a queste soluzioni, le aziende possono eseguire facilmente carichi di lavoro AI e di modernizzazione dei dati sulla nuova generazione di infrastrutture Lenovo ThinkSystem e ThinkAgile, liberando il potenziale dei dati per alimentare l’inferenza in tempo reale e implementando con sicurezza soluzioni AI e di modernizzazione della gestione dei dati su larga scala.

Oggi i leader aziendali cercano un ROI tangibile sugli investimenti in AI e una ricerca EMEA IDC commissionata da Lenovo ha rilevato che la sovranità, la conformità e la qualità dei dati sono i fattori di successo più importanti per l’implementazione di questa tecnologia secondo l’opinione dei CIO, mentre la scalabilità dell’AI e la qualità dei dati sono tra gli ostacoli più grandi. Il nuovo portfolio conferma l’impegno costante di Lenovo nel fornire soluzioni di storage innovative che soddisfino le esigenze in evoluzione dei moderni data center, aiutando al contempo le aziende a ottenere il massimo dai propri dati.

Soluzioni per l’AI aziendale, la virtualizzazione e la sostenibilità

Il nuovo portfolio comprende 21 nuovi modelli ThinkSystem e ThinkAgile progettati con l’accelerazione computazionale e l’efficienza richieste dalle aziende per dare il via al proprio percorso verso l’AI, supportando la produttività dei dipendenti e massimizzando il valore con soluzioni per l’AI di livello enterprise, la virtualizzazione e la sostenibilità. Le innovazioni chiave includono AI Starter Kit preconfigurato, le prime appliance HCI raffreddate a liquido del settore e soluzioni convergenti di cloud ibrido e virtualizzazione. Le Data Storage Solutions sono ottimizzate per una facile implementazione, inferenze più rapide, consolidamento dei carichi di lavoro e un costo totale di possesso (TCO) ridotto, offrendo funzionalità avanzate:

La serie Lenovo ThinkAgile SDI V4 offre soluzioni full-stack pronte all’uso che semplificano l’infrastruttura IT e accelerano il calcolo per l’inferenza basata sui dati e un time-to-value più rapido, con un miglioramento delle prestazioni dei workload di inferenza AI LLM.

offre soluzioni full-stack pronte all’uso che semplificano l’infrastruttura IT e accelerano il calcolo per l’inferenza basata sui dati e un time-to-value più rapido, con un miglioramento delle prestazioni dei workload di inferenza AI LLM. Progettati per utilizzare in modo più rapido le informazioni sui dati nelle attività operative, i nuovi array di storage Lenovo ThinkSystem offrono prestazioni fino a 3 volte più veloci riducendo parallelamente il consumo di energia, fornendo fino al 97% di risparmio energetico e consentendo uni miglioramento della densità fino al 99% rispetto a un dispositivo Lenovo dotato di HDD da 10K per footprint di data center più piccoli e un TCO inferiore anche durante l’aggiornamento dell’infrastruttura legacy.

offrono prestazioni fino a 3 volte più veloci riducendo parallelamente il consumo di energia, fornendo fino al 97% di risparmio energetico e consentendo uni miglioramento della densità fino al 99% rispetto a un dispositivo Lenovo dotato di HDD da 10K per footprint di data center più piccoli e un TCO inferiore anche durante l’aggiornamento dell’infrastruttura legacy. Le nuove soluzioni convergenti Lenovo ThinkAgile e ThinkSystem di cloud ibrido e virtualizzazione offrono una scalabilità indipendente flessibile ed efficiente delle capacità di calcolo e storage, riducendo i costi di licenza del software fino al 40%, massimizzando il valore per le aziende.

e offrono una scalabilità indipendente flessibile ed efficiente delle capacità di calcolo e storage, riducendo i costi di licenza del software fino al 40%, massimizzando il valore per le aziende. Le nuove soluzioni Lenovo ThinkAgile HX Series GPT-in-a-Box con Lenovo Neptune Liquid Cooling sfruttano la prima appliance HCI raffreddata a liquido del settore per fornire inferenze AI pronte all’uso che portano l’AI dalla progettazione all’implementazione attraverso applicazioni distribuite, dall’edge al cloud, consentendo fino al 25% di risparmio energetico rispetto alla generazione precedente per aumentare il ROI e ottenere innovazioni basate sui dati.

sfruttano la prima appliance HCI raffreddata a liquido del settore per fornire inferenze AI pronte all’uso che portano l’AI dalla progettazione all’implementazione attraverso applicazioni distribuite, dall’edge al cloud, consentendo fino al 25% di risparmio energetico rispetto alla generazione precedente per aumentare il ROI e ottenere innovazioni basate sui dati. Il nuovo AI Starter Kit per la Lenovo Hybrid AI Platform offre un modo semplice, flessibile e convalidato per iniziare a utilizzare l’inferenza aziendale e i flussi di lavoro RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Il percorso verso l’AI enterprise parte da un’infrastruttura scalabile e prevalidata

Con l’AI in rapida crescita e la necessità di supportare sia i carichi di lavoro tradizionali che quelli attuali, le aziende stanno ripensando il proprio approccio all’IT e si stanno orientando verso un modello di infrastruttura disaggregata, trasformando risorse di calcolo, storage e networking in servizi condivisi on-demand, capaci di adattarsi alle mutevoli esigenze per massimizzare scalabilità, efficienza e flessibilità.

Gli AI Starter Kit per la Lenovo Hybrid AI Platform sono soluzioni infrastrutturali preconfigurate progettate per semplificare e accelerare l’adozione di implementazioni di AI di livello enterprise.

Le configurazioni prevalidate, che includono calcolo, storage, GPU e networking, sono costruite per crescere progressivamente insieme alle esigenze delle aziende. Configurate con gli AI Starter Kit, le nuove serie di array di storage ThinkSystem offrono storage unificato di file, blocchi e oggetti per eliminare i silos di dati e sfruttare la tecnologia flash SSD ad alte prestazioni per un time-to-insight più rapido. Inoltre, gli AI Starter Kit includono la nuova protezione autonoma ransomware basata sull’AI, la crittografia per una maggiore protezione dei dati e la replica sincrona con failover trasparente per garantire il massimo uptime della soluzione.

Lenovo alimenta la nuova era dell’AI aziendale e della modernizzazione dei dati

Portare il calcolo accelerato alla fonte dei dati è fondamentale per il successo delle aziende e l’infrastruttura oggi deve evolversi per soddisfare questa esigenza. I progetti di AI enterprise dipendono da sistemi di storage ad alte prestazioni per tenere il passo con il ritmo e la scala del training del modello, dell’inferenza e del RAG.

La serie Lenovo ThinkAgile SDI V4 e i nuovi array di storage Lenovo ThinkSystem offrono un’infrastruttura full-stack chiavi in mano AI-ready per le aziende che si apprestano a implementare l’AI, offrendo al contempo prestazioni di inferenza più rapide per i carichi di lavoro LLM. Le offerte sono appositamente costruite per un’ampia gamma di carichi di lavoro AI enterprise e di modernizzazione dei dati, da database, ERP e CRM, a virtualizzazione, cloud ibrido, backup e archiviazione. I principali casi d’uso dell’AI includono l’inferenza AI, il RAG e la messa a punto dei modelli AI.

Per sfruttare appieno il potenziale dell’AI e ottimizzare la virtualizzazione, è necessaria una profonda evoluzione dell’infrastruttura di storage, in grado di accelerare i dati, ottimizzare i costi e proteggere gli asset informativi. Le nuove soluzioni convergenti di cloud ibrido e virtualizzazione offrono una scalabilità indipendente, flessibile ed efficiente delle risorse di calcolo e storage.

Ad esempio, la nuova Lenovo ThinkAgile Converged Solution for VMware riunisce le funzionalità di classe enterprise della serie ThinkAgile VX, come la gestione del ciclo di vita e la semplicità operativa, con la solida gestione dei dati offerta dagli array di storage ThinkSystem DG Series per fornire una piattaforma cloud unificata che è flessibile e supporta carichi di lavoro di storage ibrido.

Dalla prima HCI raffreddata a liquido del settore nasce GPT-in-a-Box

Oltre a fornire il set più ampio e aperto di soluzioni di data storage , Lenovo offre ora la prima appliance HCI raffreddata a liquido del settore come parte della serie ThinkAgile V4, migliorando l’efficienza per i carichi di lavoro AI ad alta potenza e ottenendo fino al 25% di risparmio energetico rispetto alle generazioni precedenti. Sfruttando questa innovazione, la nuova soluzione full-stack di AI generativa Lenovo GPT-in-a-box con raffreddamento a liquido e Lenovo ThinkAgile HX accelera l’integrazione dell’AI grazie a una soluzione ripetibile che riduce i costi energetici, per un’inferenza AI più rapida basato sui dati, offrendo un ROI più veloce e innovazione ovunque.

Guidare il futuro dell’evoluzione dell’AI con maggiore sicurezza e fiducia

La tecnologia di nuova generazione di Lenovo combinata con Lenovo Premier Enhanced Storage Support supporta i team IT con competenze su misura e tempi di risposta rapidi, offrendo scalabilità, prestazioni e affidabilità in modo che le aziende possano implementare l’AI con fiducia e innovare senza i vincoli di un’infrastruttura obsoleta.

“L’innovazione è integrata nel DNA di OneNet e la partnership con Lenovo rappresenta un impegno a modernizzare il data center con soluzioni all’avanguardia che guidano l’efficienza e la sostenibilità“, ha affermato Tony Weston, Chief Technology Officer di OneNet. “Supportato dalle soluzioni Lenovo e da Lenovo Premier Support, OneNet può fornire servizi cloud privati ad alta disponibilità e ad alte prestazioni su cui i nostri clienti possono fare affidamento“.

La nuova generazione di soluzioni Lenovo ThinkSystem e ThinkAgile è anche progettata con funzionalità integrate di sicurezza e resilienza dei dati per ridurre il rischio operativo e fornire una maggiore protezione dei dati, come snapshot a prova di manomissione e crittografia basata su software. Gli array di storage ThinkSystem DG e DM sono dotati di una nuova protezione autonoma ransomware basata sull’AI, che eleva la cyber resilienza sfruttando modelli di machine learning per rilevare e mitigare in modo proattivo gli attacchi.

Le Lenovo Data Storage Solutions sono inoltre dotate del supporto del software di gestione dei sistemi XClarity di Lenovo, che offre alle aziende funzionalità di sicurezza complete per garantire la gestione, la crittografia, la conformità e la comunicazione per tutte le soluzioni di storage gestite.

Con la nuova generazione di soluzioni integrate e ottimizzate per l’AI, Lenovo consente alle aziende di muoversi rapidamente per modernizzare i propri sistemi garantendo al contempo la protezione futura degli stack tecnologici, in modo che i clienti di tutti i settori possano sfruttare i dati per trasformarsi.

Dichiarazioni da Lenovo

“Le nuove Lenovo Data Storage Solutions aiutano le aziende a sfruttare la potenza trasformativa dell’AI con una strategia basata sui dati che garantisce scalabilità, interoperabilità e risultati tangibili, il tutto alimentato da un’infrastruttura affidabile“, commenta Scott Tease, Vice President e General Manager Infrastructure Solutions Product Group Lenovo. “Le nuove soluzioni aiutano i clienti a ottenere un time-to-value più rapido, indipendentemente dal percorso compiuto verso la modernizzazione della propria infrastruttura IT, con soluzioni AI pronte all’uso che riducono i rischi e semplificano l’implementazione“.

Marco Pozzoni, Director, EMEA Storage Sales Lenovo Infrastructure Solutions Group, aggiunge: “Questo è un momento cruciale per i nostri clienti in tutta l’area EMEA. Le aziende si trovano ad affrontare una serie di sfide complesse e il nostro più grande rinnovamento dell’offerta di data storage offre le prestazioni, l’efficienza e la resilienza dei dati richieste dai carichi di lavoro legate alla Data Modernization e alla AI di livello enterprise. In un momento in cui le aziende sono sempre più alla ricerca di un ROI sugli investimenti in tecnologia, queste soluzioni di data storage di nuova generazione consentiranno ai nostri clienti di liberare la potenza dei propri dati, in modo sicuro“.