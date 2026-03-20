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    L’IA agentica rimette le CPU al centro dei data center

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    Il punto di Julien Ruiz, Director, Commercial Sales di AMD

    Julien Ruiz, Director, Commercial Sales di AMD
    Julien Ruiz, Director, Commercial Sales di AMD

    Durante l’evento “AMD Advancing AI” dello scorso giugno, Lisa Su, CEO di AMD, ha descritto l’IA agentica come una nuova categoria di utenti: sistemi che lavorano in modo continuativo, accedendo a dati, applicazioni e servizi per prendere decisioni e portare a termine compiti complessi. Questi sistemi utilizzano GPU ad alte prestazioni per generare analisi in tempo reale, ma l’infrastruttura circostante è altrettanto fondamentale. Con l’aumento dell’attività dell’IA autonoma, i processori coordinano i flussi di lavoro, elaborano e trasferiscono i dati, gestendo tutte le operazioni attorno al modello.

    Anche se gli acceleratori eccellono nell’elaborazione parallela – usata per l’addestramento e molte attività di inferenza – le implementazioni moderne richiedono sistemi bilanciati. Processori, GPU, reti e software contribuiscono ciascuno in modo specifico alle prestazioni su larga scala.

    Secondo dati recenti, un sistema basato su AMD EPYC di quinta generazione offre prestazioni per core fino a 2,1 volte superiori rispetto a sistemi comparabili con il superchip Nvidia Grace1 e fino a 2,26 volte superiori nel benchmark SPECpower2 – che misura le operazioni per watt. Altrettanto importante è l’ecosistema software consolidato dell’architettura x86: la stragrande maggioranza dei carichi di lavoro aziendali funziona già nativamente su questa piattaforma, senza rifattorizzazione, ricompilazione o gestione di versioni multiple del codice, operazioni spesso necessarie con sistemi basati su Arm.

    Come collaborano CPU e GPU

    Il rapporto tra processori e acceleratori nei data center per l’IA è simile a quello tra un allenatore e una squadra di atleti specializzati. Il processore definisce le strategie, coordina le azioni e monitora i tempi; le GPU sono gli atleti, ognuno efficiente nell’eseguire compiti specifici ad alta velocità.

    Addestramento e inferenza: ruoli diversi

    È nell’addestramento che gli acceleratori danno il meglio, elaborando ripetutamente grandi matrici di dati per permettere al sistema di apprendere. I processori, in questa fase, preparano e trasferiscono i dati, gestendo sistema operativo, memoria e organizzazione delle attività.

    Con l’inferenza, il loro ruolo si fa più strategico: le GPU continuano a gestire i calcoli complessi delle reti neurali, ma il processore raccoglie dati, interpreta i risultati e decide le azioni finali, con attività di controllo e coordinamento che avvengono tutte in parallelo. Ed è qui che emerge la centralità dell’architettura. AMD utilizza la progettazione a chiplet: un approccio modulare che ottimizza potenza di calcolo, I/O, banda della memoria e consumi, offrendo configurazioni adatte a scenari diversi – dalle applicazioni aziendali critiche ai flussi di lavoro di IA agentica multifase.

    L’IA agentica si affida ai processori

    Con l’IA agentica – sistemi capaci di pianificare, decidere e agire con minimo intervento umano – i processori assumono responsabilità crescenti: analizzano i risultati, gestiscono chiamate agli strumenti, richieste API e interrogazioni alla memoria, rimandando operazioni alle GPU per nuove elaborazioni prima del risultato finale. Le decisioni del “processore-coach” determinano l’utilizzo delle GPU, la produttività complessiva e – elemento cruciale per i provider – il costo totale di proprietà.

    Il sistema conta più dei singoli componenti

    L’IA agentica allarga le possibilità dell’intelligenza artificiale, ma conferma un principio chiave: i migliori risultati richiedono sistemi bilanciati. Gli acceleratori continueranno a fornire la potenza di calcolo, ma i processori assumono un ruolo sempre più centrale nell’orchestrazione e nell’efficienza complessiva, permettendo di aumentare la densità dei sistemi senza espandere spazio fisico o consumi energetici.

    L’ottimizzazione coordinata di processori, acceleratori, reti e software garantisce il miglior rapporto tra prestazioni e consumi. Le nuove generazioni di processori server sono progettate con questa filosofia: prestazioni elevate, alta densità ed efficienza energetica in architetture scalabili a livello di rack e cluster — la base per orchestrare un numero crescente di acceleratori e assicurare che l’intero sistema funzioni in modo efficiente.

    A cura di Julien Ruiz, Director, Commercial Sales di AMD

    Note

    1 9xx5-210: SPECrate®2017_int_base comparison based on published and estimated results as of 06/01/2025. Configurations: 2P AMD EPYC™ 9755 (2840 SPECrate®2017_int_base, 256 total cores, https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q2/cpu2017-20250407-47519.html) and 2P AMD EPYC™ 9575F (1700 SPECrate®2017_int_base, 128 total cores, https://www.spec.org/cpu2017/results/res2025q1/cpu2017-20250310-46819.html) versus 2P Grace CPU Superchip (estimated 740 SPECrate® 2017_int_base, 144 total cores as per NVIDIA claim: https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-grace-cpu-nvidia-amps-up-superchip-engineering-for-hpc-and-ai/).

    2 9xx5-217: As of May 29, 2025, a 2P AMD EPYC™ 9755 system (128 cores) delivers a 2.26x SPECpower_ssj® 2008 overall ssj_ops/watt uplift versus a 2P NVIDIA Grace™ CPU Superchip system (144 cores), and a 2P AMD EPYC™ 9965 system (192 cores) delivers a 3.34x uplift versus the same Grace system.

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