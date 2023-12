Memeinator vs. Orbofi AI: previsioni di prezzo — chi dominerà il mercato?

L’avvento di Pepe Coin ha annunciato una risurrezione del settore delle meme coin, che ha conquistato il mercato delle criptovalute. L’ascesa, la caduta e il ritorno di Pepe Coin segnalano una situazione di tensione che non si vedeva dal 2021. Le monete meme, dopo tutto, sono guidate principalmente dal sentimento del mercato, che è diventato rialzista.

Nel frattempo, un altro settore è emerso come uno dei trend più caldi delle criptovalute: Le criptovalute AI. Le criptovalute abilitate all’AI con casi d’uso innovativi e soluzioni a problemi del mondo reale stanno attirando l’attenzione degli investitori. L’interesse per le criptovalute come Orbofi AI non è guidato solo dal sentimento, ma dall’innovazione.

Per non essere da meno, una nuova moneta meme chiamata Memeinator (MMTR) sta cavalcando l’onda del sentiment e dell’utilità dell’AI/GameFi e sta facendo faville, visto che la sua fase di presale ha già raccolto 1,8 milioni di dollari entrando nella settimana 11. Quale delle due ha la narrazione più convincente e la proposta di valore unica per valorizzare il format? Qual è l’investimento migliore? Scopriamolo.

Che cos’è Memeinator (MMTR)?

In un mercato inondato di derivati di Dogecoin e PEPE, una moneta meme si è assunta il compito di separare il grano dalla pula e di provocare l’armageddon delle monete meme, atteso da tempo. Memeinator è tornato dall’anno 2077 e sta venendo a cercare e distruggere ogni singola moneta meme debole nel tentativo di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari.

https://www.youtube.com/watch?v=LD7DsBVbXw4

Please embed the above video in the post at this point, do not just post the link

Nessuna moneta meme sfuggirà alle mire di Memeinator. Con la sua narrazione allettante e il suo selling point unico che fonde l’appeal delle monete meme, il marchio irriverente ispirato a Terminator e un pizzico di raffinatezza di AI e GameFi, Memeinator non lascerà nulla di intentato nel separare i sani dai malati. Il suo video di lancio è stato accolto positivamente, indicando il crescente interesse per il progetto mentre la sua ICO con token MMTR entra nella fase 8.

I titolari di MMTR possono mettere in staking i propri token per ottenere un reddito passivo e possono accedere a un progetto esclusivo di NFT. Inoltre, gli investitori di Memeinator otterranno un accesso esclusivo a Meme Warfare. In questo gioco, i giocatori si impegnano a combattere contro le caricature di monete meme deboli in un’arena digitale alimentata dallo strumento proprietario di AI per lo scraping del web, Memescanner. Lo strumento perlustra il Web e identifica quali monete meme sono destinate alla distruzione, prima di inserirle nel gioco come personaggi da distruggere.

L’ICO di Memeinator rende più dolce l’offerta offrendo a un fortunato investitore in fase di presale un’opportunità unica nella vita di andare nello spazio con Virgin Galactic, un premio del valore di 250.000 dollari. A dimostrazione del coinvolgimento della sua community, Memeinator ha anche lanciato un programma di referral e uno store online ufficiale per sviluppare l’entusiasmo della community

Previsioni di prezzo per Memeinator: 2024-2025

L’offerta iniziale di monete di Memeinator è diventata una delle opportunità di investimento più gettonate del 2023, grazie all’aumento progressivo del 6% del prezzo dei token MMTR attraverso le fasi dell’ICO. Ciò significa che gli investitori di Memeinator in fase di presale possono aspettarsi di vedere guadagni prima che MMTR sia quotato sugli exchange di criptovalute. Prima si uniscono, più valore possono potenzialmente estrarre da Memeinator.

Con l’obiettivo dichiarato di raggiungere un valore di mercato di 1 miliardo di dollari entro la prossima corsa al rialzo del 2024 e del 2025, Memeinator punta al 100x. Quando la prossima corsa al rialzo raggiungerà probabilmente il picco nel 2025, i prezzi dei token MMTR potrebbero facilmente salire nell’ordine di 1 dollaro. Anche nell’intervallo conservativo, i prezzi dei token MMTR possono variare da $0,25 a $0,50, il che rappresenta un aumento da 25 a 50 volte rispetto ai prezzi di lancio. Si pensi a cosa può ottenere Memeinator con la sua proposta di valore, considerando il fatto che PEPE ha precedentemente raggiunto un market cap di 1 miliardo di dollari in tre settimane, pur non avendo un caso d’uso tangibile.

Che cos’è Orbofi AI?

Orbofi AI (OBI) si avvale dell’intelligenza artificiale generativa per consentire agli utenti di creare contenuti per il Web3, i giochi, il metaverso e altre applicazioni blockchain. Il protocollo consente inoltre di monetizzare i beni virtuali creati sulla piattaforma Orbofi con pochi clic. Il token OBI di Orbofi AI funge da token di utilità nativo della piattaforma, alla base del protocollo economico e di governance dell’ecosistema Orbofi.

Previsioni di prezzo per Orbofi AI: 2024-2025

Si prevede che il mercato dell’AI generativa attraverserà una fase di boom nei prossimi anni, rendendo progetti come Orbofi AI tra le opportunità di investimento più interessanti nel medesimo arco di tempo. Sebbene i progetti di AI generativa siano attualmente di gran moda, Orbofi AI deve affrontare una forte concorrenza da parte di nomi più affermati del settore che fanno la stessa cosa. Secondo le previsioni, il prezzo di Orbofi AI dovrebbe raggiungere la soglia di $0,20-0,40 entro il 2025, con un incremento da 20 a 40 volte. Questi profitti non sono da buttare, ma in definitiva impallidiscono di fronte al potenziale lunare incorporato offerto da Memeinator.

Memeinator vs. Orbofi AI: quale cripto acquistare?

Memeinator è già diventata l’ICO più richiesta all’approssimarsi del 2024; visti i suoi aumenti di prezzo programmati e il suo potenziale di crescita del valore, è ovvio che la criptovaluta più promettente. Per quanto riguarda il potenziale di generazione di profitti e lo slancio positivo, Memeinator supera Orbofi AI mentre si profila il prossimo evento di dimezzamento del Bitcoin nel 2024.

Non c’è momento migliore per gli investitori che desiderano ottenere profitti partecipando al presale di Memeinator. Il momento migliore per cogliere l’opportunità di unirsi alla prossima rivoluzione delle monete meme è proprio questo.

Per acquistare Memeinator (MMTR), visita il sito ufficiale di Memeinator.