MyJEC connette le aree rurali del Texas con Cambium Networks

Anche nel 2025 le organizzazioni mondiali lavorano per abbattere definitivamente il digital divide e permettere così a tutte le aree, anche le più remote, di sfruttare i vantaggi di una connessione agile e veloce.

MyJEC Broadband, la divisione comunicazioni della Jackson Electric Cooperative (JEC), serve le comunità rurali della Contea di Matagorda e delle aree circostanti in Texas. Come cooperativa di proprietà dei soci, JEC ha la missione di fornire servizi elettrici e di connettività a banda larga affidabili per la comunità. Con oltre 2.400 clienti broadband e piani di espansione per far crescere la rete fino a 10.000 case e aziende, MyJEC sta trasformando la connettività nelle aree poco servite.

Le esigenze di MyJEC

Nelle zone rurali del Texas, le opzioni tradizionali per la connettività a banda larga sono spesso inaffidabili o non disponibili. I provider concorrenti non erano riusciti a soddisfare le aspettative dei clienti, spingendo i residenti a rivolgersi a MyJEC per ottenere un servizio più affidabile. Inizialmente MyJEC ha implementato il wireless broadband utilizzando le radio di Cambium Networks, ma nel tempo ha sentito la necessità di acquisire una maggiore capacità e scalabilità a lungo termine.

L’abbandono del fornitore GPON (Gigabit passive optical network) esistente ha creato un problema strategico, dato che MyJEC aveva bisogno di una soluzione in fibra ottica in grado di interoperare senza problemi con l’infrastruttura esistente, di fornire prestazioni superiori e di integrarsi con gli strumenti di gestione della rete esistenti, il tutto senza interrompere il servizio o richiedere un’intensa attività di sostituzione delle apparecchiature.

I prodotti Cambium Networks installati

MyJEC ha quindi scelto Cambium Networks per fornire una soluzione in fibra e Wi-Fi completamente integrata, supportata da una gestione centralizzata tramite cnMaestro. La piattaforma end-to-end di Cambium ha permesso a MyJEC di scalare con sicurezza la propria rete in fibra con un’infrastruttura affidabile e gestibile.

Prodotti Cambium utilizzati:

Soluzioni in fibra GPON – per la banda larga in fibra ad alta velocità e scalabilità.

– per la banda larga in fibra ad alta velocità e scalabilità. cnMaestro Network Management – che offre visibilità e controllo unificati della fibra, del wireless e delle apparecchiature dei clienti.

– che offre visibilità e controllo unificati della fibra, del wireless e delle apparecchiature dei clienti. RV22 Wi-Fi 6 Home Mesh Router – per un Wi-Fi domestico ad alte prestazioni con facile provisioning e gestione.

I risultati ottenuti da MyJEC

Con la scelta di Cambium, MyJEC ha evitato di dover sostituire gli ONT (Optical Network Terminal) grazie all’interoperabilità con l’hardware precedente. Attualmente, ci sono circa 1.500 ONT distribuiti sul campo. L’apparecchiatura poteva essere integrata e gestita tramite cnMaestro, che il team utilizzava già ampiamente per la propria infrastruttura wireless.

L’implementazione della fibra Cambium e dei router Home Mesh RV22 Wi-Fi 6 ha portato a benefici immediati: innanzi tutto la riduzione delle uscite dei tecnici grazie al provisioning e alla gestione da remoto; poi il netto miglioramento dell’esperienza del cliente grazie alla connettività ad alta velocità e a bassa latenza e alla forte copertura Wi-Fi. Infine le operazioni risultano semplificate grazie all’utilizzo di un unico pannello di controllo per la gestione della fibra e del wireless attraverso cnMaestro.

I clienti che in precedenza avevano provato servizi concorrenti sono tornati a MyJEC per la migliore larghezza di banda e affidabilità.

Dichiarazioni

“Il fatto che Cambium abbia lavorato con noi sull’interoperabilità è stato un grande vantaggio. Non abbiamo dovuto affrontare lunghe trasferte per tecnici e materiali, né disinstallare e sostituire apparati: abbiamo semplicemente inserito i terminali Cambium nella rete e abbiamo continuato a operare”, ha dichiarato Timothy Henderson, MyJEC Broadband.