NAS vs SAN: quale strategia storage scegliere?

La crescita esponenziale dei dati rappresenta oggi una delle principali sfide per le aziende. Workflow digitali, applicazioni cloud, sistemi AI, sensori IoT e ambienti virtualizzati generano ogni giorno volumi sempre maggiori di informazioni che devono essere archiviate, protette e rese costantemente accessibili.

La continuità operativa è oggi il fulcro della competitività: un’interruzione dell’accesso ai dati, causata da guasti ai sistemi di archiviazione o da connessioni sovraccariche, può bloccare processi aziendali critici, con ripercussioni immediate e conseguenze sulla reputazione e sul fatturato. Scegliere l’architettura di storage adatta non è più una questione esclusivamente tecnica, ma una scelta strategica di business continuity.

Per rispondere a questa sfida, Toshiba analizza le due principali architetture di rete per l’archiviazione: NAS (Network Attached Storage) e SAN (Storage Area Network), offrendo una guida strategica per aiutare le imprese a prendere decisioni consapevoli.

NAS: semplicità, flessibilità e convenienza

Le soluzioni NAS rappresentano un’opzione particolarmente efficace per la gestione di file condivisi, backup, archivi multimediali e repository di dati non strutturati. Grazie alla

semplicità di implementazione e alle interfacce intuitive, i sistemi NAS sono ampiamente utilizzati in ambienti domestici, PMI, gruppi di lavoro e infrastrutture enterprise.

I moderni sistemi NAS, sia desktop sia quelli montati su rack, offrono elevata capacità di archiviazione e possono essere facilmente ampliati attraverso configurazioni scale-up o scale-out. Per garantire continuità operativa e protezione dei dati, le aziende possono implementare configurazioni RAID, che consentono il mirroring o la distribuzione dei dati con informazioni di parity. Tuttavia, Toshiba sottolinea come il RAID non sostituisca le strategie di backup, poiché eventi come malware, cancellazioni accidentali o guasti del sistema richiedono ulteriori livelli di protezione.

Dal punto di vista prestazionale, le moderne configurazioni RAID possono superare facilmente i limiti delle tradizionali reti Gigabit Ethernet (GbE). In ambienti con numerosi drive o carichi di lavoro intensivi, connessioni 10GbE o 100GbE diventano fondamentali per evitare colli di bottiglia nella rete. Inoltre, un NAS condivide la stessa rete con client e server, il che può potenzialmente rallentare gli utenti e le applicazioni durante i trasferimenti di dati di grandi dimensioni.

SAN: prestazioni elevate per applicazioni mission-critical

Per ambienti enterprise con esigenze di massime prestazioni e bassa latenza, le reti SAN rappresentano spesso la scelta ideale. A differenza dei NAS, le architetture SAN utilizzano reti dedicate per il traffico storage, evitando interferenze con il traffico LAN aziendale.

Le reti SAN basate su FC (Fibre Channel) sono più costose, ma sono preferibili per applicazioni business-critical ad alta intensità di prestazioni, quali database, virtualizzazione, sistemi ERP e CRM. Parallelamente, le SAN iSCSI basate su Ethernet standard offrono un’alternativa più accessibile e semplice da gestire, pur con prestazioni inferiori rispetto alle infrastrutture FC.

Le reti SAN consentono inoltre una gestione centralizzata dello storage tramite pool virtualizzati, offrendo elevata flessibilità, scalabilità e funzionalità avanzate come replica dei dati, multi-pathing e load balancing. Toshiba evidenzia però che la maggiore complessità di implementazione e gestione richiede competenze specialistiche e investimenti superiori rispetto ai sistemi NAS, rendendo le reti SAN più adatte a imprese con infrastrutture IT articolate e applicazioni business-critical.

“Non esiste una soluzione universalmente migliore tra NAS e SAN: si tratta di una scelta guidata dalle esigenze specifiche e dal budget a disposizione. I sistemi NAS rappresentano l’opzione più conveniente per file condivisi, archivi multimediali e dati non strutturati, mentre le reti SAN, pur più costose, si distinguono per prestazioni, affidabilità e continuità operativa nei contesti mission-critical”, ha dichiarato Rainer W. Kaese, Senior Manager, HDD Business Development di Toshiba Electronics Europe. “In questo scenario, con l’espansione costante dei dati aziendali e l’evoluzione delle applicazioni AI-driven, definire una strategia storage adeguata diventa sempre più centrale per garantire competitività, efficienza operativa e resilienza infrastrutturale”.