Netcomm Forum: i numeri della 21esima edizione

Si è chiusa oggi la ventunesima edizione di Netcomm Forum, l’evento di riferimento per il digital commerce in Italia, tenutosi il 6 e 7 maggio 2026 presso l’Allianz MiCo di Milano, su un’area espositiva di oltre 35.000 metri quadrati. L’edizione di quest’anno ha registrato oltre 30.000 accessi, con più di 344 imprese espositrici, 462 relatori, 17 palchi e oltre 225 sessioni tra workshop, tavole rotonde e conferenze. L’appuntamento della XXII edizione è programmato per il 21 e 22 aprile 2027.

Questi sono i numeri che hanno segnato il successo di Netcomm Forum 2026, confermando l’evento come laboratorio privilegiato di idee e incontro tra aziende, piattaforme, istituzioni, startup e professionisti del settore. Al centro del dibattito, il concetto di Value Commerce come chiave di lettura per comprendere la trasformazione in atto: il valore non è più solo economico, ma si configura come sintesi tra efficienza operativa per le imprese ed esperienza significativa per i consumatori.

Presentata la prima classifica del Netcomm Award Consumers’ Choice

Nel corso della seconda giornata di Netcomm Forum 2026 è stata presentata per la prima volta la classifica del Netcomm Award Consumers’ Choice, il nuovo riconoscimento del Consorzio del commercio digitale italiano costruito interamente a partire dall’esperienza d’acquisto reale, misurata su un campione rappresentativo della popolazione adulta online. Sul palco della plenaria, a condurre la cerimonia di premiazione, Annie Mazzola, speaker radiofonica di Radio Deejay, insieme al Presidente Roberto Liscia.

Frutto di una ricerca continuativa condotta da Netcomm in collaborazione con Human Highway, il Consumers’ Choice raccoglie le valutazioni degli utenti in riferimento alle loro recenti esperienze di acquisto online. L’indagine quantitativa analizza l’esperienza d’acquisto attraverso 14 dimensioni chiave: usabilità e navigazione, facilità di ricerca e individuazione del prodotto, rapporto qualità-prezzo, ampiezza dell’offerta, chiarezza informativa, affidabilità e sicurezza, metodi di pagamento, velocità del check-out, servizio clienti e post-vendita, spedizione e delivery, facilità di reso, sostenibilità e ESG, integrazione AI/agenti e infine esperienza di utilizzo complessiva.

Il risultato è un ranking basato su un monitoraggio continuativo che, tra gennaio e aprile 2026, ha raccolto complessivamente 8.000 valutazioni, offrendo una fotografia autentica delle eccellenze che definiscono lo standard del mercato digitale in Italia.

Al vertice della classifica per esperienza di utilizzo complessiva si sono posizionati:

1° posto: Douglas — [settore Self Care]

2° posto: Redcare — [settore Farmacia]

3° posto: La Feltrinelli — [settore Editoria]

L’analisi condotta da Netcomm evidenzia inoltre specifiche leadership verticali lungo le diverse fasi del percorso dell’utente.

Sul fronte dell’usabilità, intesa come facilità e piacevolezza nella navigazione, La Feltrinelli conquista la prima posizione, seguita da Apple e Redcare. Per quanto riguarda l’efficienza del servizio clienti e dell’assistenza post-vendita, Douglas si riconferma al primo posto in una categoria che vede Nike e Unipol posizionarsi rispettivamente al secondo e terzo gradino del podio. Infine, con riferimento al rapporto qualità-prezzo, AliExpress risulta l’insegna più apprezzata dai consumatori, seguita da Nike e dalla farmacia online Atida eFarma. A questo link è possibile consultare la classifica finale.

“I risultati di questa prima edizione del Netcomm Consumers’ Choice restituiscono una fotografia molto chiara dell’evoluzione del mercato digitale in Italia: non è più la notorietà a determinare il successo, ma la qualità reale dell’esperienza vissuta dai consumatori,” ha dichiarato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “Le realtà premiate oggi dimostrano che il commercio digitale è entrato in una fase di maturità, in cui i consumatori premiano i player capaci di offrire un’esperienza completa, fluida e coerente lungo tutte le fasi del percorso d’acquisto. Non basta eccellere in un singolo aspetto: è la capacità di integrare usabilità, fiducia, servizio e convenienza a fare la differenza competitiva. Questa è, da sempre, l’essenza di Netcomm Forum: essere il luogo in cui si interpreta e si guida l’evoluzione del mercato. Oggi questa evoluzione è chiara: il valore non sta nell’offrire di più, ma nel semplificare la scelta, ridurre la complessità e restituire tempo alle persone. È su questa capacità che si giocherà la competitività delle imprese nei prossimi anni”.

Affidabilità e rispetto della compliance dei siti dei merchant italiani: c’è margine di miglioramento

Le due giornate di Netcomm Forum sono state anche l’occasione per centinaia di merchant di ottenere gratuitamente una prima analisi della compliance del proprio sito e-commerce, da cui è emerso che il grado medio di conformità è di 60 punti su 100. Tra i principali criteri utilizzati per questa prima analisi: il livello di completezza di informazioni societarie; l’accessibilità e fruibilità delle condizioni generali di vendita; la trasparenza del processo d’acquisto; la chiarezza degli strumenti di pagamento disponibili; la modalità di gestione del diritto di recesso; i termini e le condizioni legati alla garanzia; informazioni sul rapporto commerciale e di risoluzione delle controversie. Questi sono solo alcuni degli 80 parametri che Netcomm utilizza per analizzare i siti di e-commerce dei merchant che richiedono il

Sigillo Netcomm, sinonimo di garanzia, sicurezza e affidabilità per gli acquirenti italiani. Per questo, il Consorzio del Commercio Digitale invita a prestare particolare attenzione alle norme del Codice del Consumo per garantire ai consumatori la migliore esperienza.

La XXI edizione di Netcomm Forum

I keynote speaker internazionali e italiani hanno delineato le direzioni strategiche del commercio digitale e del retail, con un’attenzione speciale al ruolo dell’Intelligenza Artificiale lungo l’intera catena del valore – dalla scoperta del prodotto al customer care, dalla logistica alla fidelizzazione. Il Netcomm AI Theatre – lo spazio interamente dedicato all’Intelligenza Artificiale applicata al commercio digitale – ha offerto una visione pratica di come costruire valore nella nuova era digitale, rendendo tangibili le opportunità dell’AI per le imprese di ogni dimensione. Ampio spazio è stato dedicato anche alla formazione professionale con il Talent Village,

Tra le ricerche presentate durante l’evento, la nuova edizione di Netcomm NetRetail; le ultime evidenze dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano e dell’Osservatorio e-Commerce di Netcomm in collaborazione con Cribis. I materiali sono disponibili per la stampa a questo link.