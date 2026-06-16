Q8 Quaser: soluzioni energetiche innovative per il mercato Extra Rete

Quando si parla di Extra Rete si fa riferimento alla vendita e alla distribuzione di prodotti petroliferi al di fuori della tradizionale rete delle stazioni di servizio: si tratta quindi di un segmento composto da chiunque possegga un serbatoio privato e abbia necessità di una fornitura costante e puntuale di carburante per operare e fornire i propri servizi. Q8 Quaser, grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo petrolifero, si conferma da oltre trent’anni un partner affidabile per queste realtà, offrendo loro soluzioni energetiche innovative, flessibili e ampiamente personalizzate. Una serie di punti di forza la contraddistinguono nel segmento Extra Rete, elementi che verranno approfonditi nei paragrafi successivi.

Q8 Quaser : un partner flessibile ed affidabile

Q8 Quaser nasce negli anni ’90 e diventa molto rapidamente un importante punto di riferimento per organizzazioni e aziende situate sul territorio nazionale e, più in generale, per chiunque abbia un serbatoio a titolo privato. Nel segmento coperto da Q8 Quaser, infatti, rientrano varie tipologie diindustrie, imprese ed enti pubblici, oltre che aziende agricole e imprese legate ai trasporti e alla logistica, così come armatori e trader di prodotti petroliferi per navi, cargo e crociere. Infatti, nel settore del bunkeraggio marittimo, Q8 Quaser assicura la fornitura di gasolio marina, con una copertura particolarmente significativa nelle regioni del Centro-Sud: l’attività è supportata dai centri logistici di Napoli e Milazzo, dai quali vengono distribuiti combustibili conformi allo standard internazionale ISO 8217.

L’obiettivo primario dell’azienda è la qualità a 360 gradi: qualità dei carburanti (Q8 Quaser in tal senso vanta una reputazione decennale, come dimostrano anche le oltre tre milioni di tonnellate commercializzate ogni anno), ma anche qualità dei servizi, grazie a prezzi competitivi, personale specializzato e un’offerta flessibile e personalizzabile in base alle diverse esigenze di ciascun cliente.

Q8 Quaser : una rete distributiva capillare e affidabile



Il servizio offerto da Q8 Quaser consiste nella commercializzazione e distribuzione di carburante ad una clientela molto vasta, che comprende società agricole, industrie, pubblica amministrazione, società di trasporto e, più in generale, chiunque possieda una cisterna o un serbatoio privato. Il punto di forza dell’azienda risiede nella sua capillarità, resa possibile dalla presenza di 45 basi di carico dislocate sul territorio nazionale.

Per sostenere volumi di attività elevati garantendo al contempo un servizio efficiente, l’azienda si avvale di una rete composta da circa 50 partner specializzati nelle attività di logistica e trasporto. Grazie a questa organizzazione, Q8 Quaser assicura una distribuzione puntuale dei carburanti, operando sia in modalità Franco Destino sia in modalità Franco Partenza. Questa struttura logisticaconsente di assicurare rapidità e puntualità nelle consegne, fattore che contraddistingue Q8 Quasercome leader nel mercato Extra Rete nazionale.



Q8 Quaser : al passo coi tempi con la digitalizzazione dei servizi

Scegliere Q8 Quaser come partner per la fornitura di carburante significa affidarsi a un operatore storico del settore, riconosciuto per l’elevata qualità dei prodotti e l’affidabilità del servizio, ma anche a un’azienda fortemente orientata all’innovazione digitale. Per garantire ai clienti una gestione semplice, rapida e autonoma di ogni fase della fornitura, Q8 Quaser ha sviluppato un Portale Web e un’App Mobile. Entrambe le soluzioni consentono di effettuare gli ordini in autonomia, assicurando pagamenti sicuri anche tramite App e consegne puntuali. Inoltre, tramite Portale Web, è possibile consultare il proprio estratto conto, lo storico degli ordini e scaricare lefatture, facilitando una gestione più efficiente sia delle attività operative sia degli aspetti contabili.Le informazioni su costi e tempistiche di consegna sono presentate in modo chiaro e dettagliato, permettendo al cliente un controllo completo del processo.

Q8 Quaser : un’azienda che punta alla sostenibilità ambientale

Nel contesto attuale, gli operatori del mercato Extra Rete attribuiscono crescente importanza alla riduzione dell’impatto ambientale dei propri processi, con particolare attenzione alle emissioni di CO2. In questo scenario, Q8 Quaser si propone come partner qualificato grazie a Q8 HVO, un carburante biogenico di origine rinnovabile in grado di ridurre fino al 90% le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti convenzionali (Metodologia di calcolo conforme alla Direttiva UE 2018/2001 – RED II), contribuendo al contempo a preservare l’efficienza e la durata del motore. La gamma di carburanti distribuiti da Q8 Quaser comprende prodotti pienamente conformi alle rigorose normative europee in materia di tutela ambientale.