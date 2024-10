Quali sono i principali bonus reperibili nei casinò online?

Chi approccia per la prima volta il settore dei casinò online e dei siti di scommesse sportive, deve ovviamente informarsi su tutte le meccaniche che regolano queste piattaforme. Tra i fattori più importanti da analizzare troviamo proprio i bonus, ovvero quegli extra concepiti per aumentare il coinvolgimento degli utenti e per spingerli a preferire un portale rispetto ai concorrenti diretti. Quali sono, quindi, i principali bonus reperibili in questi siti web di iGaming?

Bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto è uno dei più comuni, e viene proposto ai nuovi iscritti al momento della registrazione e del primo deposito effettuato sulla piattaforma. Questo bonus può variare in base al casinò, e solitamente concede una certa percentuale del deposito iniziale in regalo, che viene accreditata sul conto del giocatore. Ad esempio, un casinò può offrire un bonus del 100% fino ad un certo importo massimo, raddoppiando così il primo deposito. Si tratta di uno degli incentivi in assoluto più importanti e diffusi nel settore dei casinò telematici e dei siti di betting.

Bonus senza deposito

Un altro incentivo molto frequente è il bonus senza deposito, che viene caricato sul conto del giocatore senza la necessità di effettuare un deposito iniziale. In sintesi, consente agli utenti di testare i giochi e la piattaforma senza spendere i propri soldi. Ci sono vari modi per utilizzare questi extra: è ad esempio possibile sfruttare i bonus senza deposito con Starburst, divertendosi alle slot, oppure usarli per giocare alla roulette o ad altri passatempi noti nel mondo del gambling. Va però specificato che i bonus senza deposito sono legati a determinati requisiti, che devono essere soddisfatti prima di poter prelevare le vincite.

Bonus Cashback

Il cashback è un particolare tipo di bonus che non si trova in tutti i casinò online, ma che può comunque fornire dei vantaggi importanti per i giocatori. Rispetto agli altri, il cashback nasce sostanzialmente per aiutare il player a ridurre le proprie perdite, e di solito viene proposto dalle piattaforme di scommesse sportive. Questo incentivo viene espresso come una percentuale delle perdite nette subite dal giocatore in un determinato periodo di tempo, e viene accreditato sul suo conto sotto forma di bonus. In sintesi, consente di recuperare una parte dei fondi persi.

Giri gratuiti o free spins

I giri gratuiti, noti anche come free spins, risultano nella lista delle promozioni di fatto offerte dalla maggior parte dei casinò digitali. Riguardano determinati giochi, e coinvolgono quasi sempre le slot machines. In genere i giri gratuiti vengono inclusi nel pacchetto dei bonus di benvenuto, ma alle volte possono essere concessi anche in modo indipendente. Il loro scopo è facile da capire: permettono ai giocatori di provare le slot online senza spendere soldi, ma con la possibilità di ottenere vincite reali, prelevabili una volta soddisfatti (come sempre) i requisiti previsti dalla piattaforma.

Programmi fedeltà

Oltre ai bonus citati oggi, molti casinò online propongono anche i programmi fedeltà per premiare i giocatori più costanti. Questi programmi possono ad esempio funzionare tramite la concessione di punti extra, sbloccabili dopo un certo numero di login consecutivi, oppure fornendo l’accesso ai livelli VIP della piattaforma.