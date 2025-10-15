RAEE: italiani virtuosi ma servono nuovi incentivi

In occasione della Giornata Internazionale dei Rifiuti Elettronici, che si è celebrata il 14 ottobre, LG Electronics ha voluto indagare la percezione e il livello di conoscenza delle persone relativamente al tema del riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

In particolare, LG ha realizzato un’indagine, condotta sui membri di LifeGenius [1] , la community di LG che offre consigli e contenuti a chi vuole vivere la casa in modo smart, dalla quale è emerso che gli italiani sono molto attenti al riciclo e che, con adeguati incentivi, potrebbero aumentare le forme di partecipazione alle iniziative di riciclo.

La survey realizzata da LG, infatti, evidenzia la prevalenza di comportamenti virtuosi tra gli intervistati: il 62% dei rispondenti porta i dispositivi elettronici non più utilizzati presso i centri di raccolta o le isole ecologiche; oltre il 17% ha dato una nuova vita a questi dispositivi regalandoli ad amici e parenti o vendendoli online; tuttavia, una porzione ancora significativa di rispondenti ha dichiarato di conservarli in casa (16%) oppure di gettarli nell’indifferenziata (4%).

Dall’indagine emerge anche una prospettiva molto positiva per quel che riguarda la conoscenza generale dell’argomento e la predisposizione ad adottare comportamenti virtuosi: più della metà dei rispondenti, infatti, conosce il significato dell’acronimo RAEE (57%) e ben il 75% dei rispondenti è a conoscenza della presenza dei punti di raccolta per recuperare i dispositivi elettronici nella propria zona.

Tuttavia, sebbene quasi 9 intervistati su 10 si dichiarino motivati a riciclare i dispositivi elettronici, emergono diversi elementi che agiscono da disincentivi. Tra questi gli intervistati hanno sottolineato la mancanza di informazioni (49%), la difficoltà nel raggiungere i luoghi di raccolta (45%) e una scarsa conoscenza dell’importanza del riciclo e del suo impatto sull’ambiente (43%).

Interrogati su quali potrebbero essere gli incentivi per l’adozione di comportamenti più responsabili, gli intervistati hanno dichiarato una spiccata preferenza per sconti o promozioni sull’acquisto di nuovi dispositivi (78%); premi e riconoscimenti (48%) e programmi di ritiro a domicilio (48%) ma anche iniziative di informazione e sensibilizzazione (23%).

In questo senso, iniziative di trade-in da parte delle aziende o iniziative come il Bonus Elettrodomestici rappresentano una risposta che può fortemente incoraggiare scelte consapevoli e responsabili per costruire un futuro più sostenibile.