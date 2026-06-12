Schede IA: perché sono fondamentali per il successo dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è da tempo un importante motore di innovazione, efficienza e competitività per le aziende. Chiunque desideri automatizzare i processi, utilizzare i dati più rapidamente o sviluppare nuove idee di business difficilmente può fare a meno dell’IA. Tuttavia, si sottovaluta spesso l’importanza di dotarsi di un adeguato hardware: anche i migliori modelli e dati possono generare un reale valore aggiunto solo se sono supportati da una base tecnologica adeguata, ovvero da un hardware potente e ottimizzato per l’IA, in grado di elaborare grandi quantità di dati in modo rapido e affidabile.

Per questo motivo, le schede IA stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. Sven Pannewitz, Product Manager per Development Boards & Vehicle Accessories di reichelt elektronik, spiega perché la domanda è attualmente in forte crescita e perché queste schede rappresentano una base fondamentale per il successo dei progetti di IA.

Le schede IA come tecnologia chiave

Le applicazioni di IA richiedono un’enorme potenza di calcolo, una quantità sufficiente di memoria e un’infrastruttura che sia al tempo stesso efficiente dal punto di vista energetico e affidabile. Ciò è particolarmente vero quando le applicazioni non vengono eseguite esclusivamente nei data center, ma direttamente all’edge, ad esempio in macchine, veicoli o impianti industriali. In questo caso è necessario poter contare su un hardware potente e ottimizzato per l’IA.

In questo contesto, le schede IA svolgono un ruolo fondamentale. Si tratta di processori specializzati o di schede IA edge ottimizzate per l’elaborazione di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Combinano elevata potenza di calcolo, design compatto ed efficienza energetica in un formato adatto a un’ampia varietà di scenari applicativi.

Che si tratti di automazione industriale, settore automobilistico, robotica o Internet of Things, schede IA stanno prendendo sempre più piede, in tutti gli ambiti in cui è necessario elaborare dati in tempo reale e prendere decisioni direttamente in loco.

Domanda in crescita e minori barriere all’ingresso per le schede IA

Dal punto di vista della distribuzione, la crescita del segmento è costante. La domanda è in aumento perché sempre più aziende stanno andando oltre il semplice test dell’IA cercando di implementarla in applicazioni concrete. Allo stesso tempo, le barriere all’ingresso stanno diminuendo: in molti ambiti il costo delle schede dotate di capacità IA è diminuito, mentre le loro prestazioni continuano a migliorare. Questo rende la tecnologia sempre più interessante non solo per le grandi realtà, ma anche per le piccole e medie imprese.

Nuove tendenze: prestazioni, flessibilità ed efficienza

A ciò si aggiungono i progressi tecnologici che stanno ulteriormente accelerando l’adozione delle moderne schede IA. Le nuove architetture sono più potenti e flessibili rispetto alle generazioni precedenti. Supportano un’ampia gamma di carichi di lavoro legati all’IA e possono essere adattate meglio a requisiti specifici. Parallelamente, stanno migliorando anche gli strumenti software: ambienti di sviluppo, framework e strumenti standardizzati stanno semplificando l’integrazione nei sistemi esistenti.

Un altro aspetto fondamentale è l’efficienza: alla luce dell’aumento dei costi energetici e delle crescenti esigenze di sostenibilità, oggi le aziende prestano più attenzione che mai a garantire che la potenza di calcolo non avvenga a scapito del consumo energetico, dell’utilizzo dei materiali e dell’hardware. Le moderne schede IA offrono in questo senso un vantaggio significativo, poiché combinano elevate prestazioni con un consumo energetico relativamente contenuto.

I distributori come abilitatori di progetti IA di successo

Tuttavia, perchè i progetti di intelligenza artificiale abbiano successo nella pratica, è necessario che contino non solo su prodotti adeguati, ma anche su partner affidabili. In questo contesto, i distributori svolgono un ruolo centrale come abilitatori mettendo a disposizione delle aziende un ampio portafoglio di schede IA per i più svariati casi d’uso e supportandole nel selezionare le soluzioni più adatte al loro business. Ciò rappresenta un valore aggiunto se pensiamo ad esempio alle continue sfide a cui è sottoposta la supply chain, o alle occasionali carenze di chip. Per chiunque pianifichi progetti di IA è fondamentale poter contare non solo sull’hardware giusto dal punto di vista tecnologico, ma anche sull’effettiva disponibilità dell’hardware. Inoltre, i distributori sono facilitatori nell’avvio dei progetti grazie all’offerta di bundle e starter kit appositamente pensati per le applicazioni industriali. Questo tipo di soluzioni preconfigurate riducono i tempi di sviluppo e minimizzano i rischi dovuti a problemi di integrazione, aiutando quindi le aziende a passare più rapidamente dal concetto all’implementazione reale.

Ciò rappresenta un valore aggiunto laddove la mancanza o scarsità di personale qualificato richieda particolarmente che le risorse di sviluppo vengano impiegate in modo efficiente.

Le schede IA non sono solo un optional

Una cosa è altrettanto chiara: l’uso di hardware abilitato all’IA comporta una serie di sfide specifiche. La complessità operativa aumenta e non tutte le soluzioni sono adatte a ogni caso d’uso. Inoltre, i problemi della supply chain legati a singoli chip o componenti rimangono un fattore che le aziende devono tenere in considerazione nella loro pianificazione. Ciò rende ancora più importante considerare l’aspetto hardware in modo strategico fin dall’inizio.

Ciò porta a una conclusione chiara: l’hardware abilitato all’IA rappresenta un prerequisito fondamentale per il successo dei progetti e per lo sviluppo strategico a lungo termine, non un accessorio extra, opzionale. Chiunque desideri utilizzare l’intelligenza artificiale in modo sostenibile, scalabile ed efficiente dal punto di vista dei costi deve investire non solo in dati, software e competenze, ma anche nella tecnologia sottostante. Le schede IA stanno quindi diventando un must-have per le aziende che vogliono generare un valore reale dall’intelligenza artificiale.