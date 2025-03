Settore retail: come vincere le sfide del pricing management?

Negli ultimi anni, il settore retail ha subito una trasformazione radicale, dettata da una combinazione di fattori, dalla digitalizzazione all’aumento della concorrenza, fino alle sempre maggiori aspettative dei consumatori. Se un tempo la gestione dei prezzi in negozio era un processo statico, oggi la necessità di adattarsi rapidamente alle dinamiche di mercato è diventata una priorità assoluta per i retailer.

Michael Cacciatore, Vice President South Europe Pricer, ha avuto l’opportunità di affrontare questi temi in occasione del convegno Pianeta Distribuzione, organizzato da Largo Consumo. Durante la Tavola Rotonda “Oltre le merci: il valore aggiunto del retail“, ha condiviso strategie e visioni per costruire un rapporto più autentico e strategico con i consumatori, sottolineando come la trasformazione del settore richieda soluzioni sempre più agili e integrate.

Le sfide “ibride” del settore retail

“Promozioni a tempo, adeguamenti ai costi di fornitura, campagne omnichannel e fluttuazioni nella domanda richiedono un sistema di gestione del pricing agile ed efficiente” dichiara Michael Cacciatore. “Ci troviamo di fronte ad uno scenario che presenta dinamiche che variano da settore a settore: i modelli di business sono completamente cambiati”.

L’evoluzione del settore retail ha evidenziato differenze sempre più marcate tra il canale online e il negozio fisico. Se da un lato l’e-commerce offre prezzi flessibili e aggiornamenti in tempo reale, il punto vendita tradizionale deve affrontare la sfida di mantenere coerenza tra le offerte digitali e quelle in-store. La customer journey è diventata ibrida, con consumatori che ricercano prodotti online per poi finalizzare l’acquisto in negozio, o viceversa. Questo fenomeno impone ai retailer di adottare strumenti che garantiscano allineamento e uniformità nei prezzi, senza discrepanze che possano compromettere la fiducia dei clienti.

“In questo contesto, le etichette elettroniche intelligenti rappresentano una soluzione strategica, permettendo agli store fisici di operare con la stessa dinamicità dell’e-commerce. Grazie a questi strumenti, i retailer possono rispondere con tempestività alle evoluzioni del mercato, mantenendo coerenza tra i canali di vendita e migliorando l’esperienza d’acquisto dei clienti”, afferma il Manager.

Il contributo di Pricer Avenue

La tavola rotonda ha dedicato spazio anche al tema del settore retail media, modello di business che sta ridefinendo la customer experience e trasformando il punto vendita in un canale di comunicazione attivo.

“Con la nostra nuova soluzione Pricer Avenue, contribuiamo in modo strategico alla trasformazione digitale del settore retail: questo sistema innovativo apre nuove opportunità di interazione con i clienti e, al contempo, permette di raccogliere dati strategici per ottimizzare il facing e l’assortimento in store”, continua Michael Cacciatore.

Nel dibattito si è parlato anche di “fornitori circolari” e quanto siano interessate le aziende di fornitura ad essere tali.

“Per Pricer il concetto di circolarità è un valore importante: per essere sempre più vicini ai nostri clienti, non solo a livello di assistenza ma proprio di fornitura – che implica un approccio più eco al business – abbiamo aperto un sito produttivo in Germania che ha richiesto un investimento importante”, conclude Michael Cacciatore.

Pricer da oltre 30 anni supporta i retailer nell’affrontare queste sfide, offrendo tecnologie avanzate per una gestione dei prezzi dinamica, precisa e automatizzata. Con la digitalizzazione del punto vendita, i negozi possono finalmente evolversi per rispondere alle esigenze del presente e prepararsi alle sfide future.