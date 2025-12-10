Sicurezza fisica: il Report 2026 di Genetec

Genetec, specialista mondiale nel software per la sicurezza fisica per le imprese, ha pubblicato il “Rapporto annuale sullo stato del settore della sicurezza fisica per il 2026”. Lo studio ha preso in esame opinioni e dati forniti da oltre 7.300 professionisti della sicurezza fisica a livello internazionale (categorie intervistate: utenti finali, partner di canale, system integrator e consulenti) e mette in evidenzia come la sicurezza fisica stia assumendo un ruolo strategico sempre più ampio all’interno delle imprese. I risultati indicano chiaramente una maggiore collaborazione tra i diversi dipartimenti e un interesse crescente nei confronti delle tecnologie che migliorano la consapevolezza dei processi operativi e i processi decisionali.

La sicurezza fisica evolve: dalla protezione al supporto degli obiettivi aziendali

Il rapporto evidenzia un cambiamento nel modo in cui i sistemi di sicurezza fisica vengono adottati e valorizzati. Non sono considerati solo come un mero livello di protezione, ma stanno assumendo il ruolo di funzione aziendale a tutto tondo che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi aziendali più ampi.

“Inserendosi sempre più nel tessuto aziendale, la sicurezza si afferma come un vero motore dei risultati di business: supportando le organizzazioni a lavorare con maggiore coesione, rispondere in modo più efficace e mantenere il focus sugli obiettivi a lungo termine”, ha commentato Christian Morin, Vice President of Product Engineering di Genetec Inc.

La richiesta di sistemi unificati accelera i processi di modernizzazione

I risultati dell’indagine indicano che le imprese stanno dando priorità alla modernizzazione dei propri sistemi di sicurezza fisica per raggiungere una maggiore collaborazione e un miglior supporto ai processi decisionali aziendali. Infatti, oltre il 70% degli intervistati utilizza sistemi unificati o integrati, e il 60% afferma che la motivazione principale per la sostituzione della tecnologia obsoleta è l’integrazione di nuove funzionalità. Parallelamente, il 51% cita l’accesso a nuove feature come un altro fattore chiave. Queste tendenze riflettono un crescente interesse per i sistemi interfunzionali in grado di fornire preziosi insight sui processi operativi in ottica di ottimizzazione degli investimenti già effettuati.

La stabilità a lungo termine del fornitore è un fattore di selezione cruciale

I dati raccolti mostrano come le aziende attribuiscano grande importanza alla scelta di vendor considerati stabili e affidabili. Ben il 73% degli utenti finali dichiara che l’affidabilità e la stabilità a lungo termine del vendor di tecnologia sono un fattore chiave nella valutazione delle soluzioni, mettendo questo requisito prima di altri fattori, ad esempio rispetto alle prestazioni del prodotto (45%) e al prezzo (43%). Tutto questo evidenzia una chiara preferenza per i partner che sono in grado di assicurare continuità, supportare progetti di modernizzazione pluriennali e garantire uno sviluppo di prodotto affidabile di pari passo con l’evoluzione dei sistemi.

Cresce l’interesse per l’IA, ma si cercano benefici concreti

L’Intelligenza Artificiale è un settore su cui si concentra un interesse crescente. Nella sesta edizione dell’indagine annuale di Genetec, per la prima volta, l’IA si è classificata tra le massime priorità per il 2026, affiancando altri aspetti come il controllo accessi e la videosorveglianza. L’interesse per l’adozione dell’IA è più che raddoppiato tra gli utenti finali rispetto al rapporto dell’anno scorso. In particolare, viene ne riconosciuto il valore nell’aiutare a gestire gli allarmi, supportare le indagini e ridurre le distrazioni in circostanze critiche o di emergenza dove invece è necessaria la massima concentrazione.

Al contempo, il 70% degli intervistati esprime preoccupazioni specifiche su come i sistemi di IA sono progettati e implementati, in particolare riguardo all’utilizzo dei dati e alla comprensione del funzionamento dell’IA stessa, sottolineando la necessità di una guida chiara e trasparente da parte dei vendor.

Il cloud ibrido è l’infrastruttura di sicurezza preferita anche per il futuro

Il cloud sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella progettazione e manutenzione delle infrastrutture di sicurezza. I vantaggi principali risiedono negli aggiornamenti automatici, nella facilità di implementazione e nella semplificazione della manutenzione. Gli intervistati prevedono che l’adozione del cloud continuerà a crescere nel 2026, sostenuta dalla flessibilità di scegliere quali workload mantenere on-premise e quali spostare sul cloud.

Previsioni per il 2026

Il nuovo Rapporto di Genetec fornisce anche spunti sulle priorità per il 2026, tra cui la modernizzazione del controllo accessi, le iniziative a favore della cybersecurity e l’uso crescente degli strumenti di analisi (analytics). Offre inoltre informazioni specifiche in base alle varee aree geografiche mondiali e previsioni utili per aiutare le aziende a pianificare i prossimi passi.