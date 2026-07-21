Smart automation: cosa aspettarsi?

Mercati instabili e catene di approvvigionamento sempre più fragili continuano a mettere sotto pressione le aziende. I sistemi di automazione tradizionali, basati su processi statici, stanno sempre più mostrando i loro limiti, fornendo soluzioni efficaci solo in termini di reazione limitata agli eventi imprevisti. Con la smart automation le imprese possono gestire i propri processi in modo adattivo e autonomo, e ciò apre nuove opportunità strategiche.

Cosa rende l’automazione davvero “intelligente”

La principale differenza tra l’automazione tradizionale e quella intelligente risiede nella capacità di adattamento. Mentre l’approccio convenzionale segue una logica del tipo “se accade questo, allora fai quello”, un ambiente intelligente è in grado di riconoscere schemi ricorrenti, formulare previsioni accurate basate sui dati e ottimizzare i processi in modo autonomo.

Ciò è possibile grazie all’interazione sinergica tra intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT) e analisi dei dati. I sensori raccolgono enormi quantità di informazioni in tempo reale direttamente dai macchinari, mentre gli algoritmi di AI interpretano questi dati. Il risultato è un controllo proattivo, che dà alle aziende la capacità di intervenire prima ancora che si verifichi un problema.

Lo stato dell’arte: tra consolidamento e trasformazione

In settori come il manifatturiero, la logistica e l’industria automobilistica, questa trasformazione è già in pieno svolgimento. Se tecnologie come la connettività cloud e infrastrutture IoT semplici sono ormai quasi uno standard, lo sviluppo di sistemi decisionali autonomi e dell’edge AI – ovvero l’elaborazione dei dati direttamente alla fonte – è ancora in fase di espansione.

Particolarmente interessanti sono le tendenze emergenti: l’intelligenza artificiale generativa sta entrando nella pianificazione della produzione, mentre i digital twin (gemelli digitali) diventano sempre più sofisticati. Essi consentono di simulare virtualmente scenari complessi prima di implementarli nel mondo fisico, riducendo i rischi e accelerando significativamente l’innovazione.

Le sfide dell’adozione: un percorso tutt’altro che semplice

Nonostante i vantaggi evidenti, il percorso verso la smart factory non è privo di ostacoli. Un’indagine condotta da reichelt elektronik sulle tecnologie per l’automazione evidenzia le principali barriere attuali: a frenare gli investimenti di molte aziende sono gli elevati costi di investimento e la difficoltà di integrare tecnologie moderne negli impianti in essere, che spesso risalgono a diversi decenni fa. A ciò si aggiungono le legittime preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati e la cronica carenza di personale qualificato. Mancano infatti professionisti in grado di gestire queste complesse tecnologie.

Benefici concreti e misurabili

I dati dimostrano che superare questi ostacoli può portare a risultati significativi. Secondo uno studio di Deloitte, la smart automation può contribuire a un aumento fino al 20% in termini di produttività degli impianti e dei lavoratori stessi. Ma i vantaggi vanno ben oltre l’incremento della produzione:

Maggiore resilienza grazie alla manutenzione predittiva : i sistemi individuano potenziali malfunzionamenti prima ancora che si verifichino, e ciò permette di evitare costosi fermi macchina.

: i sistemi individuano potenziali malfunzionamenti prima ancora che si verifichino, e ciò permette di evitare costosi fermi macchina. Maggiore sostenibilità : il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici e dei flussi di materiali consente un utilizzo molto più efficiente delle risorse.

: il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici e dei flussi di materiali consente un utilizzo molto più efficiente delle risorse. Maggiore flessibilità : dalla produzione di lotti unitari alle modifiche dell’ultimo minuto, i sistemi intelligenti adeguano dinamicamente volumi produttivi e percorsi logistici in funzione della domanda reale.

: dalla produzione di lotti unitari alle modifiche dell’ultimo minuto, i sistemi intelligenti adeguano dinamicamente volumi produttivi e percorsi logistici in funzione della domanda reale. Controllo qualità più efficace: le ispezioni integrate nella linea di produzione, basate su AI, individuano eventuali difetti durante il processo produttivo, senza richiedere quindi di attendere il controllo finale.

Molte aziende temono che adottare la smart automation significhi affrontare una radicale trasformazione degli impianti. In realtà, non è sempre necessario realizzare una fabbrica tutta nuova.

Un’alternativa più sostenibile dal punto di vista economico è rappresentata dai progetti di ammodernamento macchinari e impianti. Le imprese possono trarre beneficio dalla digitalizzazione, in modo graduale, senza dover immobilizzare ingenti capitali nell’acquisto di nuovi macchinari, ad esempio scegliendo di aggiornare, in modo mirato, apparecchiature esistenti con sensori e moderne interfacce di comunicazione.

Conclusioni: la smart automation come fattore strategico di competitività

La smart automation non è una semplice moda tecnologica: rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese. La tendenza verso processi sempre più interconnessi, trasparenti e, in prospettiva, autonomi, continuerà ad accelerare.

Le aspettative sono elevate: secondo una recente indagine di reichelt elektronik, il 56% degli intervistati ritiene che il settore manifatturiero sarà completamente automatizzato entro i prossimi cinque anni.

Le aziende che iniziano fin da subito a investire in questa direzione e considerano la trasformazione tecnologica come un’opportunità strategica sono quelle che non solo potranno operare in modo più efficiente, ma anche che disporranno della flessibilità necessaria per prosperare in un mercato globale sempre più instabile.

A cura di Christian Reinwald, Head of Product Management and Marketing, reichelt elektronik