Subfornitura Elettronica: via al primo censimento del settore

Per la prima volta in Italia prende il via un censimento dettagliato del settore della subfornitura elettronica, un’iniziativa pionieristica che mira a fornire un quadro chiaro e approfondito di un comparto industriale strategico. Il progetto, realizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale di Statistica Robusta (Ro.S.A.) dell’Università di Parma, organizzato da Gruppo RTS e Sistema Impresa Parma, patrocinato da Assodel (Associazione Distretti Elettronica Italia), con la media partnership della rivista Elettronica AV, si pone l’obiettivo di raccogliere dati concreti sulla dimensione e la struttura del mercato, coinvolgendo circa 200 aziende di un comparto che conta oltre 30mila lavoratori.

Un settore in crescita che merita attenzione

L’elettronica in conto terzi rappresenta un tassello fondamentale della filiera produttiva industriale, con un impatto diretto su settori chiave come l’automotive, il medicale, il transportation e l’industria manifatturiera in generale. Assemblaggio di schede e circuiti stampati, dispositivi e sistemi elettronici, ma anche sviluppo, test e servizi di logistica e procurement: il mondo della subfornitura elettronica non è più solo quello della produzione in conto terzi in senso stretto, ma è un universo in cui operano realtà di diverse dimensioni, in alcuni casi capaci di muovere investimenti miliardari su scala nazionale e di dettare le tendenze tecnologiche del settore. Un contesto industriale composto da centinaia di aziende presenti su tutto il territorio nazionale e da migliaia di lavoratori.

A livello mondiale si parla di ingenti investimenti, fabbriche di dimensioni colossali e tecnologie all’avanguardia: è il mondo dei grandi produttori di elettronica in conto terzi, gruppi di livello internazionale, che lavorano per i marchi più noti dell’elettronica dando concretezza alle invenzioni e rivoluzioni tecnologiche. Dati elaborati da Fortune Business Insights indicano che la domanda di servizi di produzione elettronica in conto terzi è destinata a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Nel 2022 il settore, a livello globale, valeva 504 miliardi di dollari, nel 2023 circa 539 miliardi, nel 2024 oltre 573 miliardi. Le previsioni stimano un valore di 607 miliardi per il 2025, fino a raggiungere nel 2032 ben 1.017 miliardi di dollari, con tasso medio di crescita del 7,4%.

I protagonisti della subfornitura elettronica

L’indagine si concentrerà su tre principali categorie di aziende che operano nel settore della subfornitura elettronica e che hanno attività localizzate sul territorio italiano:

CEM (Contract Electronics Manufacturer): produttori che realizzano dispositivi elettronici per conto di OEM (Original Equipment Manufacturer) in diversi settori industriali.

(Contract Electronics Manufacturer): produttori che realizzano dispositivi elettronici per conto di OEM (Original Equipment Manufacturer) in diversi settori industriali. EMS (Electronics Manufacturing Services): aziende che, oltre alla produzione, offrono servizi a valore aggiunto come progettazione, logistica e assistenza post-vendita.

(Electronics Manufacturing Services): aziende che, oltre alla produzione, offrono servizi a valore aggiunto come progettazione, logistica e assistenza post-vendita. ODM (Original Design Manufacturer): realtà che sviluppano e producono dispositivi con proprietà intellettuale propria, spesso specializzate in segmenti di mercato specifici.

Il censimento verrà condotto attraverso un questionario strutturato in dieci aree tematiche, analizzando aspetti come dimensioni aziendali, strategie di approvvigionamento, gestione delle risorse umane e tendenze di mercato. L’indagine sarà realizzata tramite un modello dedicato sulla piattaforma europea EUsurvey progettata da DG DIGIT e finanziata dai programmi ISA ed Europa Digitale.

Un network di eccellenze per un progetto unico

Il censimento della subfornitura elettronica sarà realizzato grazie alla collaborazione di partner di alto livello, tra cui:

Centro Ro.S.A. Università di Parma – Esperti in analisi statistica e big data, che effettueranno la raccolta e l’analisi dei dati.

Esperti in analisi statistica e big data, che effettueranno la raccolta e l’analisi dei dati. Gruppo RTS – Network di società specializzate nello sviluppo aziendale e nella formazione.

Network di società specializzate nello sviluppo aziendale e nella formazione. Sistema Impresa Parma – Confederazione di imprese e professionisti.

Confederazione di imprese e professionisti. Assodel – Associazione Distretti Elettronica Italia, riferimento per il settore con il proprio Gruppo EMS.

Associazione Distretti Elettronica Italia, riferimento per il settore con il proprio Gruppo EMS. Elettronica AV – Rivista dedicata al mercato dell’elettronica in Italia, che curerà la comunicazione del progetto.

Tra i partner membri del Comitato Tecnico di Indirizzo scelti dall’organizzazione, figurano aziende di rilievo nazionale e internazionale, come Alba PCB, Arrow, Darton, Digimax, FAE Technology, Proxima e TTI, oltre ad altre rappresentative delle principali categorie merceologiche della filiera elettronica.

La roadmap del censimento sulla subfornitura elettronica

Il progetto seguirà un preciso cronoprogramma:

Maggio 2025 – Lancio del modello di censimento sulla piattaforma europea EUsurvey .

Lancio del modello di censimento sulla piattaforma europea . 21 maggio 2025 – Presentazione ufficiale del progetto alla fiera “Focus on PCB” di Vicenza.

Presentazione ufficiale del progetto alla fiera “Focus on PCB” di Vicenza. 29 maggio 2025 – Promozione e avvio della raccolta dati durante l’evento “Arrow Electronics World” a Parma.

Promozione e avvio della raccolta dati durante l’evento “Arrow Electronics World” a Parma. 30 maggio – 30 settembre 2025 – Raccolta dei dati presso un panel di aziende rappresentative di almeno l’80% del mercato italiano.

Raccolta dei dati presso un panel di aziende rappresentative di almeno l’80% del mercato italiano. 24 novembre 2025 – Presentazione dei risultati in occasione della seconda edizione dell’Industrial Electronic Summit di Milano.

Presentazione dei risultati in occasione della seconda edizione dell’Industrial Electronic Summit di Milano. Dicembre 2025 – gennaio 2026 – Pubblicazione e diffusione dell’analisi finale.

Un’opportunità strategica per il futuro

I dati raccolti dal censimento, che verranno presentati in occasione della seconda edizione dell’Industrial Electronic Summit, che si terrà lunedì 24 novembre a Milano (Grand Hotel Villa Torretta, Sesto San Giovanni), offriranno una visione chiara del mercato italiano della subfornitura elettronica, fornendo strumenti essenziali per investimenti, strategie di sviluppo e decisioni istituzionali. Un progetto che segna un passo fondamentale verso la valorizzazione di un comparto industriale cruciale per l’innovazione tecnologica del Sistema Paese.