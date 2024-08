L’adozione dei tag NFC nella Moda si sta largamente diffondendo in tutti gli ambiti della filiera, dalla produzione al punto vendita. La tecnologia NFC per il Fashion si rivela uno strumento prezioso per garantire la tracciabilità nel tessile e l’autenticità dei capi di abbigliamento, oltre che per offrire ai clienti esperienze di acquisto sempre più interattive e personalizzate.

Come funziona un tag NFC nell’abbigliamento

I tag NFC sono tag RFID che operano in alta frequenza (HF), a 13,56 MHz. Se avvicinati a un dispositivo compatibile, come un lettore NFC o uno smartphone, questi transponder permettono di stabilire una connessione wireless e di scambiare informazioni in modalità di lettura/scrittura. I tag NFC per abbigliamento – come queste etichette NFC e questi hard tag NFC di Partitalia – sono facilmente integrabili all’interno di abiti e tessuti, tramite cucitura o inserimento all’interno di tasche ed etichette. Vengono realizzati in materiali durevoli, che li rendono resistenti ai cicli di lavaggio e asciugatura.

I benefici dei tag NFC nell’industria della Moda

L’implementazione dei tag NFC nell’industria tessile sta rivoluzionando le modalità di interazione con i capi di abbigliamento, con importanti vantaggi sia per brand di Moda che per i consumatori.

Tecnologia NFC e tracciabilità dei tessuti

Ogni tag NFC è dotato di un identificativo univoco (UID): incorporati a vestiario e tessuti, i tag NFC identificano ciascun capo in maniera univoca, per tracciare il prodotto dallo stabilimento di produzione al negozio. In tal modo le aziende riescono a localizzare in maniera immediata i prodotti lungo l’intera catena di fornitura, in punti specifici dove siano stati implementati lettori NFC o tramite smartphone, evitando perdite della merce e ottimizzando la gestione della supply chain.

Tag NFC per l’anticontraffazione nel settore della Moda

Il ricorso all’NFC nella textile industry rappresenta un valido aiuto per combattere la contraffazione. La possibilità di monitorare il percorso del prodotto in qualsiasi momento, infatti, costituisce una protezione contro gli ingressi di merce contraffatta. Per mezzo dei tag NFC, i brand di Moda sono in grado di assicurare l’autenticità dei loro prodotti, mentre i consumatori possono verificarne l’originalità con un semplice ‘tap’ dello smartphone.

Coinvolgimento dei consumatori

I tag NFC migliorano l’esperienza del cliente nel settore della Moda, rendendo i capi di abbigliamento ‘intelligenti’. Programmabili con contenuti specifici, consentono agli acquirenti di accedere a informazioni dettagliate sul brand o sul prodotto, relative per esempio all’origine, ai materiali o alle istruzioni per la cura del capo. L’acquisto diventa più coinvolgente e si rafforza il legame di fidelizzazione tra il consumatore e il marchio.

Uso dei tag NFC per la sostenibilità nella Moda

Tra le tendenze degli ultimi anni nell’industria della Moda c’è la maggiore attenzione alla sostenibilità, che parte dalla scelta delle materie prime per la realizzazione dei capi, fino all’impiego di processi produttivi rispettosi dell’ambiente – riducendo lo spreco di risorse idriche e di elettricità – e di condizioni lavorative dignitose per il personale addetto alla produzione. Con la tecnologia NFC, i brand di Moda possono fornire informazioni dettagliate ai clienti, far conoscere la storia del prodotto e la sua provenienza sostenibile, ma anche dare consigli su come mantenere il capo in buone condizioni il più a lungo possibile o riciclarlo, contribuendo ad alimentare un circolo ‘virtuoso’.

Tag NFC vs QR code nella Moda

Sia i tag NFC che i QR code memorizzano dati, ma l’utilizzo dei tag NFC nella Moda comporta vantaggi notevoli rispetto alla scelta del QR code. Dal punto di vista della user experience, fare ‘tap’ con lo smartphone per leggere il tag NFC è un gesto più rapido rispetto alla scansione del QR code, che richiede di essere inquadrato in modo preciso con la fotocamera.

Inoltre, i tag NFC memorizzano maggiori quantità di informazioni, offrendo una trasmissione più veloce dei dati, e sono più sicuri, grazie ai protocolli di crittografia avanzata.

Per saperne di più: www.partitalia.com