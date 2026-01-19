Acronis Archival Storage per la protezione dei dati a lungo termine

Acronis, specialista globale nella cybersecurity e nella protezione dati ha presentato Acronis Archival Storage, soluzione per l’archiviazione e la protezione dei dati a lungo termine, conforme e conveniente, progettata per i Managed Service Provider (MSP) e i loro clienti delle piccole e medie imprese (PMI). La nuova soluzione consente di conservare grandi volumi di dati in modo sicuro ed economicamente efficiente, garantendo al tempo stesso un accesso rapido quando necessario.

Progettata per gli odierni ambienti caratterizzati da requisiti normativi sempre più stringenti e da volumi di dati in costante crescita, Acronis Archival Storage permette di archiviare i dati a cui si accede raramente in uno storage a oggetti compatibile con S3, integrato direttamente nel sistema unificato di gestione e fatturazione di Acronis. La nuova soluzione offre l’affidabilità, la durabilità e un modello di prezzo prevedibile di cui i Managed Service Provider hanno bisogno per rispondere alle richieste dei clienti e ai requisiti di conservazione dei dati nel lungo termine.

“Le normative e le best practice di settore impongono a molte organizzazioni la conservazione pluriennale dei dati”, ha dichiarato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Con Acronis Archival Storage, gli MSP possono garantire ai propri clienti un sistema di archiviazione a lungo termine progettato per soddisfare le esigenze di compliance, prevedibilità dei costi e facilità d’uso. L’integrazione nativa con Acronis Cyber Protect Cloud evita ogni complessità di utilizzo dello storage di archiviazione”.

Funzionalità e vantaggi chiave di Acronis Archival Storage

– Storage a oggetti compatibile con S3, integrato con il sistema di fatturazione di Acronis, per una gestione unificata.

– Recupero dei dati in millisecondi, durabilità 11×9 e disponibilità del 99,5% per garantire un accesso affidabile nel lungo periodo.

– Crittografia e immutabilità (WORM) assicurano l’integrità dei dati e il supporto ai requisiti normativi.

– TCO prevedibile, senza commissioni per il diritto di uscita o per le API, evitando spese impreviste per il cloud.

– Predisposto per la compliance e progettato come complemento dello storage di backup ad accesso saltuario per i settori regolamentati.

– Configurazione e manutenzione semplificate grazie a piani preconfigurati, supporto API S3 e controlli integrati.

– Copertura globale grazie ai sette data center in posizioni strategiche, per una connettività avanzata e a garanzia della conformità.

La crescente pressione normativa spinge le organizzazioni a conservare i dati per periodi sempre più lunghi, mentre le soluzioni di storage tradizionali risultano spesso costose e complesse da gestire. Le tecnologie basate su nastro offrono tempi di accesso lenti e rendono difficoltosa la ricerca delle informazioni, mentre le opzioni di cloud pubblico possono comportare costi imprevedibili legati alle commissioni per il diritto di uscita e alle API. Acronis Archival Storage supera queste criticità grazie a una soluzione a bassa manutenzione e a costi stabili, che garantisce un accesso rapido ai dati quando necessario, ad esempio in occasione di audit, indagini o attività di analisi dei dati basate sull’AI.

“Il vero valore dei dati si esprime quando le organizzazioni possono preservarli, accedervi e utilizzarli in modo sicuro per l’innovazione e l’acquisizione di informazioni”, ha sottolineato Melyssa Banda, SVP, Edge Enterprise Storage and Services di Seagate. “La partnership con Acronis assicura che i dati archiviati siano protetti e accessibili per le verifiche di conformità, l’AI e altre esigenze, con costi prevedibili e affidabilità garantiti da Seagate Lyve Cloud”.

Acronis Archival Storage rappresenta per gli MSP un modo innovativo per differenziare la propria offerta e realizzare margini prevedibili grazie all’integrazione delle funzionalità di fatturazione e all’assenza di costi per il diritto di uscita. Combinando le funzionalità di archiviazione con l’ecosistema di Cyber Protection di Acronis i service provider possono garantire una gestione dei dati end-to-end perfetta per le esigenze dei clienti, a cui si aggiunge ora anche un livello di storage adatto ai dati ad accesso infrequente.