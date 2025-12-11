Axis acquisisce FF Group e amplia il portafoglio di soluzioni per il traffico

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, annuncia l’acquisizione di FF Group, innovativo fornitore di soluzioni per il riconoscimento targhe. Con questa acquisizione, Axis si posiziona in modo strategico per continuare a promuovere innovazione e crescita nel mercato delle soluzioni per il traffico, offrendo sempre più valore a partner e clienti.

“Il mercato delle soluzioni per il traffico è in forte crescita. L’acquisizione di FF Group rafforzerà la nostra competitività, conoscenza e competenza nel riconoscimento targhe, consolidando ulteriormente la nostra leadership nel settore”, afferma Ray Mauritsson, CEO di Axis Communications.

Con sede centrale a Praga, FF Group è ampiamente riconosciuta per il suo ruolo di primo piano nelle applicazioni di riconoscimento targhe. L’acquisizione fornirà ad Axis una gamma di strumenti potenziata per svilupparsi ed espandersi nel crescente mercato delle soluzioni per il traffico, sfruttando le avanzate capacità di analisi di FF Group che si estendono anche oltre questo segmento.

“FF Group è stata un partner di valore per Axis dal 2017, poiché offre soluzioni competitive e innovative, oltre a competenze specialistiche. Sono lieto di dare il benvenuto a FF Group in Axis e sono certo che questa acquisizione genererà valore per i nostri clienti”, conclude Ray Mauritsson.

Contestualmente verrà avviato un processo di integrazione per permettere a FF Group di unirsi all’organizzazione di Axis. Durante questo processo, Axis e FF Group si concentreranno nel garantire una continuità operativa senza interruzioni per i propri clienti.