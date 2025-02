AXIS Camera Station Pro perfeziona la Ricerca video

La ricerca di un evento o di oggetti specifici nelle registrazioni video può richiedere molto tempo, soprattutto se occorre analizzare il girato di più telecamere. Inoltre, rivedere singolarmente molti filmati crea un sovraccarico di informazioni che potrebbe far perdere elementi o anomalie decisive. Per rispondere a questo tipo di esigenze Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, ha sviluppato la nuova funzionalità free text all’interno di Smart Search 2 di AXIS Camera Station Pro. L’introduzione di questo tool di analisi, totalmente gratuita nell’ultima versione del software, consente agli utenti di effettuare ricerche libere, accelerando l’individuazione di oggetti in movimento in grandi quantità di video registrati.

Smart Search 2, che utilizza i dati della telecamera per classificare gli oggetti e aiutare a identificare gli incidenti nei video registrati, include ora sia oggetti pre-classificati sia funzionalità di ricerca con testo libero. Pertanto, è ora possibile personalizzare le query per richieste molto specifiche, eliminando rigide limitazioni. Con free text si possono ottenere risultati più pertinenti descrivendo gli oggetti in movimento in modo molto dettagliato in linguaggio naturale. In genere, lo scrubbing dei video è la via più rapida per individuare oggetti e incidenti, ma la ricerca free text offre una potente e più flessibile alternativa supportata dall’intelligenza artificiale. Ad esempio, con free text è possibile avviare la ricerca di marchi, loghi o persone che indossano uniformi professionali, come gli operai edili, e la telecamera sarà perfettamente in grado di individuare tutti gli elementi che corrispondono alle caratteristiche richieste.

La ricerca free text si basa su un modello open source, addestrato su miliardi di coppie immagine-testo e perfezionato da Axis per l’utilizzo specifico nell’ambito della sorveglianza. Per rendere le ricerche ancora più efficienti, è inoltre possibile applicare vari filtri, come data e ora, l’area d’interesse o la direzione, dimensione e durata dell’oggetto.

Caratteristiche principali della funzione free text:

Possibilità di utilizzare liberamente le descrizioni per la ricerca

Ottimizzazione del modello su cui si basa free text da parte di Axis per meglio rispondere alle esigenze della sorveglianza

Analisi forense on-premise

Riconoscimento di loghi e marchi

Combinazione di filtri per una maggiore precisione

Disponibilità di strumenti per la gestione responsabile delle richieste al fine di evitare abusi

Con la ricerca free text, i dati video vengono elaborati solo sul server locale, in conformità alle normative vigenti. Questa funzione è disponibile per Windows e in futuro sarà accessibile anche da web. Gli utenti sono assistiti nel prompting dalla funzionalità di moderazione e possono inviare feedback ad Axis, mentre un search log aiuta gli amministratori a rilevare eventuali abusi.

Questa e tutte le altre novità di AXIS Camera Station Pro, Edge e MySystems saranno al centro del webinar Scopri e sfrutta tutto il potenziale di AXIS Camera Station che si terrà mercoledì 5 febbraio alle ore 11:00. Dall’Axis Experience Center di Milano, gli esperti di Axis Communications offriranno una panoramica della suite AXIS Camera Station e mostreranno con una demo live ed esempi concreti come le nuove funzionalità di ricerca sfruttano l’AI per raggiungere livelli di sicurezza più elevati.